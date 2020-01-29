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Как провели первый сбор команды РПЛ?

Как провели первый сбор команды РПЛ?
Салават Муртазин
Как провели первый сбор лидеры РПЛ. Мамаев забил первый гол, «Локо» ни разу не выиграл
Про Кокорина и «Зенит» вы всё знаете.
Футбол / РПЛ 0

Первый зимний сбор — самый тяжёлый. Команда после отпуска приступает к изнурительным тренировкам, где первые семь-десять дней, как правило, уходят на возвращение в былые кондиции. В этот период на первый план выходит тренер по физподготовке — именно он будет гонять игроков, а те, в свою через, косо смотреть на него до конца сбора.

Как правило, сборы у клубов проходят в привычном режиме: утренняя и вечерняя тренировки. Вот как провели первые недели после отпуска клубы первой пятёрки РПЛ.

«Зенит»

Место: Катар (Доха)
Сроки: 13-25 января

Фото: fc-zenit.ru

На просмотр в «Зенит» приезжал капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, являющийся в данный момент свободным агентом. Видимо, клуб не спешит подписывать с ним контракт — на второй сбор Исламхан с командой не полетел.

Сама обсуждаемая новость месяца — уход Кокорина. «Чемпионат» первым сообщил, что его клуб договорился с «Сочи» о переходе на правах аренды. Произошло это в день первого товарищеского матча клуба на сборе, где соперником сине-бело-голубых стала местная команда «Аль-Увайнах». Семак отдал Кокорину капитанскую повязку, выразив тем самым доверие игроку. Александр забил три мяча и отдал голевую передачу. Болельщики даже запустили хештег в поддержку форварда. Кокорина заменили в перерыве, а питерцы победили со счётом 10:0.

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Второй соперник был несоизмеримо сильнее первого. «Зенит» заканчивал сбор матчем с чемпионом Австрии «РБ Зальцбург». Игра выдалась тяжёлой, австрийцы одержали победу со счётом 6:3.

Второй сбор команда проведёт в Испании в городе Бенидорме (провинция Аликанте). 1 февраля сине-бело-голубые сыграют товарищеский матч с люксембургским «Дюделанжем», а 9 февраля встретятся с московским ЦСКА.

Комментарий Сергея Семака по итогам сбора:

«Всё, что мы запланировали, было выполнено, весь объем работы. Что касается тренировочного процесса, то абсолютно всё нормально, без серьёзных травм. Будем планомерно готовиться к возобновлению чемпионата — времени ещё очень и очень много».

«Краснодар»

Место: Испания (Эстепона)
Сроки: 15-26 января

Фото: fckrasnodar.ru

Вместе с командой на сборы прилетел новичок клуба Егор Сорокин, ранее выступавший за казанский «Рубин». У команды было запланировано два контрольных матча, соперниками «быков» стали «Динамо» из Бухареста и «Яблонец».

Первый товарищеский матч против румынской команды складывался поначалу не очень удачно, команда проигрывала, но смогла переломить ход встречи (2:1). Второй контрольный матч тоже не был простым для команды Мусаева. Долгое время счёт держался ничейный, но всё-таки команда из России смогла забить и одержать победу.

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Следующий сбор «Краснодар» проведёт в Марбелье с 30 января по 10 февраля. «Быки» проведут три контрольных матча: со шведским «Мальмё» (2 февраля), чешской «Викторией» (7 февраля, утром) и норвежским «Мьёндаленом» (7 февраля).

«Ростов»

Место: ОАЭ (Абу-Даби)
Сроки: 11-24 января

Фото: fc-rostov.ru

Громких трансферов из стана «Ростова» ждал не пришлось, зато появилась новость, которая обрадовала всех болельщиков клуба: контракты с клубом продлили Элдор Шомуродов, Матиас Норманн, Данил Глебов и Алексей Ионов. Вместе с командой прилетел и Мамаев.

На первом сборе у «Ростова» было запланировано два матча. В первом команда Валерия Карпина встречалась с «Пахтакором», игра завершилась вничью — 1:1. Единственный мяч на счету Романа Ерёменко.

Следующий матч команда провела против футбольного клуба «Рига», вполне возможно, будущей команды Олега Кононова. Ростовчане одержали победу 3:1, а один из мячей забил новичок команды Павел Мамаев.

В рамках второго сбора «Ростов» примет участие в товарищеском турнире, где помимо южан участвовать будут «Локомотив», «Спартак» и сербский «Партизан». Турнир пройдёт с 1 по 9 февраля.

ЦСКА

Место: Испания (Кампоамор)
Сроки: 14-25 января

Фото: pfc-cska.com

Вместе с командой на сбор прилетел новичок красно-синих Илья Шкурин. Илья стал лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата Беларуси. На просмотр был взят игрок «КамАЗа» Давид Караев.

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У ЦСКА было запланировано два контрольных матча в Кампоаморе. Первый товарищеский матч «армейцы» провели против ирландского «Дандолка». На матч вышел резервный состав, участие в нём приняли лишь несколько игроков основы. Одним из самых активных на поле у красно-синих был Давид Караев. Он же оформил голевую передачу на Арнора Сигурдссона, заработал пенальти и даже забил (гол, правда, не засчитали). ЦСКА победил — 2:0.

Во второй игре соперник был опытнее: австрийский ЛАСК — победитель своей группы в Лиге Европы, оставивший за собой «Спортинг» и ПСВ. У ЦСКА вышел основной состав, и уже в начале встречи красно-синие забили: с передачи Ильи Шкурина отметился Влашич. Во втором тайме соперник выглядел предпочтительнее, давил все 45 минут и даже сравнял счёт. Но последнее слово осталось за «армейцами», которые забили за несколько минут до конца, тем самым одержав победу со счётом 2:1.

В ходе тренировок на первом сборе «армейцы» получали баллы за удачные командные действия, а по окончании сборов тренерский штаб назвал лучших. Среди полевых игроков в общем зачёте победил Фёдор Чалов, второе место занял Игорь Дивеев, третье — Кристиян Бистрович. У вратарей лучшим стал Игорь Акинфеев, за ним расположились Илья Помазун и Владислав Тороп.

Второй сбор «армейцев» пройдёт в том же Кампоаморе с 29 января по 29 февраля. Соперниками ЦСКА станут: «Сваровски Тироль» (1 февраля), «Норшелланн» (5 февраля), «Одд» (8 февраля) и питерский «Зенит» (9 февраля).

Комментарий Виктора Гончаренко по итогу сборов:

«Ребята знают, что предстоит делать, и были готовы к этому. Сначала втягивались после отпуска, но потом качественно поработали над многими аспектами, не только над физической подготовкой, но и над атакой, обороной, стандартными положениями. Движение вперёд есть, важно понимать, что эти матчи подготовительные, и в первую очередь для игры с «Уралом».

«Локомотив»

Место: Испания (Марбелья)
Сроки: 14-27 января

Фото: fclm.ru

Как и большинство команд, клуб привёз несколько молодых игроков для тренировок с первой командой.

Трансферов и игроков на просмотре у «железнодорожников» не было, зато вместе с командой прилетел в Испанию Джефферсон Фарфан, получивший тяжёлую травму летом прошлого года. Перуанец всё это время занимался по индивидуальной программе.

«Локомотив» провёл три контрольных матча. В первой игре подопечные Юрия Сёмина встретились с румынской «Стяуа». Игра была бодрой и закончилась результативной ничьей — 3:3. Следующим соперником «Локо» стал хорватский «Осиек». Эта игра «железнодорожникам» не удалась, хоть и стартовый состав был очень похож на основу. «Локомотив» много ошибался, в итоге поражение — 0:2. Завершающим матчем на сборах был спарринг против корейского клуба «Чонбук», но и в этом матче не было суждено выйти победителями. Игра завершилась со счётом 1:1.

Москвичи не смогли одержать ни одной победы на первом сборе. Теперь «Локомотив», как и «Ростов», примет участие в катарском турнире.

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