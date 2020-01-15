Маркизио, Манише и ещё 6 звёздных разочарований РПЛ

В РПЛ выступало не так много немцев (тем более чемпионов мира), но Шюррле и Хёведес через какое-то время могут сменить свои клубы из-за того, что не показывают тот футбол, который от них ждали тренеры. Немец Бенедикт Хёведес, как говорят, и вовсе попросил руководство отпустить его на родину, к семье.

Трансфер в другую команду может состояться уже в ближайшее время, и уже сейчас можно говорить, что немец не оставил особого следа в России. Но защитник «Локо» не единственный звёздный игрок в истории РПЛ, который не оправдал ожиданий.

Бенедикт Хёведес, «Локомотив»

Титулы на момент перехода: чемпион мира 2014, чемпион Италии в сезоне-2017/2018 и обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка и Суперкубка Германии.

Перебрался из «Шальке», но последний сезон провёл в аренде в составе туринского «Ювентуса», где большую часть времени был травмирован. Оттуда уже и перебрался в «Локомотив» — «Шальке» оформил полноценный трансфер, который обошёлся в 5 млн евро.



Считалось, что в Москву привезли утратившего мотивацию чемпиона мира, да ещё и с хроническими проблемами со здоровьем. Хёведес был надёжен, а его уровень полностью соответствовал тем скоростям, которые показывают в РПЛ. Всего за сезон он провёл 26 матчей во всех турнирах. Не так уж плохо для «хрустального» футболиста.



Несмотря на это, Хёведес регулярно ошибался и уж точно не выглядел сверхнадёжно. Более того, в России он чувствует себя некомфортно. В своих интервью он не раз говорил, что любит Москву, а иногда даже ездит на метро, но причиной его ухода может быть то, что здесь не намерены жить его супруга Лиза и годовалый сын.

Андре Шюррле, «Спартак»

Титулы на момент перехода: чемпион мира 2014 года, дважды обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии.



Ещё один немец, у которого в России игра не задалась. Многие говорили, что Андре приехал в Россию, чтобы перезапустить свою карьеру, но оказалось ещё хуже: Шюррле не является игроком старта, его настигла череда травм — именно они мешает немцу набрать оптимальные кондиции. За «Спартак» немец сыграл 13 матчей, в которых отметился только одним голом. Одним! Маловато для чемпиона мира.

Многие подумали, что Андре Шюррле, как и многие легионеры, приехал в Россию ради денег. Но это не так. Немец реально жаждет реанимировать карьеру. Футболисту всего 29 лет, у Андре видно желание, он борется за каждый мяч, открывается, но из раза в раз будто бы теряется на футбольном поле. Немец сейчас в аренде, права на него принадлежат Дортмунду. В конце октября Шюррле заявил, что подумает о завершении карьеры в течение одного-двух сезонов. Что ж, если так и пойдёт, то через какое-то время Андре и впрямь закончит с футболом.

Алекс Сонг, «Рубин»

Титулы на момент прихода: чемпион Испании в сезоне-2012/2013, обладатель Суперкубка Испании.



Карьера камерунского полузащитника идёт по убывающей: сначала был лондонский «Арсенал», потом «Барселона», снова Англия, но только уже «Вест Хэм» и казанский «Рубин».



В сезоне-2016/2017 казанцы лихо шерстили испанский трансферный рынок. Алекс Сонг стал тем «громким» новичком, который должен был усилить опорную зону «Рубина». За три года игры за казанцев Алекс провёл на поле 22 игры, забив один мяч в ворота тульского «Арсенала». Ничем, кроме своего сложного характера, Сонг в России не отметился, а позже дал депрессивное интервью об этом этапе карьеры.

После своего неудачного выступления в России Сонг переехал в Швейцарию, где по сей день выступает за скромный «Сьон».

Фото: РИА Новости

Коштинья, Манише, «Динамо»

Титулы на момент перехода: чемпионы Португалии, обладатели Суперкубка Португалии, победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

Юркас Сейтаридис, «Динамо»

Титулы на момент перехода: дважды чемпион Греции, обладатель Кубка и Суперкубка Греции, чемпион Европы.

В мае 2005 года Коштинья вместе с партнёрами по «Порту» Манише и греческим защитником Юркасом Сейтаридисом перешёл в московское «Динамо». За всех троих клуб заплатил примерно € 30 млн. Солидное усиление из Португалии не помогло бело-голубым успешно выступить в чемпионате России. Напротив, каждый из них с треском провалился в Москве.



Коштинья, разругавшись с Сёминым, обвинил динамовцев в невыплате зарплаты и перешёл в мадридский «Атлетико», где через какое-то время снова играл бок о бок с Манише. Сам Манише, совсем немного поиграв за «Динамо», заявил, что ему не подходят ни страна, ни её климат, ни чемпионат: «Я уже сообщил об этом своему агенту. Теперь надо договариваться с руководством «Динамо». После этих слов Манише был отдан в аренду в «Челси».



Сейтаридис со временем тоже поставил вопрос об уходе из клуба, так как получал мало игровой практики, и вскоре перешёл в мадридский «Атлетико». Позже игрок заявил, что переход в стан бело-голубых был ошибкой и он пожалел о своём выборе: «По правде говоря, мне не стоило соглашаться на переезд в Россию. У человека меняются взгляды на некоторые вещи, и я должен признать, что пожалел о своём выборе».



Эта троица провела в общей сложности 31 матч, в которых отметиться голами удалось только Манише. Двумя.

Клаудио Маркизио, «Зенит»

Титулы на момент перехода: семь раз становился чемпионом Италии, четыре раза был обладателем Кубка Италии и трижды Суперкубка Италии.



Итальянец, пришедший в «Зенит» свободным агентом с огромной зарплатой, укрепил лишь имидж команды, но не её состав. Клаудио 12 лет провёл в «Ювентусе», чьим выпускником является. С приходом в команду Антонио Конте в 2011 году «Ювентус» стал возвращать себе лидирующие позиции не только в Италии, но и на международной арене. Маркизио в этот период стал одним из тех игроков, на которых строилась игра команды, а его место в стартовом составе не подвергалось сомнению.



В 2016 году Клаудио получил страшную травму — разрыв крестообразной связки колена. На восстановление ушло полгода. Однако после возвращения в строй столкнулся с конкуренцией, а выйти на прежний уровень так и не смог. В результате итальянец превратился из игрока основы в резервиста. Маркизио не захотел был игроком подмены и стороны договорились о разрыве контракта.



В борьбу за Маркизио вступил «Зенит», куда итальянец и перешёл. Клаудио стал самым высокооплачиваемым игроком. Но провёл за сине-бело-голубых всего девять матчей, в которых итальянец отметился двумя забитыми мячами. Летом 2019 года «Зенит» объявил о разрыве контракта с легионером. После этого Клаудио объявил о завершении своей карьеры: «Будучи ребёнком, мечтающим стать футболистом, я пообещал себе, что буду играть до тех пор, пока не перестану получать удовольствие от выхода на поле. Сейчас моё сердце подсказало мне, что я нарушаю это обещание. Я завершаю карьеру, но чувствую, что должен сказать спасибо своей мечте – ты дала мне силы и счастье!»

Фото: Epsilon/Getty Images

Джибриль Сиссе, «Кубань»

Титулы на момент перехода: обладатель Кубка Франции, Кубка Англии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА.



Сиссе многим болельщикам запомнился своей колоритной бородой, чего не скажешь про его игру в РПЛ. Француз перешёл в «Кубань» из катарского клуба «Аль-Гафара» и за краснодарский клуб Сиссе провёл 15 матчей, забив в них четыре гола. Для человека с таким именем этого явно мало.

В актив себе Джибриль может занести только домашнюю игру с «Уралом», где француз сделал дубль. В матче Лиги Европы Сиссе спас гостей от поражения, забив в добавленное время с 11 метровой отметки. Вот, пожалуй, и всё.



Под новогоднюю ночь француз расторг контракт с «Кубанью» и перебрался на родину, в клуб «Бастия». Там он заявил, что из-за постоянных болей собирается завершить карьеру по окончании сезона, но позже понял, что не может без футбола и возобновил карьеру в клубе «Сен Пьеруаз».



Контракт был подписан на месяц, однако 20 октября 2015 года он вновь объявил, что завершает карьеру из-за травмы. Но и это был ещё не конец. Джибриль вновь возобновил карьеру, подписав контракт со швейцарским клубом «Ивердон». В ней он забил 24 гола, став лучшим бомбардиром турнира. Позже Сиссе заключил контракт с итальянским клубом «Виченца-1902» из Серии D, но после неудач клуб был неспособен выплачивать зарплату футболистам. Этот клуб стал последним в карьере француза.