Глушаков в Грозном живёт рядом с улицей Путина, ходит по музеям и уже выучил лезгинку

Сегодня Денису Глушакову исполняется 33 года. Большую часть карьеры полузащитник провёл в Москве, но прошлым летом подписал контракт с «Ахматом» и кардинально поменял обстановку. В чеченском клубе Глушаков уже больше полугода, и мы узнали, как Денис обжился на новом месте.

Глушаков живёт в «Грозном-Сити», городом доволен, а местные сёла сравнивает с Ростовской областью

Футболисту нравится Грозный. Денис приезжал сюда ещё игроком «Локомотива» и «Спартака» и, сравнивая столицу республики тогда и сейчас, говорит, что город сильно изменился в лучшую сторону: «Грозный активно развивается. Приезжал сюда, когда играл за «Спартак» и «Локомотив», и город тогда и сейчас – просто небо и земля. Тогда не было «Грозного-Сити», дороги были хуже. А сейчас множество кафе, магазинов, отелей, футбольных полей и спортивных площадок — очень развитая инфраструктура. Видно, что Рамзан Ахматович (Кадыров. – Прим. «Чемпионата») всё делает для людей, обустраивает город. Плюс множество новых домов, хорошие дороги, на улицах чистота и порядок. Мест, где можно вкусно поесть, хорошо провести время, тоже много. Это, конечно, не Москва, но скучать тут не приходится. В городе всё спокойно, никаких проблем нет. Если ведёшь себя нормально, то все относятся приветливо и уважительно. Как и везде. На улицах узнают, фотографируются, поддерживают.

Полузащитник живёт в «Грозном-Сити», где у «Ахмата» фактически своя база. Рядом есть и спортивный зал, и места, где можно перекусить. «Понятно, что домашнего уюта немного не хватает – детей рядом нет. Зато есть возможность полностью сконцентрироваться на футболе», – говорит Денис.

Фото: Личный архив Дениса Глушакова

«Что касается цен, то что-то, наверное, подешевле, чем в Москве, но и зарплаты тут поменьше, чем в мегаполисах, – продолжает Глушаков, – но так ведь и в других городах. По Грозному передвигаюсь на такси – мы люди скромные, в булочную ездим на такси (смеётся). Пробки здесь бывают, но с московским трафиком не сравнить.



Один раз улетал из Махачкалы, посмотрел дорогу, местные сёла, как люди живут. Всё так же, как у меня в Ростовской области. Глубокой бедности не видно, но живут довольно скромно, по средствам. В принципе всё так же, как в Москве, если за 100 километров от МКАД отъехать — везде похожая обстановка», – говорит полузащитник.

Сауна, горы, музеи – в Чечне есть чем заняться помимо футбола

О любви Глушакова к баням наслышан чуть ли не каждый российский болельщик. В Грозном русской бани Денис не нашёл: «Здесь есть сауна, в которую ходим и паримся, как обычно. Но это сауна, а не баня на дровах. Попариться можно, но это всё же не русская баня».



Также Денис уже успел съездить на озеро Кезенойам и теперь планирует новое путешествие по Кавказским горам на весну.

Фото: Личный архив Дениса Глушакова

В местных музеях Глушаков тоже побывал. «Я живу рядом с улицей Путина. Проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова — красиво сделали, – рассказывает Денис, – успел побывать в нескольких местных музеях – музее Ахмата Кадырова и Национальном музее Чеченской Республики. Видел кабинет Ахмата Кадырова, его вещи, награды. Ничего помпезного в его доме нет, простая рабочая обстановка».

В Грозном Глушаков привыкает к местным обычаям, танцует лезгинку на свадьбе и познаёт новую кухню.



«В Грозном есть всё что угодно, отличная еда, кавказская кухня, – продолжает Денис, – хотя я в еде непривередливый, ем всё. Свинины нет, но у меня даже мысли не было её заказать, всё-таки нахожусь в месте, где это не принято. Уважаю такие вещи, поэтому даже не думаю о свинине, когда нахожусь в Грозном.

Фото: Личный архив Дениса Глушакова

Открыл для себя галушки, — признаётся футболист, – это местная еда такая, сделана из теста. Подаётся со своим бульоном. А ещё очень понравилась баранина на свадьбе у Магомеда Митришева. Не знаю, как её готовили, но она была очень мягкая, как на пару. Берёшь косточку – и она от мяса сама отваливается, а мясо тает во рту. Очень понравилось! Это самая вкусная баранина, которую ел в жизни».

Фото: Личный архив Дениса Глушакова

Глушаков упоминает ту самую свадьбу, на которой он впервые станцевал лезгинку перед большой толпой: «У Магомеда была свадьба, так что надо было станцевать. А из команды никто не вышел, даже ребята из Чечни. Попросили меня, я и попробовал. Это же праздник, должно быть весело! Не то чтобы я долго её учил, просто до этого посмотрел, как танцуют другие. Лечи Садулаев и Арсен Адамов научили нескольким движениям и сказали: «Покажи, что умеешь». Я так и сделал», – рассказывает Денис.

Есть в Грозном и другие обычаи: например, в шортах на улицу выходить нельзя. «Стараюсь ходить в брюках или спортивных штанах, с этим тут строго», – говорит Глушаков. И признаёт, что уникальность города именно в менталитете людей и их укладе жизни: «На свадьбе, например, мужчины сидят по левую руку, а женщины – по правую. Интересный обычай».



На выходных Глушакова часто летает в Москву к детям, а день рождения собирается отметить в «рабочем режиме».



При этом в «Инстаграме» у Глушакова часто можно увидеть фото и из Москвы, куда он летает на выходных. «В Москву часто летаю, чтобы в первую очередь, конечно, увидеть детей. Хотя иногда, увы, по независящим от меня причинам, это сделать не получается… Плюс в Москве всегда есть какие-то домашние дела, бытовые вопросы, – говорит Денис, – но в Грозном мне всего хватает. Я наслаждаюсь всем, отдыхаю от суеты, больше ничего и не надо. Просто хочу играть в футбол – все мысли только об этом».

Фото: Личный архив Дениса Глушакова

Свой 33-й день рождения Глушаков встретит в Турции на сборах. «Никогда не задумываюсь, как справлять день рождения – всегда выпадает на сборы. Наверное, отметим в рабочем режиме, без сюрпризов».

Редакция «Чемпионата» присоединяется к поздравлениям в адрес Дениса Глушакова и желает ему крепкого здоровья и новых побед.