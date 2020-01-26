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Красота дня — жена Евгения Коноплянки — фото

Красота дня — жена Евгения Коноплянки — фото
София Михайлова
Коноплянка с женой могли жить в России. Украинец испугался за место в сборной
Жена игрока сборной Украины – мастер спорта.
Футбол 0

Летом полузащитник «Шахтёра» Евгений Коноплянка мог перейти в «Краснодар». Об этом говорил Артём Милевский. Но, по словам нападающего брестского «Динамо», Коноплянка не поехал в Россию из-за страха непопадания в сборную Украины. Не захотел пойти по пути Ярослава Ракицкого. В этом сезоне полузащитник провёл девять игр в чемпионате Украины, отметившись двумя забитыми мячами.

В Краснодар Коноплянка приехал бы не один, а с очаровательной супругой — Викторией. Пара познакомилась в 2008 году в спортивном интернате. Евгений тогда ещё играл за «Днепр», а Виктория занималась бадминтоном. Кстати, девушка — мастер спорта. Шесть лет пара жила в гражданском браке, а в 2014-м — сыграла свадьбу. Уже через год у супругов родилась первая дочь — Злата, а в 2017-м — сын Дамир.

Виктория, как и положено жене футболиста, поддерживает супруга, посещая многие футбольные матчи. «Инстаграм» девушки пестрит солнечными фотографиями с разных уголков планеты. К примеру, новогодние каникулы семья Коноплянки провела на Мальдивах. Виктория регулярно занимается спортом и держит себя в отличной форме. Благодаря супругу девушка даже стала разбираться в футболе. А раньше она знала только слово «аут», как признавалась сама.

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