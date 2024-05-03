«Реал» не намерен праздновать победу в Ла Лиге, если оформит её в 34-м туре

В мадридском «Реале» приняли решение не отмечать победу в испанской Ла Лиге в случае, если «сливочным» удастся оформить её в 34-м туре, проходящем в эти выходные. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «королевский» клуб не будет организовывать праздничных мероприятий до момента, пока не будет решён вопрос с Лигой чемпионов, на которой сейчас сосредоточен «Реал».

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Мадридскому клубу необходимо набрать четыре очка для того, чтобы официально оформить чемпионство, однако в случае, если в 34-м туре «Барселона», занимающая второе место с 73 очками, уступит «Жироне», располагающейся на третьей строчке с 71 баллом, то «Реал» станет чемпионом Испании уже завтра, 4 мая.

Напомним, ответный матч «Реала» с «Баварией» состоится 8 мая.

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