Санчо не вернётся в «Манчестер Юнайтед», даже если тен Хаг покинет клуб — Патрик Бергер

24-летний крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, с января выступающий за дортмундскую «Боруссию», не вернётся в стан «красных дьяволов» по окончании нынешнего сезона даже при условии, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, с которым у англичанина был конфликт, покинет команду. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Санчо счастлив в немецком клубе. В свою очередь, «шмели» работают над пролонгацией арендного соглашения Санчо ещё на один сезон, поскольку маловероятно, что они могут позволить себе полноценный трансфер английского нападающего. Однако подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» ещё не определил стоимость Санчо.

Напомним, Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, однако с сентября перестал попадать в заявку команды из-за конфликта с тен Хагом.

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