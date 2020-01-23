Свежие трансферы в Европе. Неожиданные покупки «Реала» и «Барселоны»

В Европе в последние дни было оформлено ещё несколько любопытных трансферов. В две сделки был вовлечён мадридский «Реал», неожиданную покупку совершала и «Барселона». Рассказываем о новостях с зимнего рынка.
Набиль Бенталеб, из «Шальке» в «Ньюкасл»
25-летний полузащитник сборной Алжира вернулся в АПЛ, где уже выступал в составе «Тоттенхэма». «Ньюкасл» арендовал Бенталеба до конца нынешнего сезона за 1 млн евро с правом выкупа. Большую часть текущего сезона Набиль пропустил из-за травмы мениска и восстановления, он сыграл только пару матчей за молодёжку клуба из Гельзенкирхена. В «Шальке» Бенталеб переходил летом 2017-го за внушительные 19 млн евро, однако сейчас Transfermakt оценивает его лишь в 5 млн. Алжирец полагает, что перезагрузит свою карьеру в «Ньюкасле».
Рей Манай, из «Альбасете» в «Барселону»
От «Барселоны» ждали приобретения форварда в связи с травмой Луиса Суареса, и каталонский клуб действительно объявил о трансфере игрока атаки. Впрочем, этот новичок вряд ли прыгнет выше второй команды сине-гранатовых. 22-летний албанец Манай – совершенно неизвестная фигура для широкого круга болельщиков. Тем не менее «Барса» прописала в его договоре отступные в размере 50 млн евро! А заплатила за нападающего «Альбасете» всего 700 тыс. евро. На счету Маная в текущем сезоне 11 матчей в Сегунде и Кубке Испании, три забитых мяча.
Альваро Одриосола, из «Реала» в «Баварию»
Два европейских гранда договорились между собой о трансфере правого защитника. «Бавария» арендовала Одриосолу до конца сезона, причём не будет иметь права выкупа 24-летнего игрока. По словам председателя правления мюнхенского клуба Карла-Хайнца Румменигге, усилить эту позицию очень просил главный тренер команды Ханс-Дитер Флик. «Сливочные» купили Одриосолу летом 2018-го у «Реала Сосьедад» за 30 млн евро. В нынешнем сезоне Альваро принял участие всего в пяти матчах, отметился одной голевой передачей.
Лукас Подольски, из «Виссел Кобе» в «Антальяспор»
Экс-игрок сборной Германии, победитель ЧМ-2014 не завершил карьеру после ухода из японского «Виссел Кобе» на правах свободного агента. 34-летний нападающий принял предложения турецкого клуба «Антальяспор», в который, напомним, перешёл зимой защитник сборной России Фёдор Кудряшов. Стороны договорились о контракте на 1,5 года. Конечно, Подольски далеко не тот, что раньше, но в Турции наверняка будут на него ходить. До отъезда в Японию нападающий как раз играл в местной лиге за «Галатасарай». В сезоне-2019 Лукас стал автором пяти голов и четырёх голевых пасов в 16 матчах.
Рейньер, из «Фламенго» в «Реал»
У «Реала» появилась ещё одна молодая звёздочка из Бразилии. 18-летний атакующий полузащитник перешёл из «Фламенго» за 30 млн евро и подписал контракт на 6,5 лет. Планируется, что до лета Рейньер будет выступать за фарм-клуб «сливочных», к которому присоединится после окончания отборочного турнира Олимпиады-2020. Сейчас новичок Мадрида находится в расположении сборной Бразилии U23. На родине Рейньера сравнивают с Кака. Он дебютировал на профессиональном уровне в августе 2019-го, забил шесть голов и отдал два голевых паса в 15 матчах бразильской Серии А и Кубка Либертадорес.
Мбвана Саматта, из «Генка» в «Астон Виллу»
27-летний нападающий стал первым в истории представителем Танзании в АПЛ. «Астон Вилла» заплатила 10,5 млн евро за Саматту: это на 9,7 млн больше, чем «Генк» потратил на Мбвану в январе 2016-го, когда отыскал его в Конго. Саматта обратил на себя внимание британских скаутов высокой результативностью: в нынешнем сезоне он забил 10 голов и сделал две голевые передачи в 28 матчах. Кстати, летом ходили слухи об интересе к нападающему со стороны «Динамо», а несколько лет назад танзанийца мог взять ЦСКА. Саматта находился на просмотре, но не подошёл красно-синим.
Карл Токо Экамби, из «Вильярреала» в «Лион»
Участник 1/8 финала Лиги чемпионов вынужден был выйти на зимний рынок из-за травмы лидера атаки Мемфиса Депая. Изучив различные варианты, руководители «Лиона» и главный тренер остановились на кандидатуре Экамби. Французский клуб арендовал 27-летнего камерунца до конца этого сезона за 4 млн евро. Есть и право выкупа за 11,5 млн (плюс 4 млн бонусами). Кроме того, «Вильярреал» получит 15% от перепродажи нападающего. Таким образом, испанцы могут заработать на трансфере Экамби больше, чем потратили на него в июле 2018-го (18 млн). В текущем сезоне Карл Токо забил шесть голов и сделал три голевые передачи в 19 матчах.
Хавьер Эрнандес, из «Севильи» в «Лос-Анджелес Гэлакси»
Мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес, или просто Чичарито, продолжит карьеру в MLS. По данным Transfermarkt, «Лос-Анджелес Гэлакси» заплатит за 31-летнего игрока 8,5 млн евро – это рекорд клуба. Ещё 3 млн прописаны в виде бонусов. Сообщалось, что зарплата Чичарито будет превышать 6,5 млн евро в год, которые получал в прошлом сезоне в «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович. «Севилья» приобрела мексиканца всего 4,5 месяца назад, отдав за него «Вест Хэму» 7,75 млн. Нападающий сыграл за испанскую команду 15 матчей, в которых забил три гола.
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