Агент Игнатьева ответил на слова экс-тренера «Железничара» о нарушении контракта

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы российского нападающего Ивана Игнатьева, прокомментировал расторжение контракта футболиста с сербским «Железничаром». Игнатьев покинул сербский клуб в апреле.

«Во-первых, хотелось бы сказать, что в очередной раз неправильно расставлены акценты. Бывший тренер предположил в своём ответе, что, возможно, было нарушение контракта. Отвечаю: условия контракта не нарушались. Он сказал про физическую форму, но было бы удивительно, если бы Игнатьев, приехав за неделю до первой официальной игры, с ходу показал высокий уровень физической подготовки. Почему вы не обратили внимание на то, что тренер сказал, что Игнатьев был для него очень важным и определяющим футболистом? Что у него не было никаких вопросов к Ване по самоотдаче и дисциплине?

Да, так сложилось, что пришёл новый тренер, с новыми требованиями, своим, абсолютно другим взглядом, нежели был у того тренера, который брал Ивана в команду. Расторжение контракта было по взаимному согласию, без каких-либо претензий к какой-либо из сторон!

Не буду лукавить, нет удовлетворения результатами, показанными за «Железничар», но сложилось так, как сложилось. У нас, к сожалению, принято оступившегося продолжать пинать. Поэтому любая, даже спорная новость по Игнатьеву приобретает дополнительные плохие краски. Я всегда верил в Игнатьева и продолжаю верить. Уверен, эта полоса в его карьере сменится другой. И верю, что произойдёт это очень скоро!» — приводит слова Агузарова «Советский спорт».

Напомним, 25-летний Иван Игнатьев перешёл в «Железничар» в январе 2024 года. За сербский клуб он провёл семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.