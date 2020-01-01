Тест. Что вы помните о главных моментах 2019 года?
Открываем минералку и пытаемся хоть что-то вспомнить после новогодней ночи.
Если тест не открывается, можно пройти его по данной ссылке.
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