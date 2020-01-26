Почему «Атлетико» забивает так мало? Дело не только в нападающих

Нулевая ничья с «Леганесом» стала очередной, уже 10-й игрой в сезоне, когда «Атлетико» не сумел забить. Команде Диего Симеоне голы даются с огромным трудом, и проще всего сказать, что дело в нападающих — ушёл Гризманн, а Морате не всегда хватает концентрации и везения (не реализовал в два раза больше явных моментов, чем забил, согласно данным Opta). Ссылка на сложности с форвардами верна лишь отчасти, но гораздо важнее, что сама структура атаки «Атлетико» перестала быть такой эффективной. Речь даже не о последнем пасе, а о той передаче, которая позволяла довести мяч до последней трети поля.

Например, если сравнить январский отрезок в шесть матчей с аналогичными шестиматчевыми отрезками в более успешных для АТМД сезонах, то окажется, что сейчас команда делает в 2,5-3 раза меньше обостряющих передач на оси поля — в районе центрального круга с обеих сторон. Более того, центральным полузащитникам «Атлетико» не дают отдавать передачи из этой зоны без давления, что заставляет их смещаться либо на одну линию с защитниками, либо в сторону одного из флангов.



Сравните два скриншота.

На первом с мячом центральный полузащитник, который получает мяч свободно и имеет достаточно времени и пространства, чтобы сразу сделать обостряющую передачу. Тот факт, что полузащитник оказывается без давления, позволяет «Атлетико» пользоваться главным преимуществом игры в два нападающих: один из форвардов может открываться в недодачу, между линий, а другой — за спины защитникам. Оба центральных защитника в этой ситуации остаются в ловушке. Если один из них пойдёт за форвардом, открывающимся в недодачу, то полузащитник сделает передачу за спины, где у второго нападающего уже преимущество; если же не пойдёт, то форвард свободно примет мяч между линий и будет иметь возможность сыграть в одно-два касания в штрафную. Заметьте, что здесь не нужно называть фамилии — дело не в исполнителях, а в том, что, когда центральный полузащитник оказывается без давления и видит перед собой двух чистых нападающих, это уже ситуация с преимуществом для команды с мячом.

В этом сезоне мы гораздо чаще видим ситуации, подобные той, что на втором скриншоте. Почти всегда один из центральных полузащитников АТМД придерживается нападающим/вингером соперника, другой — скрыт за спиной опорника. Соперник при этом даёт достаточно времени и пространства центральному защитнику «Атлетико» — именно он с мячом на стоп-кадре. Центральные защитники делают обостряющие передачи хуже, их главная задача — сохранить первым пасом владение, и это уже нарушает структуру атак команды Симеоне. Второй же фактор — перекрытый кислород для движения нападающего между линий. В ситуации со скриншота форвард пытается предложить себя, но это слишком рискованный вариант — через двух полузащитников соперника.



Если продвигаться по полю дальше в сторону ворот соперников «Атлетико», то проблема станет даже более очевидной. Вот ещё два скриншота — они сравнивают ситуации тогда и сейчас.

Так как нападающие гораздо эффективнее открывались в недодачу и играли между линий, соперники в успешные для «Атлетико» времена вынуждены были сужать оборонительную линию, чтобы противостоять нападающему, который уже с мячом лицом к чужим воротам. Это позволяло постоянно иметь два варианта для развития атак — через ось, за спины защитникам, или в полуфланговый коридор, откуда шёл убийственной опасности прострел. Благодаря этому АТМД регулярно забивал с расстояния в пять-шесть метров — ситуации с прострелами понятны, а в атаках по оси внимание обороны соперника резко переключалось на мяч, и защитники часто забывали, что вторым в темпом в штрафную вбегает нападающий, который и сделал первую острую передачу. К моменту, когда создаётся ситуация для удара, он оставался без опеки.

На втором скриншоте совершенно иная ситуация. Сужается линия полузащиты, а не обороны соперника, не давая команде Симеоне проникнуть между линий. Это позволяет центральным защитникам чувствовать себя относительно спокойно и не нарушать позиционную структуру, а «Атлетико» вынужден искать варианты для продолжения атак не через ось или полуфланги, а через фланги. Это значительно снижает процент передач под удар из пределов штрафной (что при общем росте количества ударов делает их в среднем менее опасными), и «Атлетико» часто оказывается в тупике.



После плохой передачи в ситуации со второго стоп-кадра Симеоне разочарованно развёл руками. Его игроки не выглядят безнадёжно плохими относительно своих лучших версий, но всё командное движение оказывается стерильным, почти автоматизированным. Нынешнее состояние «Атлетико» очень напоминает то, в каком был Дортмунд в последние недели под управлением Юргена Клоппа — тогда «Боруссия» столкнулась со сложностями, а ответ с монотонностью робота пыталась вернуть себе привычный футбол. И это делало её игру только более тяжёлой для зрителя.



Тот факт, что Симеоне через пару недель встречаться с (уже совершенно другим) Клоппом, конечно, лишь приятное совпадение, которое позволяет закончить текст красиво.