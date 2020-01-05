Задачи на зиму-2020. «Локомотив»

Команда Юрия Сёмина смазала концовку года. Во второй части сезона ей надо стать лучше, чтобы попасть в Лигу чемпионов в третий раз подряд.

Финальный отрезок 2019-го ознаменовался для «Локомотива» сплошными сложностями: нагрянули проблемы с составом, вместе с ними подоспели провальные результаты. Из последних 10 матчей во всех турнирах, начиная с конца октября, выигран лишь один – у «Тамбова» в неоднозначном по качеству матче (3:2). В остальном поражения чередовались с ничьими, завалена концовка группового этапа Лиги чемпионов, а в таблице текущей формы в чемпионате (если брать только последние шесть игр) «железнодорожники», к примеру, располагаются на грустном 13-м месте с пятью очками. Ниже лишь кризисные «Рубин», «Сочи» и «Крылья Советов».

Как игроки «Локомотива» встретили Новый год Смолов отдыхает на Карибских островах, Крыховяк на воздушных шарах, а Фарфан примерил новый образ.

После столь неудачной серии «Локомотив» выпал из чемпионской гонки (а ведь после 13 туров, до дерби со «Спартаком», шёл первым). Зато он по-прежнему держится в лидирующей группе с 34 очками, отставание от второго места составляет один балл, и всё может поменяться буквально после следующего тура. Однако тревожный звоночек прозвучал предельно чётко и громко: если ничего не поменять: весной команда может скатиться куда-то в сторону пятого места. Ниже упасть будет сложно, но и радости от пролёта мимо Лиги чемпионов не будет никакой. Лично Сёмину, например, точно в таком случае не позавидуешь: так уж повелось среди акционеров, что он должен доказывать своё право возглавлять команду каждый год.

Трансферы «на вход»

Одну из кадровых проблем обозначил недавно сам Сёмин, который подводил итоги Лиги чемпионов для «Локомотива» и заметил, что команде было очень непросто играть в агрессивном ключе из-за возрастной линии обороны. Красно-зелёные встречали соперников ниже, чем могли бы – и это влияло на всю структуру игры, в том числе и в атаке.



Чорлуке – 33, Хеведесу – 31, Рыбусу – 30, Игнатьеву – 32. С фактами действительно не поспоришь. При этом более молодые Живоглядов, Мурило, Идову уступают конкурентам в уровне, а Кверквелия после травмы отчего-то совсем присел на скамейку. Количественно игроков линии обороны у «Локомотива» много, в качестве желательно добавлять, тем более старение лидеров в любой момент может проявиться и на уровне чемпионата России. «Локомотиву» точно не помешал бы как минимум центральный защитник высокого класса.



Вторая проблемная зона – центр нападения. История про Эдера – больше про единоборства и действия в оттяжке, нежели про выходы на ударные позиции и голы. Смолов тоже пока не поражает воображение (плюс опять много пропустил), а Джорджевич восстанавливается от тяжёлой травмы, да и вообще скорее всего рассматривался при трансфере как дополнительная опция, а не как главный форвард. Здесь история такая же, как с линией обороны: нужно выходить на новый уровень и добавлять в качестве за счёт приглашения более мастеровитых и стабильных футболистов. Таких, к примеру, как Крыховяк.

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Трансферы «на выход»

Как для «Локомотива», так и лично Алексея Миранчука будет лучше, если определённость с его будущим наступит как можно скорее. Если он уезжает в Европу – значит уезжает. Если точно остаётся в клубе на ближайшие полгода – значит остаётся, это тоже решение, которое позволит сконцентрироваться полностью на футболе и не отвлекаться на трансферные дела. При этом есть мнение, что конкретно сейчас красно-зелёным ни в коем случае нельзя терять брата, поскольку замена не готова – и весной придётся слишком тяжко.

А нужен ли Миранчук «Ювентусу»? Горькую правду надо принять Переезд в Турин – лишь красивая сказка. Но шанс в Италии у Алексея всё-таки есть.

А вот со следующими игроками при наличии предложений можно расстаться.



— Кверквелия. Очень странная история, но если некогда один из лучших защитников чемпионата не востребован в нынешней команде, зачем мучиться себя и футболиста?



— Эдер. Английские таблоиды пишут, что португальцем заинтересовался «Арсенал». Скорее всего это полная чепуха, но спрос на нападающего сейчас будет, он способен приносить пользу, недавно вернулся в сборную и сейчас на виду. Однако для «Локомотива» с его стилем футбола это слишком ограниченный вариант. В случае покупки нового форварда Эдера можно отпускать.



Нельзя забывать, что в следующем сезоне нагрянет лимит «8+17», а у красно-зелёных сейчас девять иностранцев в заявке. Постепенно нужно приводить баланс в норму, а заодно расчищать места для будущих топ-приобретений.

Футбольные вопросы

Главная проблема, беспокоившая команда в последние месяцы, — слабые вторые таймы. В упомянутом выше провальном отрезке «Локо» стабильно их проигрывал (последняя выигранная половина – у «Ахмата» 18 октября), а самый наглядный пример пришёлся на Тулу. Там красно-зелёные свели вничью первый тайм (0:0), зато после перерыва получили в свои ворота аж четыре гола. Воедино сплелись как вопросы психологии, так и физики, и Юрию Сёмину за зиму болезнь нужно обязательно вылечить.

Следующие задачи зависят от трансферов. Если появятся быстрые центральные защитники, способные покрывать большее пространство, можно чаще играть в высокий прессинг. Если приедет сильный форвард-завершитель, можно попытаться снизить общую зависимость в созидании от импровизации братьев Миранчуков.



А ещё одна локальная задача, над которой можно поработать, — более быстрое внедрение в основной состав Тугарева. Парень эпизодические доказывает, что способен вырасти в очень сильного флангового игрока. При нём и резкость, и дистанционная скорость, и способность выходить на удар, и ассистентские качества. Если он обретёт стабильность, уверенность и конкретику, через два-три года запросто вырастет в цене вплоть до уровня Миранчуков.

Главные задачи на зиму-2020. «Зенит» Несомненный лидер нашего чемпионата и так силён и сбалансирован, но за месяцы сборов он может стать ещё мощнее.