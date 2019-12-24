Первые успехи, фото из раздевалки и новые методы. Как дела у Карреры в АЕКе

Массимо Каррера сидел без работы год и два месяца: после увольнения из «Спартака» он уехал в Италию, где отдыхал и наслаждался временем с семьей, параллельно раздавая интервью. Летом ходили слухи, что итальянец может оказаться в «Оренбурге», «Динамо» или «Рубине», потом – что им интересуются иранские «Эстегляль» и «Персеполис», а также греческий ПАОК. Но время шло, Каррера всё так же оставался без работы.

В декабре АЕК вёл переговоры с Леонидом Слуцким и «ещё одним кандидатом» — его личность до последнего не знали даже греческие журналисты, которые близки к клубу. Руководство афинской команды дало бывшему главному тренеру «Витесса» время на размышления, но в назначенный срок ответа так и не получило, поэтому сосредоточилось на второй кандидатуре. В этот раз всё получилось куда оперативнее: на прошлой неделе стало известно, что Слуцкого в АЕКе не будет, а вскоре клуб объявил о назначении Карреры.

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За две с половиной недели на посту главного тренера итальянец провёл три матча: в двух его команда одержала победу, в третьем – сыграла вничью. Сейчас АЕК идёт на третьем месте в чемпионате, отставая от лидера на 12 очков, а от второй строчки – на 10.

Цели

Вопрос о задачах и целях ему задали на одной из первых пресс-конференций: «Я здесь, потому что хочу выиграть, — чётко обозначил Массимо — Хочу, чтобы игроки были с такими же амбициями и мотивацией».

Адаптация

Адаптация, по словам Карреры, была непростой, но сейчас он уже ко всему готов: «Технический персонал мне очень помог. Мне требовалась реальная помощь, и я её получил. Времени отдохнуть у нас не было, но мы определённо готовы к следующему бою».

Кого Каррера взял с собой

Тренера по физподготовке Джорджо Д’Урбано, который помогал ему в «Спартаке». Тот самый, который ввёл упражнения со штангами, негативно повлиявшие на физическое состояние футболистов (как рассказывали сами игроки).



Другой помощник Карреры в «Спартаке», Аттила Мальфатти, работает в словацкой «Жилине».

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Первая победа, общее фото

После первого матча Карреры в «инстаграме» клуба появилось командное фото из «победной» раздевалки. Греческое спортивное издание Sport24.gr считает, что это такой способ влияния на настроение команды: «Успокойтесь, ребята, мужчина просто пытается изменить атмосферу в раздевалке. Он сам понимает, что не обыграл «Барселону» с двойным преимуществом…».

После второй победы, правда, фотографии из раздевалки не последовало.

Тактика

Большое внимание греческие СМИ уделяют тактике, которую Каррера выбрал для АЕКа.



«За столь короткий срок тренеру было непросто наладить владение мячом. Агрессивный футбол и командные взаимодействия требуют большего времени и тактических усилий. «Я хочу иметь команду хамелеонов, которые даже без замен смогут изменить игру», — говорил Каррера на пресс-конференции. Именно это мы и видели в его первых двух матчах, в которых АЕК действовал с большей интенсивностью и менялся тактически в зависимости от обстоятельств матча. Однако вскоре итальянец поймёт, что возможности, который он имеет с этим списком игроков, ограничены.



То, что Каррера использует схему 3-5-2, показывает, что он находится под влиянием Конте. Но для того, чтобы эта тактика угрожала сопернику, нужна скорость. В этом смысле Ливайя и Оливейра — антиподы, потому что при этой схеме нужны три хавбека с высоким уровнем интенсивности. Так что в обеих играх Каррера был не просто так был вынужден быстро отойти от 3-5-2. У него нет для неё нужных исполнителей.



Похоже, Массимо всё же окончательно перейдет на схему 4-2-3-1. Она наиболее близка к той его концепции, которая привела «Спартак» к званию чемпионов России впервые за 17 лет», — говорится в одном из материалов Sport24.gr.

Фраза

После матча с «Ламией» (закончился со счетом 0:0) Каррера произнес фразу, которую обсуждали не в одной статье. Итальянец так объяснил ничейный результат: «Матч, который вы не можете выиграть, лучше не проигрывать».



Обозревателя Sport24.gr это натолкнуло на две мысли: Каррера верит в футболистов, но команде нужны изменения. «Возможно, Каррера не знал о ситуации с составом, но его заявление после одной из игр говорит о том, что он верит в команду. Тогда он сказал: «Матч, который вы не можете выиграть, лучше не проигрывать». Но кто может объяснить, почему тренер, чья команда отстаёт на 10 очков от первого места, колеблется в том, чтобы сделать изменения в игре АЕКа? Вы серьёзно? Что тут ещё можно сказать? Пришло время сделать изменения в команде», — написал он.

Метод

Каррера отпустил игроков на неделю, дав им мини-отпуск, чтобы футболисты отдохнули и набрались сил – тем более, что следующий матч будет только 5 января. Но этот мини-отпуск не пройдёт бесследно: 29 декабря игрокам нужно будет приехать на базу, где нужно будет безвылазно сидеть до Нового года. Греки пишут, что нагрузка на тренировках будет двойная – видимо, Каррера хочет восполнить пропущенную неделю. Пока непонятно, вернутся ли футболисты на базу после Нового года, но такой расклад вполне вероятен: итальянцу важна каждая тренировка.