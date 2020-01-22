В РПЛ играет почти дипломированный юрист. Читает по 6 часов, летает на экзамены со сборов

Вам наверняка приходилось слышать, что футболисты люди недалёкие. Гоняют себе этот мячик и больше ничего не умеют, да ещё и школу прогуливают, а уж про университеты и говорить нечего. И получаются потом уникумы с тремя извилинами в голове и шестью нулями в контракте.

В реальности всё, конечно, не так. Среди тех, кто гоняет мяч, полно не только модников-патриотов, но и людей с исключительными мозгами. Пример тому — Георги Костадинов, полузащитник «Арсенала» и сборной Болгарии. И почти дипломированный юрист.

Из этого рассказа вы узнаете:



— реально ли получить диплом в лучшем университете страны, если ты футболист?

— сколько часов в день читает Костадинов на сборах?

— как отреагировал тренер, когда он чуть не опоздал на матч из-за утреннего экзамена?

— стебут ли его партнёры и почему Гео жалко своего соседа по номеру?

— правда ли, что среди футболисты часто встречаются туповатые парни?

«Мои родители — образованные люди. Мать — учительница, отец — адвокат. Со временем мама стала директором школы, в которой я учился до 14 лет. Затем перешёл в одну из лучших школ города Бургаса с углублённым изучением английского языка. После — сдал тест, получил высокие баллы и поступил в юридический институт Софийского университета — лучший в стране. Обычно эта программа рассчитана на шесть лет, но, так как я игрок сборной, у меня она растянулась на восемь — дали два дополнительных года, чтобы подготовиться к финальному экзамену, он будет уже этой весной. Если сдам его — получу диплом».

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«При поступлении сдавал тесты по истории и литературе. История мне нравилась особенно — у нас она очень интересная. Болгария — самая старинная держава Европы: была создана в 681 году и существовала до тех пор, пока не была захвачена Византией. Потом было Второе Болгарское царство, после чего наступило время турецкого ига. Что касается литературы, особое место в ней занимает Христо Ботев, один из важных болгарских творцов. Он был революционером и боролся за освобождение нашей нации. Но особенную славу ему принесли его стихотворения, мне они очень нравятся».

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«Мой профиль обучения — обвинительная юриспруденция, учусь удалённо. Знаю, что в «Интере» играл японский защитник Нагамото, который учился по такой же схеме, читал об этом в его интервью. Образование всегда было для меня очень важным моментом, и в детстве я тоже был одним из лучших в этом деле. У нас, в Болгарии, есть поговорка: «Даже у короля должно быть ремесло». Сейчас я футболист, но завтра могу получить травму — и что тогда делать? Чтобы содержать семью, каждому человеку необходимо образование. Мог учиться бесплатно, за счёт государства, но так как выбрал индивидуальную форму обучения, доплачиваю небольшую сумму — примерно 50 евро в семестр. По-моему, такая сумма — ничто: в этом университете принято, что за образование студентов, по большей части, платит государство. В России, как мне известно, обучение стоит гораздо дороже. Не знаю почему».

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«Не путайте, у меня не онлайн-обучение, просто я сдаю сессии заочно. Дают огромное количество упражнений, и я должен изучить нужную литературу и подготовиться. Сейчас книги только две (страниц по 500), но в прошлом году сдавал гражданское право, и там были три огромные книги по 750 страниц. Читал их больше трёх месяцев, и было очень сложно. Помню, у нас с «Арсеналом» было по две тренировки в день, и я просыпался в шесть утра, чтобы успеть почитать до девяти. После тренировок вместо отдыха продолжал чтение, поэтому восстанавливался не очень хорошо. Каждый день чтение занимало у меня шесть-семь часов. Теперь книги чуть меньше объёмом, поэтому встаю позже. Скажем, не в 6:00, а в 7:30».

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«Сейчас основное обучение уже позади, готовлюсь к итоговому экзамену. Но раньше приходилось ходить в университет по 2-3 недели в год. Были ситуации, когда у меня были экзамены прямо в день игр. Например, в прошлом году экзамен выпал на день матча с «Ростовом» (0:0), и мне пришлось его пропустить. Однажды «Левски» играл на Кубок Болгарии против команды второго дивизиона, и я попросил тренера отпустить меня на важный экзамен перед игрой. Он сказал, что его это не интересует, но я убедил. Сдал экзамен и приехал на матч всего за час до игры. Тренер разозлился: «Что ты творишь!», оставил меня в запасе. Тут 25-я минута, счёт 0:0, и он выпускает меня на замену. В итоге я забил с пенальти: мы выиграли и прошли дальше. Коуч сказал: «Благодари бога, что выиграли!».



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«Со мной в номере живёт румын Тудорие. Помню, как поначалу он спросил: «Ну что, будем играть в PlayStation?». Ответил ему: «Конечно, нет, у меня экзамен!» (Смеётся.) Думаю, ему со мной немного скучно. Каждый вечер я засыпаю примерно в 22:30, и он со временем тоже стал ложиться в это же время. В команде меня всё время подкалывают. Тренер шутит, что в некоторых командах есть играющий тренер, а у нас играющий адвокат, он меня так всё время и называет. А Кантик (Кантемир Берхамов. — Прим. «Чемпионата») шутит, что я буду единственным в мире юристом, который не выиграет ни одного дела. Не обижаюсь, у меня есть чувство юмора — могу посмеяться над собой».

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«Если честно, в «Арсенале» у меня был разговор с руководством на тему моего образования. Они сразу предупредили: если у нас игра, отпустить не сможем. Но я очень рад, что в целом руководство меня поддерживает. Прошлой зимой у меня было два экзамена во время турецких сборов. Пришлось лететь в Болгарию прямо из Турции — прилетел, сдал и сразу же улетел обратно. А через пять дней ещё раз. В руководстве клуба, команды у нас грамотные интеллигентные люди, они понимают, что образование это важно».

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«Точно пока не определился, в какой области права хотел бы специализироваться. Знаю, что в Болгарии очень высокий уровень коррупции. Недавно прокуратура выдвинула обвинение против министра экологии. Представляете, у нас в целом городе возникли проблемы с водой! Она перестала идти в постоянном режиме и поступает только в определённые часы. Но мне неинтересны политические дела, потому что политика у нас очень грязная. Лично мне было бы интереснее заниматься спортивным правом. Возможно, через пять лет захочу быть спортивным агентом, директором или юристом. Но всё-таки диплом это подстраховка, моя основная профессия — футболист».

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«Тот факт, что футболисты туповатые люди, просто клише. Конечно, есть люди образованные, а есть те, что попроще, но то же самое применимо к любой другой профессии — архитекторам, инженерам и остальным. Тут всё зависит от человека и его мотивации развиваться. Среди футболистов много интеллигентных культурных людей, думаю, ты со мной согласишься. В том числе в нашей команде. Например, Роберт, с которым вы уже говорили, или Макс Беляев — он для меня самый положительный человек в мире. Попов? Ивелин — мой хороший друг и отличный человек. Уверен, если у меня когда-нибудь будет спортивное агентство, к тому времени он будет директором какой-то команды, и мы станем работать вместе».