Новогодние пожелания читателям «Чемпионата»

В Новый год хочется поздравлять не только друзей и близких, но и людей, которых не знаешь. В специальной новогодней рубрике самые искренние пожелания читателям «Чемпионата» передают наши постоянные эксперты, тренеры, футболисты и руководители клубов.

Александр Медведев, генеральный директор «Зенита»:



— Хочу поздравить многомиллионную аудиторию «Чемпионата» с наступающим новым годом! Хочу пожелать, чтобы в новом году было больше красивых непредсказуемых матчей и событий, как на клубном, так и на международном уровне. Надеюсь, что 2020 год принесёт нам много радости.



Сергей Семак, главный тренер «Зенита»:



— В наступающем году и десятилетии желаю вам счастья, только позитивных эмоций, всегда быть позитивными, радостными и весёлыми! Дарите счастье всем вашим близким. С Новым годом!

Видео доступно на «Чемпионате».



Георгий Джикия, защитник «Спартака» и сборной России:



— Всех читателей «Чемпионата» поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю всем счастья, здооровья, всего самого хорошего и исполнения всех желаний! Пусть будет много хороших статей!

Видео доступно на «Чемпионате».



Наиль Умяров, полузащитник «Спартака»:



— Поздравляю вас с Новым годом! Самое главное – желаю вам здоровья. И успехов!

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Зелимхан Бакаев, полузащитник «Спартака» и сборной России:



— Читатели «Чемпионата», хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Желаю счастья и здоровья, чтобы всё было хорошо и мечты сбылись! Читайте побольше!

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Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА:



— Поздравляю с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Мечтайте и достигайте новых вершин.

Василий Кикнадзе, генеральный директор «Локомотива»:



— От всей души поздравляю читателей и журналистов «Чемпионат.ком» с Наступающим Новым годом! Желаю вашему изданию интересных и качественных материалов, а всем читателям «Чемпионата» – ярких спортивных событий и побед в новом году!



Алан Дзагоев, полузащитник ЦСКА:



— Привет всем читателям «Чемпионата»! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам хорошего настроения, побед любимой команды и больше классных новостей на «Чемпионате»!

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Кристиян Бистрович поздравляет читателей «Чемпионата» с Новым годом:



— Привет, ребята! Поздравляю с Новым годом. Желаю много удачи, здоровья и радости!

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Матвей Сафонов, вратарь «Краснодара»:



— Дорогие друзья, поздравляю всех с наступающим 2020-м годом! Хочется пожелать вам, чтобы этот год приносил только положительные и яркие эмоции, чтобы сбывались ваши мечты и самые сокровенные желания!



Кирилл Панченко, нападающий «Динамо»:



— Уважаемые читатели сайта «Чемпионат», поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю в 2020-м году счастья, здоровья и исполнения всех желаний! Чтобы в ваших домах всегда царили мир и согласие! Надеюсь, следующий год станет гораздо более успешным для российского футбола. Что наш чемпионат сделает шаг вперед, а болельщикам будет интереснее ходить на стадионы. Главное же футбольное событие нас ждет летом — Euro-2020. Ждем настоящий праздник, каким был в России ЧМ-2018. А нашей сборной желаю выступить не менее успешно, чем на последнем мировом первенстве.



Александр Головин, полузащитник «Монако» и сборной России:



— В спорте, как и в жизни в целом, очень важно развиваться, прогрессировать и двигаться вперёд. Поэтому хочется пожелать всем, чтобы наступающий год был чуть лучше уходящего и принёс вам ещё больше радости и позитивных эмоций!



Фёдор Кудряшов, защитник «Сочи» и сборной России:



— Уважаемые читатели и редакция «Чемпионата»! В наступающем году желаю вам и вашим близким здоровья – это самое главное.

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Георгий Мелкадзе, нападающий «Тамбова»:



— Поздравляю всех читателей «Чемпионата» с Новым годом! Желаю вам счастья, здоровья, удачи, любви и семейного благополучия! Пусть каждая новая статья вас радует!

Видео доступно на «Чемпионате».



Игорь Черевченко, главный тренер тульского «Арсенала»:



— Самое главное, чего хочется пожелать читателям — здоровья. Чтобы 2020 год был лучше уходящего, а также, конечно, хорошего настроения, добра и мира. Чтобы все они продолжали любить футбол. А болельщикам «Арсенала» хочу пожелать, чтобы продолжали верить в команду и надеялись на лучшее. Мы играем и работаем для них, хотим радовать их в следующем году»



— Александр Кержаков, старший тренер сборной России:



— Дорогие читатели «Чемпионата», вы же болельщики! Желаю вам в Новом году получить столько же позитивных эмоций, сколько вы получили летом 2018-го года. Уверен, что в 2020-м наша сборная подарит нам замечательные эмоции, вы будете рады и счастливы. А на «Чемпионате» вы будете читать только правдивые новости, и первыми узнавать, что происходит в мире спорта.

Видео доступно на «Чемпионате».



Владислав Радимов, бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых:



— Ребята, с наступающим Новым годом! Желаю здоровья – это раз, веселья и улыбок – точно два. И точно всем любви!

Видео доступно на «Чемпионате».



Игорь Ледяхов, бывший футболист «Спартака»:



— Поздравляю всех российских болельщиков с наступающим Новым годом! Желаю всем вам побед ваших любимых команд и всего наилучшего!

Видео доступно на «Чемпионате».



Сергей Юран, бывший футболист «Спартака»:

— В новом году хочу пожелать всем болельщикам побед их любимой команды. А также, чтобы больше не было таких моментов, как тот, который случился недавно во время игры нашей сборной. Нам нужно объединяться, когда играет наша команда, она представляет Россию.



Андрей Созин, член комитета по этике РФС:



— Мы все футбольные болельщики, поэтому футбольным болельщикам я желаю добиться того, чтобы на футболе им было комфортно, чтобы сборная России на Евро 2020 получила правильную и хорошую поддержку. А клубы, если и ругались между собой, то в пределах разумного. Мир между болельщиками и РФС – это моё главное пожелание на Новый год!



Игорь Гамула, бывший главный тренер «Ростова»:



— Хочу пожелать удачи, здоровья и всего самого наилучшего, искреннего и хорошего в новом году. Чтобы всё, о чем вы когда-либо задумывались, сбывалось. И, конечно, продолжайте получать удовольствие от футбола!