Сансон – трансферная цель «Зенита». Кто это такой

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Марселя» Морган Сансон стал одной из главных целей «Зенита». Переход 25-летнего игрока может состояться в зимнее или летнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает потенциального новичка чемпионов России в 28 млн евро, а его контракт с французским клубом действует до лета 2022 года.

«Спартак» пока только отдает. Все трансферы недели в РПЛ «Рубин» подписал ещё двух игроков атаки, «Спартак» попрощался с Джано.

Чем хорош Сансон

Можно смело утверждать, что Сансон – очень сильный игрок для РПЛ. Его приобретение стало бы мощным трансферным ходом «Зенита». В нынешнем сезоне этот центральный полузащитник сыграл 21 матч в чемпионате Франции и кубковых турнирах, забил три гола и сделал три голевые передачи. Кроме того, заработал шесть жёлтых карточек.

В характеристике Сансона от InStat утверждается: это мобильный полузащитник, который способен играть, как ближе к обороне, так и ближе к атаке. Он очень активен без мяча и участвует в большом количестве единоборств. Хорошо работает с мячом, точен в передачах. Отмечается, что Морган любит опускаться в зону между центральным и крайним защитниками, раздавать оттуда разрезающие передачи. Его можно использовать в игре на третьего. Пожалуй, к этому стоит добавить ещё кое-что: Сансон – очень умный полузащитник, он вообще здорово находит свободное пространство. У француза помимо объёма есть хороший отбор. По большому счёту, это игрок без ярко выраженных минусов, находящийся на пике карьеры, разве что на «втором этаже» при росте 180 см мог бы быть эффективнее. Где-то недостаёт атлетизма. Если бы не сумасшедшая конкуренция в сборной Франции, Сансон наверняка призывался бы в национальную команду.

«Зенит» начинает наигрывать состав с Малкомом. Семак должен найти лишнего легионера Себастьяну Дриусси или Сердару Азмуну придётся сесть в запас?

Как развивается карьера Сансона

Сансон выступал за национальную команду, но только за «молодёжку» (10 матчей, два гола). Дидье Дешам предпочитает других блестящих французских центральных полузащитников, которые выиграли для страны ЧМ-2018. Возможно, переход в «Зенит» поможет Моргану сделать следующий шаг в развитии карьеры, хотя понятно, что попасть из РПЛ в сборную Франции сложнее, чем из Лиги 1.

Потенциальный новичок «Зенита» – воспитанник «Ле Мана». Из родного клуба Сансон ушёл летом 2013-го в «Монпелье» за 700 тыс. евро. Ещё через 3,5 года его продали в «Марсель» за 9 млн. В общем, стоимость Моргана стабильно росла, а сейчас достигла совсем уж впечатляющей отметки. Как писали зарубежные СМИ, прошлым летом полузащитником всерьёз интересовались «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Вулверхэмптон», «Эвертон», «Кристал Пэлас», «Милан» и «Наполи». Видимо, всех претендентов на француза отпугнула цена: «Марсель» требовал за Сансона 35 млн евро.

Зачем «Марселю» продавать ценного игрока, если команда Андре Виллаш-Боаша идёт на втором месте в Лиге 1 и может пробиться в Лигу чемпионов напрямую? Недавно появилась информация, что у АВБ случился конфликт с руководством из-за внедрения в клуб агента Пола Олтдриджа, перед которым поставили задачу с выгодой продать нескольких игроков. По мнению экс-тренера «Зенита», экономические задачи не должны вступать в конфликт со спортивными. Возможно, португалец покинет «Марсель».

Что творит Кокорин! Получил капитанскую повязку «Зенита» и сделал хет-трик за один тайм! Возможно, это последний матч форварда за питерский клуб.

Что у «Зенита» с легионерами

Станет ли для «Зенита» проблемой появление Сансона, учитывая, что со следующего сезона вступит в силу новый лимит на легионеров «8+17»? Скорее всего, нет. Сегодня петербургский клуб объявил об уходе Матиаса Краневиттера. Помимо аргентинского полузащитника в основной обойме команды Сергея Семака есть ещё 10 иностранцев – защитники Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Йордан Осорио, Эмануэль Маммана, полузащитники Малком, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Роберт Мак и нападающий Сердар Азмун. Летом 2020-го заканчиваются контракты у Ивановича, арендованного Осорио и Мака. Значит, количество легионеров должно сократиться до семи (без учёта Сансона). Если «Зенит» продлит соглашение с Ивановичем или Осорио либо купит нового центрального защитника, проблему может решить аренда Мамманы, которому потребуется игровая практика для восстановления формы после тяжёлой травмы. На просмотре в петербургской команде находится также полузащитник Бауыржан Исламхан, однако с июля 2020-го футболисты из стран ЕАЭС (в их числе Казахстан) перестанут считаться легионерами в РПЛ.

«Зенит» объявил об уходе Краневиттера

В схеме 4-4-2 Морган прежде всего стал бы конкурентом Магомеда Оздоева. Француз с полузащитником сборной России способны играть и вместе, если «Зенит», например, перейдёт на 4-3-3. Самое сложное – договориться о трансфере футболиста такого уровня, как Сансон, а найти для него подходящую роль Семак точно сможет.