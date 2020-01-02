«Кирилл Набабкин — ухажёр для твоей мамки». Как создавались главные креативы года

2019-й запомнился болельщикам огромных количеством классных креативов. Мы обратились к авторам самых нашумевших, чтобы узнать о том, как они создавались, и через что пришлось пройти их создателям. На выходе получили сразу несколько классных историй.

ЦСКА, видео с Набабкиным в День матери

Екатерина Кирильчева, главный редактор CSKA TV:

«Действительно ролик с Набабкиным стал, пожалуй, самым хайповым в уходящем году. Обдумывая концепцию превью к домашнему матчу с «Крыльями советов», мы вошли в ступор. Идеи не рождались. Тут подвернулась актуальная история — День матери ровно в день нашей игры. Мы узнали, что коллеги уже договорились с мамой Чалова о том, что она будет пробивать первый удар по мячу и сразу определились с концепцией — собираем всех мам, в топ числе легионеров, и делаем мимимишный ролик. Всем идея понравилась, но не хватало перчинки. Тогда один из моих друзей-креативщиков, наш ведущий Сережа Фомин, предложил обыграть кричалку про ухажера (кстати, мою любимую), которая в этот день как никогда была бы актуальной.

В мою креативную группу входят, кроме меня, ещё два человека, интересно, что, предложив эту концепцию, Сергей сам стал сомневаться, но я все же решила ее реализовать и дать два ролика — первый трогательный про мам и второй хайповый — про ухажера. Если честно, сам Кирилл о нашем креативе не знал и в ролике не снимался. Мы использовали стандартную гифку его танца, которую сняли заранее и наложили на подсолнечное поле, которое сняли с коптера на сборах в Австрии. Я понимала, что если бы предупредила Кирюху, он мог бы начать отнекиваться, потому что идея и правда провокационная. Я решила рискнуть, все таки у Набы отличное чувство юмора.

Мы долго отсматривали подходящую модель в стиле MILF. И удача — нашли идеальный вариант среди своих коллег. Екатерина отыграла блестяще! Как и все ролики готовую версию я согласовала с Бабаевым. Мы договорились с Романом Юрьевичем, что первый ролик с мамами даём накануне, а вторым бомбим в день матча, чтобы подогреть интерес. Ролик, как мы и прогнозировали, зашёл и вызвал огромную цитируемость и интерес. Мнение зрителей разделилось где-то 80% на 20% в нашу пользу. Знаю, поскольку всегда отслеживаю фидбэк.



Признаюсь, что Кирилл был не очень доволен нашим творчеством, но я с ним поговорила, и мы все уладили, сказала ему: «Кирюх, ты же главный тролль в команде, была уверена, что ты оценишь наш невинный юмор». Но самое главное, что после выхода ролика мне написал Виктор Михайлович: «Катя, ролик топ! Молодцы!». Команда тоже повеселилась. Знаю, что о нем говорили на следующий день перед тренировкой. Не разделяю мнение, что мы как-то неуважительно отнеслись ко дню матери: во-первых, это достаточно новый для нас праздник, в моем детстве его, например, не было, во-вторых, это была шутка не против мам, а легкий троллинг Набабкина. Результатом мы остались довольны. Ведь, знаете, на конференции руководителей клубных каналов в Лондоне я почерпнула главное — в ютубе надо уметь рисковать. Считаю, что мы пошли на риск и он был оправдан».

«Локомотив», Останкинская башня в цветах, кислотное видео к переходу Луки Джорджевича

Кирилл Брейдо, директор «Локомотива» по связям с общественностью:

«Идея окрасить башню в клубные цвета принадлежит нашему руководителю, Николаю Комарову. Причём эту идею он вынес на обсуждение не в первый раз. Когда мы вышли в финал Кубка России, всё наконец-то сошлось — менеджмент Останкинской башни с удовольствием выслушал наше предложение, и оно им понравилось. Вообще зачастую какие-то идеи только кажутся сумасшедшими, но когда начинаешь делать, выясняется, что ничего невероятного в этом нет».

«Лук? У нас есть специальный чат, в котором мы придумываем креативы. По Джорджевичу у нас сразу родилось много идей: кто-то предложил тему с ковбоем, кто-то — нарисовать лук перед кричащим «ААА!». Не вспомню точно первую реакцию Василия Кикнадзе, но, это было что-то в формате: «Да вы издеваетесь?!». Тем не менее провели конструктивный диалог, после которого ощутили доверие.

В команде активно реагируют на наши креативы. Кто именно? Пожалуй, самые молниеносные лайки прилетают от Бары (Баринова) и Лёши Миранчука, но и остальные не особо-то отстают. Помню, когда у нас были сборы в Сочи, организовали трансляцию в соцсетях. В комментариях к ней был активен Гильерме — он на тот момент уехал в расположение сборной. Через какое-то время Гиля так ей увлёкся, что мы сделали сплит-экран и устроили совместный стрим для болельщиков. Да, кстати, наш главный тренер, как вы знаете, тоже активный пользователь «Инстаграма».

«Рубин», прощание с Суторминым

Руслан Камилов, SMM-специалист «Рубина»:

«На момент ухода Сутормина мы собирались на выезд в Москву. Уже в аэропорту поняли, что о трансфере надо объявить болельщикам. Придумали лав-стори в стиле: «Спасибо тебе за всё». К сожалению, было очень мало времени, мы уже все были в аэропорту. И ситуация оказалась настолько странной и абсурдной, что самое лучший выход — просто посмеяться.

Затем была презентация новичков «Рубина». Мы начинали вспоминать, кого подписывали за это трансферное окно, Сутормин тоже был в этом списке. К сожалению, проблема возникла там, где её никто не ждал — у нас не было фотографии Алексея в полный рост. Дизайнер сфотографировал одного из сотрудников пресс-центра, который наиболее подходил под комплекцию Сутормина. После этого прифотошопил голову футболиста. Мы понимали, что такого трансфера никогда не было в клубе. Эту ситуацию нельзя было просто забыть, надо было как-то оригинально обыгрывать.

Не ожидали, что фигура картонного Сутормина будет стоить дороже, чем сам игрок. Мы быстро сделали иллюстрацию к аукциону, прекрасно понимая, что такой шуточный формат может пройти только в твиттере. Мы делали ставку тысяч на 15. Но около 12 часов ночи в комментариях появился блогер Никита Ковальчук, который соперничал с букмекерской конторой уже на больших суммах. Мы понимали, что можно лечь спать, оставить их самих разбираться, но захотелось почувствовать себя настоящими аукционистами. А с утра уже списались с букмекерской конторой о деталях продажи, с остальными же просто остались в хороших отношениях. В будущем, возможно, проведём какой-нибудь аукцион. Кто знает, вдруг уйдёт кресло-качалка».

«Рубин» вновь опубликовал качающееся кресло. Теперь на нём сидит Слуцкий

«Урал», пожизненный абонемент для пилотов, посадивших самолёт в поле

Никита Медведевских, пресс-атташе «Урала»:

«Вся история с посадкой самолёта случилась утром. Мы увидели новости, пришла идея, что с этим надо что-то делать: «Уральские авиалинии» — наши партнёры, мы часто ими летаем, тем более они земляки. Сначала решили дать им абонемент, потом – пожизненный абонемент, такого ни у кого нет, будет эксклюзив. Хотелось отблагодарить этих людей, но не просто атрибутикой – это как-то мелко.

Пиар-менеджером у нас тогда работала девушка Юля. Она пошла к президенту клуба – Григорию Иванову, сказала ему, что есть такая идея – пригласить экипаж на матч. Иванов тогда сказал: «Так давайте на ближайший матч пригласим, я сейчас наберу главе «Уральских авиалиний». Он позвонил при ней и тут же решил вопрос. Так что всё решил Иванов всего одним звонком. Перед матчем была насыщенная программа, которую нужно было уложить в пять минут – и вручение премии от РПЛ, и экипаж, и совместные фотографии, и вручение подарков от «Урала». В плане организации это был самый ажиотажный матч в году, даже с играми «Зенитом» и «Спартаком» нельзя с этим сравнить.

Когда экипаж выходил на поле, то я понимал, что мне этот момент надо заснять для «Твиттера». Снял тупой и беспонтовый видос, мне за него стыдно, так как там руки трясутся, толком ничего не видно – журналистов было очень много. А у твита было огромное количество лайков, его взяли все крупные СМИ. Так все увидели моё видео, которое снимал на бегу. А внимание к событию реально было огромным – журналистов аккредитовалось больше, чем на первый тестовый матч перед чемпионатом мира. А те, кому не хватило аккредитаций, просили заснять момент приезда экипажа на стадион на телефон. Было много СМИ, которые даже на футбол никогда не аккредитовываются, людям даже места не хватало, чтобы заснять всего один момент – выход экипажа на поле.

Был только один неудачный момент, когда всё пошло не по сценарию – Юля махала людям, что пора делать общую фотографию, а её не видели. Докричаться она тоже не могла. И Чебан ей сказал: «Беги на поле и командуй!». Это даже в трансляцию попало. А так всё прошло хорошо, всё, что было нужно, в этот день сошлось».