Испанский клуб создал гениальное приложение. Теперь фанаты могут выбирать состав

Но есть вероятность, что оно проживёт недолго. Как и сам клуб.

«В воскресенье вы делаете свой выбор». Именно с таким заявлением руководство клуба четвёртого по силе испанского дивизиона «Лорка» анонсировало приложение, которое можно скачать абсолютно бесплатно на платформах App Store и Google Play.

«Мы представляем вам приложение, которое даст вам возможность проверить свои способности в качестве тренера реальной команды. Добро пожаловать в Manager Real Football», — говорится также в заявлении футбольного клуба «Лорка».

В приложении болельщики смогут выбирать не только состав команды на матч путём голосования, но и тактическую схему. Кстати, по ходу матча фанаты также смогут влиять на игру своей команды, делая замены. При этом местная испанская газета Murcia считает, что главный тренер «Лорки» Вальтер Каприл сохранит определённую роль в принятии решения по составу.

Сегодня твиттер «Лорки» вышел с напоминанием о воскресной встрече против «Эль-Пальмара», написав, что пришло время выбирать стартовый состав команды на игру.

Скачав приложение и пройдя регистрацию, каждый желающий в разделе Manager может выбрать одну из четырёх предлагаемых тактических схем (4-3-3, 4-4-2, 5-4-1, 3-4-3). После выбора схемы можно приступить к построению стартового состава. В приложении есть карточки игроков «Лорки» с физическими и статистическими данными, а также ростом и весом. Пользователь сам распределяет игроков по позициям. У каждого футболиста есть рейтинг в виде звёздочек, а также уровень их формы в процентном соотношении. Если пользователь ставит футболиста не на свою позицию, то приложение выдаёт маленькое количество звёздочек у игрока. После того, как пользователь выбрал состав команды, приложение предлагает выставить атакующие и оборонительные предпочтения пользователя. Всё это автоматически сохраняется, а результат можно увидеть в разделе Votado, где появляется состав, который чаще всего предлагается пользователями. Он и является стартовым перед игрой.



Владелец «Лорки» Роберто Торрес заявил, что этим приложением он хочет привнести в футбол демократию. Любопытно, что перед созданием приложения Торрес в декабре уволил главного тренера Вальтера Пандиани, назначив на его место другого уругвайца Каприла.

Долги «Лорки»

Проблема в том, что «Лорка» имеет огромный долг перед королевской футбольной федерации Испании, который на данный момент составляет 700 тысяч евро. Идут судебные разбирательства, а клуб вскоре может быть признан банкротом.

Ранее, летом 2019 года команда пыталась найти игроков, готовых играть бесплатно. Позже Торрес заявил, что денег у команды нет, а идея подписать футболистов бесплатно оказалась неэффективной.



В это воскресенье в рамках 20-го тура «Лорка», занимающая седьмое место в третьей группе Терсеры, приедет в гости к «Эль-Пальмару». Команда из Мурсии отстаёт от зоны плей-офф всего лишь на четыре очка и имеет хорошие шансы на повышение в классе. Но отсутствие денег для погашения задолженности может поставить крест на выходе команды в более сильный дивизион или же вообще привести к банкротству.