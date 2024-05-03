«Ланс» уверенно обыграл «Лорьян» в матче Лиги 1

Завершился матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ланс» и «Лорьян». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. «Ланс» одержал победу со счётом 2:0.
На 56-й минуте счёт открыл нападающий «Ланса» Элье Ваи. На 81-й минуте второй мяч хозяев забил полузащитник Давид Кошта.
«Ланс» занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков после 32 матчей. «Лорьян» находится на 17-й строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (70).
Ранее «Тулуза» дома уступила «Монпелье» со счётом 1:2. В составе гостей отличился Тежи Саванье, счёт сравнял Тейс Даллинга. Победу «Монпелье» принёс Халил Файад.
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