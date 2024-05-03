«Болонья» упустила возможность выйти на третье место в Серии А, сыграв вничью с «Торино»

Закончился матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Торино» и «Болонья». Игра проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступил Симоне Содза. Матч завершился со счётом 0:0.

После 35 туров чемпионата Италии «Торино» набрал 47 очков и занимает 10-е место. После аналогичного количества матчей Серии А «Болонья» заработала 64 очка и расположилась на четвёртой строчке, отставая на одно очко от «Ювентуса», занимающего третье место и имеющего матч в запасе.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура итальянского чемпионата. В том противостоянии «Болонья» обыграла туринский клуб со счётом 2:0. В составе «Болоньи» голами отметились Джованни Фаббьян и Джошуа Зиркзее.

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