Боженик вместо ЦСКА перешёл к Адвокату. Главные трансферы Европы

Перед закрытием зимнего трансферного окна активность европейских клубов на рынке увеличилась. В последние дни состоялось ещё несколько любопытных сделок, связанных с продажей, покупкой и арендой игроков. Рассказываем о них. Есть в этой подборке и известный свободный агент.

Свежие трансферы в Европе. Неожиданные покупки «Реала» и «Барселоны» А в АПЛ перешёл форвард, от которого отказались в России.

Педро Абреу, из «Фиорентины» в «Фламенго»

Бразилец, которым в летнее и зимнее окна интересовался ЦСКА, всё-таки вернётся на родину и будет выступать за обладателя Кубка Либертадорес. Любопытно, что ранее Педро Абреу был в составе «Флуминенсе» – принципиального соперника «Фламенго», так что ему наверняка приготовят горячий приём. «Фиорентина» взяла 22-летнего нападающего полгода назад за 11 млн евро, а отдаёт его в аренду до 2021 года за 1 млн. Сообщалось, что «Фламенго» получит право выкупа за 15 млн. Педро Абреу сыграл в форме «фиалок» всего четыре раза, результативными действиями не отметился.

Эвер Банега, из «Севильи» в «Аль-Шабаб»

Банега – ещё один известный в Европе игрок, который уезжает на заработки в Азию. Пару дней назад клуб «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии объявил о том, что 31-летний аргентинец станет его игроком с июля 2020-го. Центральный полузащитник перейдёт в этот клуб по бесплатному трансферу, так как его договор с «Севильей» закончится. Подпишет трёхлетний контракт. Любопытно, что на сегодняшний день стоимость Эвера оценивается в 15 млн евро. В текущем сезоне Банега принял участие 23 матчах Примеры, Лиги Европы и Кубка Испании, стал автором двух голов и семи голевых пасов.

Роберт Боженик, из «Жилины» в «Фейеноорд»

20-летний нападающий сборной Словакии тоже мог оказаться этой зимой в ЦСКА, однако продолжит карьеру в Нидерландах. «Жилина» продала его «Фейеноорду» за 5 млн евро (по данным Transfermarkt). Боженик подписал контракт до лета 2024-го. Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат должен быть доволен приобретением, пусть даже он предпочёл бы видеть в своей команде Александра Кокорина. В нынешнем сезоне Боженик сыграл 17 матчей в чемпионате и Кубке Словакии, забил три гола и сделал четыре голевые передачи.

Хесус Вальехо, из «Реала» в «Гранаду»

Центральный защитник «Реала» опять уходит в аренду. Первую часть нынешнего сезона Вальехо провёл в «Вулверхэмптоне». Сыграл семь матчей в АПЛ, Лиге Европы и Кубке Лиги, но разочаровал тренера Нуну. Сам 23-летний испанец тоже был недоволен тем, что имеет недостаточно практики. Теперь Вальехо будет выступать на родине как минимум до конца сезона. «Гранада» – середняк Примеры. Неизвестно, обсуждалась ли возможность выкупа защитника «сливочных», но стоит добавить, что его трансферная стоимость оценивается в 10 млн евро.

Валентино Лазаро, из «Интера» в «Ньюкасл»

«Интер» передал своего правого полузащитника в аренду «Ньюкаслу» до конца сезона за 1,5 млн евро с правом выкупа ещё за 20 млн. Таким образом миланский клуб может вернуть почти все деньги, потраченные на Лазаро прошлым летом, когда он переходил из «Герты» за 22,4 млн. 23-летний полузащитник сборной Австрии не прижился в команде Антонио Конте. Принял участие в 11 матчах Серии А, Кубка Италии и Лиги чемпионов, записал на свой счёт лишь две голевые передачи. Лазаро должен помочь «сорокам» избежать борьбы за выживание в АПЛ.

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Виктор Мозес, из «Челси» в «Интер»

На замену Лазаро миланский клуб взял нигерийского полузащитника, с которым Антонио Конте работал, когда выигрывал АПЛ с «Челси». Мозес будет выступать за «Интер» на правах аренды до конца сезона, при этом нерадзурри получили право выкупа 29-летнего игрока. С января 2019-го Виктор был арендован «Фенербахче». В этом сезоне принял участие в семи матчах чемпионата и Кубка Турции, стал автором одного гола и одной голевой передачи. Довольно много пропустил из-за разрыва мышцы бедра. Ему ещё предстоит набрать оптимальную форму.

Даниэль Ольмо, из «Динамо» Загреб в «РБ Лейпциг»

Лидер Бундеслиги выиграл борьбу за, возможно, самого востребованного на зимнем трансферном рынке игрока. На Ольмо претендовали несколько больших клубов из топ-5 европейских лиг, включая его родную «Барселону». 21-летний атакующий полузащитник перешёл из загребского «Динамо» в «РБ Лейпциг» за 20 млн евро (по данным Transfermarkt) плюс бонусы. Испанец подписал контракт до лета 2024-го. В нынешнем сезоне испанец сыграл 22 матча в чемпионате Хорватии и Лиге чемпионов, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

Марко Петкович, свободным агентом в «Тонделу»

«Любимец» болельщиков «Спартака» снова в деле! 27-летний сербский защитник на правах свободного агента подписал контракт на 2,5 года с «Тонделой», которая занимает 11-е место в Примейре.

Учитывая, что красно-белые проиграли в Лиге Европы замыкающей пятёрку «Браге», не такой уж и большой шаг назад для Петковича. Странно, но с тех пор, как Марко покинул российский клуб (январь 2019-го), он нигде не выступал на профессиональном уровне. Целый год квалифицированный мастер ждал хорошего предложения. Наконец-то оно пришло из Португалии.

Эзекил Хенти, из «Академии Пушкаша» в «Слован» Братислава

Ещё один незабываемый персонаж из российского футбола. Болельщики «Локомотива» точно помнят Хенти, за которого столичный клуб выложил в своё время 5 млн евро – это до сих пор самый дорогой трансфер в карьере нигерийца (на втором месте переход за 500 тыс. евро).

На днях 26-летний нападающий покинул «Академию Пушкаша» и подписал контракт на 4,5 года со «Слованом» из Братиславы. В текущем сезоне Хенти сыграл 13 матчей в чемпионате и Кубке Венгрии, забил семь мячей. Может, только теперь Эзекил начинает по-настоящему раскрываться?