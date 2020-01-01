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Тест «Чемпионата». Лучшие матчи 2019 года, ЛЧ, ЛЕ, отбор ЧЕ-2020, РПЛ

Тест «Чемпионата». Лучшие матчи 2019 года
Богдан Горбунов
Тест. Что вы помните о главных моментах 2019 года?
Открываем минералку и пытаемся хоть что-то вспомнить после новогодней ночи.
Футбол 0

Если тест не открывается, можно пройти его по данной ссылке.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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