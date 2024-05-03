Де Дзерби: я хотел бы остаться в «Брайтоне», ведь люблю город, клуб и болельщиков

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказал желание остаться на текущем месте работы, несмотря на интерес к нему со стороны ряда европейских грандов.

«Я бы хотел остаться в «Брайтоне», потому что люблю игроков, город, свой клуб и своих болельщиков. Я уже говорил фанатам на встрече, что если я буду счастлив, то не стану менять этот клуб. Я хочу сохранить свою страсть», — приводит слова Де Дзерби Sky Sports.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах итальянского специалиста заинтересованы «Бавария», «Ливерпуль», «Челси» и «Барселона».

После 34 матчей нынешнего сезона чемпионата Англии подопечные Де Дзерби набрали 44 очка и занимают 12-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».

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