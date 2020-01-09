Подрался во время матча, признался в спонсировании АТО. Как Михалик вернулся на Украину

Игрок «Волыни» Тарас Михалик покинул Россию летом и с тех пор не раз попал в сводки новостей.Увы, не только футбольных. Последним поводом вспомнить о нём стал случай с его участием на рождественском любительском турнире по футзалу. Там он прямо во время игры инициировал драку.

Драка

В тот день бывший защитник «Локомотива» выступал не за «Волынь», а за «Припять». Это команда из родного города Михалика — Любешова. В той игре его команда была на стадии полуфинала и встречалась с «Иквой». До стычки «Припять» проигрывала со счётом 0:1.



Драка произошла после серии грубых фолов. Сначала 20-й номер «Иквы» получил сильный удар по ногам, после чего точно такой же удар получил сам игрок «Припяти». Оба футболиста лежали на поле, но игра не останавливалась — команды были заведены. Как раз в этот момент тот самый 20-й номер поднялся и срубил футболиста «Припяти». Михалик не выдержал и вступился за партнёра: начал хватать игрока за шею и нецензурно его оскорблять.

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После этого завязалась потасовка с участием запасных и тренеров, но до серьёзных травм не дошло. Судья начал успокаивать игроков, среди которых был и зачинщик — Тарас Михалик. Они вместе с футболистом «Иквы» получили по красной карточке и не смогли продолжить участие в турнире. Тем не менее команда Михалика сразу сравняла счёт, а потом и добилась победы в этом матче (3:1), после чего выиграла весь турнир.

Спонсирование АТО

Михалик уже не в первый раз попадает в ситуации, которые получают широкую огласку в России. Недавно всплыла история, связанная с его поддержкой украинской армии.

Тарас вернулся домой после шести лет в московском «Локомотиве», и поначалу его плохо приняли местные болельщики. Учитывая напряжённые отношения между странами, ультрас были недовольны тем, что он прожил столько времени в Москве.



Конфликт удалось замять лишь тогда, когда фанатам показали бумаги, подтверждавшие, что он оказывал финансовую поддержку украинской армии. Согласно тем документам, деньги передавались в период, когда начинался конфликт на Востоке Украины. Про всё это стало известно после выпуска на YouTube-канале «Бомбардир», автором которого является Роман Бебех. По его информации, футболист не афишировал это, так как не хотел слышать критику и обвинения в свой адрес с российской стороны.

С момента возвращения на Украину Михалик провёл в первой лиге 12 матчей (11 в основном составе). Его «Волынь» занимает второе место и имеет все шансы на повышение. Тем не менее вовсе не факт, что защитник доиграет в команде до лета. Ходят слухи, что он может вернуться в РПЛ.