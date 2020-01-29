Как провели первый сбор лидеры РПЛ. Мамаев забил первый гол, «Локо» ни разу не выиграл

Первый зимний сбор — самый тяжёлый. Команда после отпуска приступает к изнурительным тренировкам, где первые семь-десять дней, как правило, уходят на возвращение в былые кондиции. В этот период на первый план выходит тренер по физподготовке — именно он будет гонять игроков, а те, в свою через, косо смотреть на него до конца сбора.

Как правило, сборы у клубов проходят в привычном режиме: утренняя и вечерняя тренировки. Вот как провели первые недели после отпуска клубы первой пятёрки РПЛ.

«Зенит»

Место: Катар (Доха)

Сроки: 13-25 января

Фото: fc-zenit.ru

На просмотр в «Зенит» приезжал капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, являющийся в данный момент свободным агентом. Видимо, клуб не спешит подписывать с ним контракт — на второй сбор Исламхан с командой не полетел.



Сама обсуждаемая новость месяца — уход Кокорина. «Чемпионат» первым сообщил, что его клуб договорился с «Сочи» о переходе на правах аренды. Произошло это в день первого товарищеского матча клуба на сборе, где соперником сине-бело-голубых стала местная команда «Аль-Увайнах». Семак отдал Кокорину капитанскую повязку, выразив тем самым доверие игроку. Александр забил три мяча и отдал голевую передачу. Болельщики даже запустили хештег в поддержку форварда. Кокорина заменили в перерыве, а питерцы победили со счётом 10:0.

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Второй соперник был несоизмеримо сильнее первого. «Зенит» заканчивал сбор матчем с чемпионом Австрии «РБ Зальцбург». Игра выдалась тяжёлой, австрийцы одержали победу со счётом 6:3.



Второй сбор команда проведёт в Испании в городе Бенидорме (провинция Аликанте). 1 февраля сине-бело-голубые сыграют товарищеский матч с люксембургским «Дюделанжем», а 9 февраля встретятся с московским ЦСКА.



Комментарий Сергея Семака по итогам сбора:



«Всё, что мы запланировали, было выполнено, весь объем работы. Что касается тренировочного процесса, то абсолютно всё нормально, без серьёзных травм. Будем планомерно готовиться к возобновлению чемпионата — времени ещё очень и очень много».

«Краснодар»

Место: Испания (Эстепона)

Сроки: 15-26 января

Фото: fckrasnodar.ru

Вместе с командой на сборы прилетел новичок клуба Егор Сорокин, ранее выступавший за казанский «Рубин». У команды было запланировано два контрольных матча, соперниками «быков» стали «Динамо» из Бухареста и «Яблонец».



Первый товарищеский матч против румынской команды складывался поначалу не очень удачно, команда проигрывала, но смогла переломить ход встречи (2:1). Второй контрольный матч тоже не был простым для команды Мусаева. Долгое время счёт держался ничейный, но всё-таки команда из России смогла забить и одержать победу.

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Следующий сбор «Краснодар» проведёт в Марбелье с 30 января по 10 февраля. «Быки» проведут три контрольных матча: со шведским «Мальмё» (2 февраля), чешской «Викторией» (7 февраля, утром) и норвежским «Мьёндаленом» (7 февраля).

«Ростов»

Место: ОАЭ (Абу-Даби)

Сроки: 11-24 января

Фото: fc-rostov.ru

Громких трансферов из стана «Ростова» ждал не пришлось, зато появилась новость, которая обрадовала всех болельщиков клуба: контракты с клубом продлили Элдор Шомуродов, Матиас Норманн, Данил Глебов и Алексей Ионов. Вместе с командой прилетел и Мамаев.



На первом сборе у «Ростова» было запланировано два матча. В первом команда Валерия Карпина встречалась с «Пахтакором», игра завершилась вничью — 1:1. Единственный мяч на счету Романа Ерёменко.



Следующий матч команда провела против футбольного клуба «Рига», вполне возможно, будущей команды Олега Кононова. Ростовчане одержали победу 3:1, а один из мячей забил новичок команды Павел Мамаев.



В рамках второго сбора «Ростов» примет участие в товарищеском турнире, где помимо южан участвовать будут «Локомотив», «Спартак» и сербский «Партизан». Турнир пройдёт с 1 по 9 февраля.

ЦСКА

Место: Испания (Кампоамор)

Сроки: 14-25 января

Фото: pfc-cska.com

Вместе с командой на сбор прилетел новичок красно-синих Илья Шкурин. Илья стал лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата Беларуси. На просмотр был взят игрок «КамАЗа» Давид Караев.

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У ЦСКА было запланировано два контрольных матча в Кампоаморе. Первый товарищеский матч «армейцы» провели против ирландского «Дандолка». На матч вышел резервный состав, участие в нём приняли лишь несколько игроков основы. Одним из самых активных на поле у красно-синих был Давид Караев. Он же оформил голевую передачу на Арнора Сигурдссона, заработал пенальти и даже забил (гол, правда, не засчитали). ЦСКА победил — 2:0.



Во второй игре соперник был опытнее: австрийский ЛАСК — победитель своей группы в Лиге Европы, оставивший за собой «Спортинг» и ПСВ. У ЦСКА вышел основной состав, и уже в начале встречи красно-синие забили: с передачи Ильи Шкурина отметился Влашич. Во втором тайме соперник выглядел предпочтительнее, давил все 45 минут и даже сравнял счёт. Но последнее слово осталось за «армейцами», которые забили за несколько минут до конца, тем самым одержав победу со счётом 2:1.



В ходе тренировок на первом сборе «армейцы» получали баллы за удачные командные действия, а по окончании сборов тренерский штаб назвал лучших. Среди полевых игроков в общем зачёте победил Фёдор Чалов, второе место занял Игорь Дивеев, третье — Кристиян Бистрович. У вратарей лучшим стал Игорь Акинфеев, за ним расположились Илья Помазун и Владислав Тороп.

Второй сбор «армейцев» пройдёт в том же Кампоаморе с 29 января по 29 февраля. Соперниками ЦСКА станут: «Сваровски Тироль» (1 февраля), «Норшелланн» (5 февраля), «Одд» (8 февраля) и питерский «Зенит» (9 февраля).



Комментарий Виктора Гончаренко по итогу сборов:



«Ребята знают, что предстоит делать, и были готовы к этому. Сначала втягивались после отпуска, но потом качественно поработали над многими аспектами, не только над физической подготовкой, но и над атакой, обороной, стандартными положениями. Движение вперёд есть, важно понимать, что эти матчи подготовительные, и в первую очередь для игры с «Уралом».

«Локомотив»

Место: Испания (Марбелья)

Сроки: 14-27 января

Фото: fclm.ru

Как и большинство команд, клуб привёз несколько молодых игроков для тренировок с первой командой.



Трансферов и игроков на просмотре у «железнодорожников» не было, зато вместе с командой прилетел в Испанию Джефферсон Фарфан, получивший тяжёлую травму летом прошлого года. Перуанец всё это время занимался по индивидуальной программе.



«Локомотив» провёл три контрольных матча. В первой игре подопечные Юрия Сёмина встретились с румынской «Стяуа». Игра была бодрой и закончилась результативной ничьей — 3:3. Следующим соперником «Локо» стал хорватский «Осиек». Эта игра «железнодорожникам» не удалась, хоть и стартовый состав был очень похож на основу. «Локомотив» много ошибался, в итоге поражение — 0:2. Завершающим матчем на сборах был спарринг против корейского клуба «Чонбук», но и в этом матче не было суждено выйти победителями. Игра завершилась со счётом 1:1.



Москвичи не смогли одержать ни одной победы на первом сборе. Теперь «Локомотив», как и «Ростов», примет участие в катарском турнире.