«ПСЖ» не даёт играть Кавани и отказывается его продавать

«ПСЖ», обладая большими финансовыми возможностями, каждый год обновляет команду. В 2011 году «Qatar Sports Investments» приобрёл контрольный пакет акций клуба – с тех пор началась гегемония парижан в Лиге 1. За последние семь лет «ПСЖ» завоевал шесть чемпионских титулов, лишь однажды «Монако» пришёл первым к финишу (сезон 2016/2017). Недолго думая, «ПСЖ» выкупил главную звезду монегасков Килиана Мбаппе, тем самым ослабив конкурента. Потому что могут себе позволить (трансфер обошёлся в 145 млн евро).

Как именно «ПСЖ» обходит финансовый фэйр-плей Неймара было мало. Теперь подписали Мбаппе. Как они это делают?

В текущем сезоне Мбаппе забил 21 гол в 22 матчах, а также отдал 12 голевых передач. Кроме него, в атаке есть Неймар (13+7) и Мауро Икарди (17+4). Трио «ПСЖ» активно поддерживает Анхель Ди Мария, который является лучшим ассистентом команды (14 голевых передач + 10 мячей). В основе парижан не нашлось места для Эдинсона Кавани.

Почему не играет Кавани?

Уругвайский форвард – легенда клуба. Кавани перешёл из «Наполи» в «ПСЖ» перед началом сезона 2013/2014. Дольше в команде только Марко Верратти и Тьяго Силва, которые пришли годом ранее. За семь лет в клубе Эдинсон провёл 293 встречи и забил 198 мячей, тем самым став лучшим бомбардиром в истории парижан.

Пик карьеры Кавани пришёлся на сезон 2016/2017 – 50 матчей, 49 голов и 6 «ассистов». Стало это возможно благодаря уходу Златана Ибрагимовича: ранее Эдинсону приходилось играть левого вингера, так как в центре нападения был швед. Из-за позиции на фланге серьёзно страдала результативность уругвайца, а с переводом в центр Кавани провёл прекрасный сезон. Ни до, ни после Эдинсон не забивал так много.

В текущем сезоне Кавани выпал из основы парижан. Случилось это сразу по двум причинам:

Эдинсон испытывает проблемы со здоровьем – уругваец пропустил почти половину матчей (14 из 31) по вине травм;

В игру «ПСЖ» отлично вписался Икарди, арендованный у «Интера».

«ПСЖ» выкупит Икарди у «Интера». От этого выиграют все (и даже Кавани) Ванда Нара уже начала переговоры с парижанами.

Почему «ПСЖ» отклонили предложение «Атлетико»?

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что Эдинсон просил отпустить его в зимнее трансферное окно, однако предложение мадридского «Атлетико» было отклонено.

Парижанам для игры на два фронта необходим форвард, который смог бы подменить Икарди. Роль запасного не подходит для 32-летнего Кавани, тем более учитывая спрос на него со стороны других клубов.

Наличие Кавани (полностью здорового) могло бы помочь «Атлетико» улучшить игру в атаке. Команда Симеоне имеет большие проблемы с результативностью: всего 22 мяча к 20-му туру Примеры, в то время как показатель прошлого сезона – 30 голов к аналогичной отметке. Интерес к Эдинсону также проявлял «Манчестер Юнайтед».

Тухель усадил Кавани в запас, клуб не продлевает контракт

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель твердил о важности Кавани для клуба. В октябре 2019 года, когда появилась первая информация об интересе «Атлетико» к Эдинсону, Тухель заявил следующее: «Еще рано говорить о продлении контракта, но я убежден, что Кавани встретится с менеджерами «ПСЖ». Надеюсь, что стороны найдут решение. Я полностью рассчитываю на него. Эдинсон – важный футболист для нас». Вопреки этим словам, контракт с Кавани продлён не был. Руководство «ПСЖ» даже не предпринимало попыток для этого.

Когда Эдинсон был абсолютно здоров, Тухель «мариновал» его на скамейке. Кавани принял участие в 17-ти матчах, при этом всего шесть из них – в стартовом составе. Игры, в которых уругваец выходил с первых минут, носят второстепенный характер:

3 августа 2019 года, «ПСЖ» — «Ренн» — 2:1 (Суперкубок Франции);

11 августа 2019 года, «ПСЖ» — «Ним» — 3:0 (1-й тур чемпионата Франции);

18 августа 2019 года, «Ренн» — «ПСЖ» — 2:1 (2-й тур чемпионата Франции);

25 августа 2019 года, «ПСЖ» — «Тулуза» — 4:0 (3-й тур чемпионата Франции);

9 ноября 2019 года, «Брест» — «ПСЖ» — 1:2 (13-й тур чемпионата Франции);

5 января 2020 года, «Лина-Монлери» — «ПСЖ» — 0:6 (Кубок Франции).

По хронологии матчей, в которых Кавани выходил с первых минут, можно заметить большой разрыв длиной в два с лишним месяца. Пока Эдинсон залечивал свои травмы, Икарди сыгрался с новыми партнёрами.

Тухель нашёл способ, как объединить всех форвардов. «ПСЖ» может быть опасным весной Ничья с «Монако» не должна вводить в заблуждение.

Немцкий специалист не доверяет Эдинсону, когда дело касается важных встреч. Кавани дважды оставался на скамейке в матчах Лиги чемпионов (выезды к «Брюгге» и «Реалу»). Тухель выпускает уругвайца лишь в концовках, как это было в домашних матчах с «Галатасараем» и «Брюгге» – 22 и 18 минут соответственно. Эта тенденция сохраняется и в чемпионате – 19 минут с «Марселем», 12 – с «Лиллем», 4 – с «Монако».

Что будет с Кавани?

Эдинсон сейчас не нужен ни клубу, ни тренеру. Контракт уругвайца с «ПСЖ» истекает летом 2020 года. По действующему соглашению Эдинсон получает 18,5 млн евро в год – третья зарплата после Неймара (36 млн евро) и Мбаппе (20,5 млн евро). Руководство парижан понимает, что Кавани уже не стоит таких затрат, поэтому и не рвётся продлевать с ним контракт.

При этом Тухель не видит уругвайца в основе «ПСЖ». Немецкий специалист прямым текстом говорит о том, что Кавани должна подстегнуть конкуренция с Икарди. При этом Мауро – основной форвард, а Эдинсон лишь игрок на подмену. И вряд ли это изменится за оставшиеся полгода.

Наиболее логичным решением является продажа Кавани. «Атлетико» предложил за Эдинсона 10 млн евро, но «ПСЖ» ответил отказом. Леонардо дал понять, что Кавани стоит больше: «У нас было предложение от «Атлетико», но оно не соответствовало нашим требования». Парижане набивают цену за Эдинсона, но больше «десятки» за уругвайца не факт что дадут (учитывая его травмы и возраст). Если Кавани не покинет команду зимой, то «просидит на банке» до конца сезона, а летом уйдёт свободным агентом.

«ПСЖ» сейчас действует с позиции «ни себе ни людям». Это неуважение к легенде, а также финансовая ошибка со стороны руководства парижан. Такой форвард, как Кавани, должен играть (тем более, когда он здоров). Эдинсон не заслужил такого отношения к себе, тем более со стороны клуба, которому он отдал 7 лет своей карьеры. Лучше расстаться по-хорошему, и чем раньше, тем лучше. Причём для всех – и клуба, и команды, и самого Кавани.