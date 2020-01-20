Вратарь «Манчестер Юнайтед» разбил свою дорогущую машину в щепки

Этим утром температура в Манчестере была около 0 градусов, синоптики призывали водителей быть осторожными на дорогах в гололёд. Серхио Ромеро как всегда отправился на запланированную тренировку, но до тренировочной базы на своей машине он не доехал. По пути запасной вратарь «манкунианцев» попал в аварию на трассе A6144 (недалеко от тренировочной базы «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне).

Что с игроком?

К счастью, всё обошлось, Серхио Ромеро не получил серьёзных повреждений и сам смог выбраться из машины. Об этом сообщили в клубе. На фотографиях в соцсетях можно наблюдать аргентинского голкипера, стоящего рядом со своей разбитой машиной, Ромеро схватился за голову и наверняка не может точно осознать, что же произошло пару мгновений назад. Уладив все формальности, аргентинский вратарь доехал до базы и успел принять участие в тренировке.

Какую машину разбил Ромеро и как произошла авария?

Ромеро разбил свой Lamborghini Gallardo, который приобрел после победы «красных дьяволов» в кубке Лиги в 2017 году. Данная модель выпускалась с 2003 по 2013 год. На сегодняшний день, это самая выпускаемая модель от знаменитого итальянского бренда. Данная модель оценивается в € 200 тыс. Примечательно, что ещё в 2016 году Ромеро рассекал по Манчестеру на скромном Fiat за € 17 тыс. Также сообщалось, что у Ромеро в автопарке имеется Audi Q5.

Как сообщают английские СМИ, Ромеро не справился с управлением, автомобиль занесло в левую сторону, после чего машина влетела в барьерное ограждение, вылетев с дороги. Служба спасения и полицейские оперативно сработали, быстро доехав до места происшествия, отгородили участок аварии конусами и восстановили движение на шоссе. На фотографиях видно, что машина серьёзно пострадала в ДТП. Кадры выглядят ужасающе, но самое главное — Ромеро не пострадал.