«Краснодар» отменил товарищеский матч с клубом из Уханя

На сайте «Краснодара» пропало упоминание о матче с клубом из Уханя. В клубе прокомментировали это решение.
«Расписание сборов составлялось задолго до их начала. Сейчас идёт его коррекция», — заявили в пресс-службе «Краснодара» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Клуб из Краснодара проведёт второй сбор команды с 30 января по 10 февраля в Марбелье. Команда сыграет со шведским «Мальмё» 2 февраля, чешской «Викторией Пльзень» — 7 февраля в первой половине дня. А во второй половине этого же дня клуб сыграет с норвежским «Мьёндаленом».
«Краснодар» набрал 35 очков в 19 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Краснодар» проведёт 1 марта. Соперником «быков» в домашней игре станет «Уфа».
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