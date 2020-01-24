«Локомотиву» срочно нужен новый центральный защитник. Иначе – беда

Простая статистика: в текущем сезоне «Локомотив» пропустил 24 гола в 19 играх. За весь прошлый чемпионат – 28 в 30, то есть итоговый показатель уже точно окажется хуже. Из сегодняшних представителей первой восьмёрки у «железнодорожников» второй показатель с конца. Больше пропустил только весёлый и авантюрный «Ростов» Карпина, у которого 28 голов. Также можно добавить, что команда Сёмина просела по количеству допускаемых ударов – 13,75 в чемпионате-2019/2020, 11,4 – год назад.

Как проведут зимнее трансферное окно российские топ-клубы. «Локомотив» Рассказываем, что будут пытаться предпринять «железнодорожники» в зимний трансферный период.

Разумеется, оборонительные действия зависят не только и не столько от защитников. И даже не от опорников. В них принимает участие вся команда, и любая недоработка нападающих в передней линии уже приводит к тому, что цепочка рушится. Однако в «Локо» есть не только системные проблемы, а ещё и частные, которые сам же Сёмин объяснял в декабре: все имеющиеся центральные защитники – возрастные и медленные, что очень ограничивает команду на международной арене. Хотя и на внутренней – тоже ограничивает, просто не так заметно. В зону Лиги чемпионов в нашем чемпионате можно приехать и без всякого баланса, на одной лишь импровизации в атакующей линии.



Два первых новогодних контрольных матча, в которых «Локомотив» пропустил семь голов от «Стяуа» и «Осиека», намекнули, что весной бардак может не просто продолжиться, а приобрести новый размах. Понятное дело, что глубокие выводы по спаррингам на фоне нагрузок делать нельзя, но слишком уж комично играла оборона «железнодорожников» (что признал сам Сёмин) – и слишком характерные ошибки проскакивали на поле. От Кверквелии в матче с «Осиеком» дважды убегали с центра поля, а Чорлука снова смотрелся медленным и плавным в движениях, проигрывал первое касание и застывал в полупозиции, вместо того чтобы сыграть на опережение и навязать хотя бы агрессию. Словно повторилось памятное дерби со «Спартаком» в Черкизово.



А накануне у коллег вышло интервью с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе, который в категоричной форме назвал цели на 2020 год: «Наши спортивные задачи: попасть в Лигу чемпионов, выйти в весеннюю часть еврокубков — ЛЧ или Лиги Европы». Очень интересно, будет ли «Локомотив» для покорения этих высот предпринимать какие-либо кадровые шаги. Или в клубе надеются на авось?

Главные задачи на зиму-2020. «Локомотив» Команда Юрия Сёмина смазала концовку года. Во второй части сезона ей надо стать лучше, чтобы попасть в Лигу чемпионов в третий раз подряд.

Авось — это, пожалуй, самая точная оценка текущей ситуации в центре обороны. Не сказать, что здесь нет игроков. Наоборот! Имена у всех звонки и грозные, дали бы Сёмину таких игроков лет пять назад, он бы всех «порвал». Но время не стоит на месте.



Чорлука уже не столп обороны сборной Хорватии и не защитник в расцвете сил. В феврале ему исполнится 34 года, клуб размышляет, продлевать ли истекающий контракт. У Ведрана пропала не только дистанционная скорость, но и, что гораздо хуже, испортилась резкость. Кому интересно, включите все пропущенные «Локомотивом» голы в сезоне и посмотрите, сколько раз он проигрывал первое касание после фланговых передач и сколько раз не успевал сыграть на опережение. А ещё как ведёт себя при быстрых атаках. Это не тот защитник, который будет покрывать большое пространство при агрессивном стиле игры впереди.



Хёведес, возможно, самый стабильный представитель центра обороны «Локомотива» на сегодня. Также имеет ограничения в скорости, но при этом лучше выглядит физически. Хотя какой смысл имеют все его красивые характеристики и опыт, если 31-летний немец не хочет оставаться в России. Он давно жаждет уехать, в Москве ему очень трудно. Трансфер в «Кёльн» сорвался, однако история с его отъездом явно не закончена.



Кверквелия, некогда один из лучших защитников в чемпионате, сейчас и близко не соответствует былому уровню. Пропустил много из-за травмы, потом ещё три месяца просидел на скамейке. В матче с «Осиеком» устроил настоящий спектакль, столь слабую игру сложно провести даже по заказу. Хочется верить, что всё это из-за банального набора формы после отпуска (а у Кверквелии процесс обычно проходит небыстро), однако ходит информация, что Соломон тоже может не остаться в команде.



Мурило – самый молодой среди защитников основного состава, но при этом тоже не наделён скоростными характеристиками, а ещё на сегодня недостаточно надёжен для Премьер-Лиги, порой принимает очень странные решения.



Само собой, весной могут сойтись звёзды – и каждый из перечисленных игроков вдруг обретёт лучшую форму и выдаст топ-отрезок. Однако это будет скорее алогичным событием. А на дистанции «Локомотиву» всё равно потребуется более молодой, быстрый и агрессивный защитник. Пришло время признаться, что ресурсы (как заявили год назад в одной последовательной и стабильной команде) исчерпаны. И нужно двигаться дальше.