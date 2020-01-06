Главные задачи на зиму-2020. ЦСКА

Поздней осенью за дальнейшую судьбу Виктора Гончаренко в какой-то момент стало по-настоящему тревожно. Его команда мучилась на поле, позорилась в еврокубках, проигрывала один за другим домашние матчи в чемпионате («Ростову» — 1:3, «Динамо» — 0:1, «Арсеналу» — 0:1), и возникало стойкое ощущение, что рост молодых «армейцев», бывший в прошлом сезоне столь бурным, сейчас сменился стагнацией, а кое у кого – и регрессом. А это для ЦСКА самое страшное, ведь команда строилась летом-осенью 2018-го на годы вперёд.

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Если бы мы рассуждали о красно-синих в привычное время, малоденежное и расчётливое, пришлось бы не столько говорить о задачах, сколько мечтать: неплохо купить игрока на одну позицию, другую, третью; желательно ещё и выделить на это бюджет в 30 млн, вот тогда-то Гончаренко точно станет проще. Однако в ЦСКА прошлых лет дорогие покупки были почти исключены (Влашич – огромная редкость). Зато сейчас, когда получена поддержка от новых владельцев и вероятность приобретений резко выросла, клубному менеджменту можно уже не просто мечтать и выискивать малоизвестных игроков за полцены на второсортных рынках, а всерьёз задуматься о крутых исполнителях, готовых усилить команду прямо сейчас.

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Трансферы «на вход»

Итак, ЦСКА очень не помешали бы игроки в следующие зоны:

Фёдор Чалов Фото: pfc-cska.com

1) центр нападения. Чалову в силу молодости не хватает стабильности, в нынешнем сезоне он сильно просел и с точки зрения результативности, и с точки зрения подыгрыша. Но даже если Фёдор будет в полном порядке, команде требуются альтернативные варианты впереди, хотя бы для вариативности в тактике. Вроде бы уже подписан контракт с белорусом Шкуриным (но подтверждения всё ещё нет), также приглашён на просмотр Караев из «КАМаЗа». Оба варианта могут выстрелить, но присутствуют и адаптационные риски. Если удастся подписать более звёздного и проверенного временем и серьёзной лигой атакующего игрока (а в идеале – универсала), будет просто здорово.

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2) левый фланг обороны. Кучаев или Обляков в роли латералей – рабочие варианты, но не более того. В плане остроты левый фланг «армейцев» традиционно проседает по сравнению с правым, да и голы в собственные ворота отсюда приходят часто. Тогда как Набабкин потерял место в основе, уровень Щенникова тоже ограничен. Покупка исполнителя высокого класса (пусть даже чуть менее высокого, чем у Марио Фернандеса) выведет команду на новый уровень.

3) центр обороны. Здесь есть Магнуссон и Дивеев, на которых точно можно рассчитывать, а есть Карпов (юный мальчишка), Гогуа (спорный летний трансфер, просидел концовку года на скамейке), Шарлия (летний трансфер на перспективу, перестал играть к концу года) и Васин (постоянные травмы). Защитников вроде бы много, но третьего, несомненно сильного, для модуля 3-4-3 всё равно нет. Гончаренко и руководство должны ещё раз всё вдумчиво оценить, разобраться, сможет ли к весне выйти на стабильный уровень тот же Карпов, и принять решение.



Пару месяцев назад можно было бы также включить в список покупку опорника-разрушителя для баланса между обороной и атакой, но после отказа от Ахметова в роли нижнего полузащитника и перевода на данную позицию Бистровича проблем стало намного меньше.



Само собой, всё перечисленное – это задача-максимум на зиму. Болельщики ЦСКА, привыкшие к экономии, могут покрутить пальцами у виска, но мы говорим именно об идеальных сценариях. А вдруг «армейцы» действительно будут способны тратить уже зимой?

Виктор Гончаренко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трансферы «на выход»

Если анализировать игровые минуты и статус в команде, явно подвисает несколько футболистов.



Во-первых, Лукас Сантос. Миниатюрный бразилец провёл 34 минуты в Лиге Европы и 56 в чемпионате, толком не смог себя проявить. Его аренда закончилась, а продлевать её «Васко да Гама» не намерена. Судя по всему, вопрос уже закрыт.



Во-вторых, Нисимура. Если в прошлом году японец хотя бы как-то играл и забивал (12 матчей, 2 гола – и это при процессе адаптации), то в нынешнем Гончаренко его вообще не использует – пять игр в чемпионате, ноль результативных действий. При этом Нисимура уже не ребёнок, ему 23. Нет смысла держать на лавке парня, на которого не рассчитываешь.



В-третьих, Гогуа. Ивуариец с неоднозначной репутацией и тёмным прошлым проиграл конкуренцию 17-летнему Карпову, в стартовом составе он не выходил с начала октября. Однако в его случае трансфер невозможен, поскольку Седрик заигран в сезоне уже за две команды. Третья по правилам ФИФА запрещена.

Футбольные вопросы

Возможное появление новичков поможет Гончаренко начать процесс выздоровления команды, но даже если трансферов не будет (или они вдруг подоспеют уже к весне), тренерскому штабу всё равно нужно решить ряд важных проблем. Вопросы есть почти по всем игровым аспектам: и игре в атаке (команда стала маловато забивать – 26 голов в 19 играх, лишь один матч с октября, где было забито более одного мяча), и игре в обороне (сверхвысокая линия защиты с достаточно медлительным Карповым и отсутствием сильного опорника разрушителя – не слишком ли это рискованно?), и действий в переходных фазах.



Также ЦСКА должен разобраться с травматизмом, который стабильно выбивал из строя игроков по осени. А ещё – с состоянием и мотивацией Ахметова и Чалова, синхронно сбавивших в новом сезоне. И вообще: не забудем, что год назад «армейцы» рвали и метали фактически в таком же составе. Но весна была отыграна гораздо слабее, осенью также наблюдалась стагнация. При всех кадровых проблемах тренерский штаб тоже может где-то выжимать большее.

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