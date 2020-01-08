«МЮ», пожалей Фергюсона! Самый позорный тайм команды Сульшера в сезоне

Ровно месяц назад «Манчестер Юнайтед» сенсационно переиграл «Манчестер Сити» в АПЛ на чужом поле – 2:1. И вот теперь команды Уле-Гуннара Сульшера и Хосеп Гвардиолы снова встретились в полуфинале Кубка лиги. Первая игра состоялась на «Олд Траффорд», ответная пройдёт 29 января на «Этихаде».
О чём думал Гвардиола
«У меня есть предчувствие, что они собираются бежать, – спрогнозировал игру соперника Гвардьола. – Этот матч будет похож на нашу последнюю встречу. Конечно, игры на «Олд Траффорд» проходят чуть иначе, но «Манчестер Юнайтед» – команда, созданная для бега. Когда у них есть такая возможность, это одна из лучших команд, и не только в Англии. Всё дело в скорости: Джеймс, Гринвуд, Марсьяль, Рашфорд и Лингард».
Правда, в этот раз из-за чудовищно насыщенного календаря стартовые составы команд, конечно же, отличались от тех, которые Сульшер и Гвардиола выставили месяц назад. Например, у «Манчестер Юнайтед» отсутствовали Гарри Магуайр и Скотт Мактоминай (оба залечивают травмы), а также автор одного из голов Антони Марсьяль. За исключением француза Пеп угадал остальных игроков группы атаки «МЮ». В основе «Манчестер Сити» не оказалось, в частности, голкипера Эдерсона, Давида Сильвы и Габриэла Жезуса. Любопытно, что чемпион Англии вообще вышел на «Олд Траффорд» без настоящего центрального нападающего.
0:3 за тайм!
«Манчестер Сити», как и хотел Гвардиола, смог погасить скорость «Манчестер Юнайтед». Хозяева с большим трудом выходили из-под прессинга гостей, сбивались на длинные передачи или на какие-то другие предсказуемые решения. В первом тайме команда Сульшера ни разу не пробила в створ ворот Клаудио Браво. Проигрывая в счёте, игроки «МЮ» как обычно плохо понимали, что им делать. Позиционные атаки не клеились, при коллективном отборе недоставало слаженности.
Более того, «Ман Сити» забил первым же ударом в створ ворот Давида де Хеа. Неудачно сыграл Фред, который на какую-то секунду выключился из эпизода и не помешал нанести Бернарду Силве потрясающий удар из-за штрафной под перекладину. Когда гости забивали второй гол, явно ошибся Виктор Линделёф. Швед сбросил мяч головой на Бернарду Силву, а потом ещё и не закрыл зону, в которую побежал Рияд Марез, исполнявший «ложную девятку» попеременно с Кевином Де Брёйне. Индивидуальные ошибки накладывались на командные, в конце концов, «МЮ» сбился на авантюрный футбол. Действующий обладатель трофея легко улетал в контратаки. Одна из них завершилась курьёзным автоголом Андреаса Перейры после того, как Де Брёйне издевательски убрал с дороги Фила Джонса. Растерянный Сульшер «наехал» на судей, но даже система VAR отказывалась помогать хозяевам.
«МЮ» проигрывает на глазах Фергюсона, Гиггза и Руни
Впервые за 23 года «Манчестер Юнайтед» пропустил три гола за первый тайм на «Олд Траффорд»! По ходу трансляции камеры выхватывали знакомые лица сидевших на трибунах легенд клуба – Алекса Фергюсона, Райана Гиггза, Уэйна Руни и других. На них было больно смотреть. Как, впрочем, и на всех, кто поддерживал хозяев. Команда Сульшера выглядела беспомощной, и после перерыва в этом смысле ничего принципиально не изменилось.
Кстати, болельщиков «Ман Сити» на заполненном «Олд Траффорд» было не больше пяти процентов. Минимальную квоту гости получили из-за ужесточённых мер безопасности. Перед матчем «Манчестер Юнайтед» предупредил, что с центральных секторов выведут тех, кто придёт в атрибутике «горожан» или будет поддерживать их голосом.
Лучик надежды блеснул для «МЮ» на 70-й минуте, когда Де Брёйне с Родри увлеклись игрой в контроль и привезли себе гол. Маркус Рашфорд наконец-то получил мяч на скорости в свободную зону – сократил разрыв до 1:3. Но это всё, на что оказалась способна команда Сульшера в дерби. Вдобавок концовку «МЮ» доигрывал с получившим повреждение Джонсом.
«Манчестер Сити» почти наверняка сыграет в финале – с «Лестером» или «Астон Виллой». Первый матч этой пары состоится сегодня в Лестере. Ответная встреча в Бирмингеме запланирована на 28 января.
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