10 самых подешевевших за последние пять лет футболистов

Время не щадит никого, и футболисты — не исключение. Некоторые с каждым годом всё ближе к завершению карьеры, другие попросту не вывозят груз больших ожиданий и сбавляют обороты. Ниже — 10 футболистов, чья трансферная стоимость упала за последние пять лет больше всего.

10. Венсан Компани

Возраст: 33 года

Нынешний клуб: «Андерлехт»

Стоимость в 2015 году: 33 млн евро

Нынешняя стоимость: 5 млн евро



Великий капитан Венсан Компани провёл в «Манчестер Сити» 11 лет. По ходу его карьеры было множество взлётов и падений: он удостоился капитанской повязки, выиграл множество трофеев, к падениям можно отнести частые травмы защитника. С 2015 года у него началась серия травм, которая не закончится даже в последнем сезоне за «МС». По пальцам одной руки можно пересчитать количество сезонов, в которых Компани не получал травму.



Весной 2019 года Компани изящным ударом забил победный гол в ворота «Лестера». Этот мяч позволил «горожанам» стать чемпионами за тур до конца чемпионата.



В том же году Венсан Компани объявил об уходе из клуба. Бельгиец вернулся в родной «Андерлехт» на правах играющего тренера. В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии он провёл десять матчей, результативными действиями не отметился.



Комментарий бельгийца перед уходом в «Андерлехт»:



«Как бы ни было тяжело, настало время уходить. Не чувствую ничего, кроме благодарности. Благодарен всем, кто поддерживал меня в этом особенном клубе. Помню первый день в стане „горожан“ так же ясно, как и последний. Никогда не забуду верности и поддержки болельщиков „Манчестер Сити“. Несмотря на все трудности, вы продолжали поддерживать меня и вдохновляли никогда не сдаваться».



Достижения за последние пять лет: чемпионат Англии 2017/18, 2018/19; кубок Англии 2019; суперкубок Англии 2018; кубок английской лиги 2015/16, 2017/18, 2018/19.

Возраст: 27 лет

Нынешний клуб: «Боруссия»

Стоимость в 2015 году: 50 млн евро

Нынешняя стоимость: 18 млн евро

Марио Гётце перешёл из «Боруссии» Дортмунд в стан злейшего врага. «Бавария» подписала контракт с Гётце, заплатив «шмелям» 37 млн евро, и этот переход стал самым дорогим для немецких игроков. С первого сезона немец стал попадать в основной состав новой команды. Уже в дебютном сезоне Марио забил десять мячей за клуб.



Сезон-2014/15 начался неудачно, Гётце с «Баварией» проигрывает суперкубок «Боруссии». Марио продолжает стабильно выступать за команду, начиная игры в стартовом составе. Концовка сезона смазалась, боссы клуба подвергли критике игру Гётце, не совсем доволен игроком был и главный тренер. Как итог: в следующем сезоне он потерял место в основе, а потом и вовсе вернулся в «Боруссию».



Сейчас Марио продолжает выступать за Дортмунд. Фавр не очень верит в немца, поэтому о появлении на поле в стартовом составе речи не идёт. Стоимость футболиста наверняка продолжит снижаться.



Достижения за последние пять лет: чемпионат Германии 2014/15, 2015/16; кубок Германии 2015/16, 2016/17; суперкубок Германии 2019.



Фото: Jörg Schüler/Bongarts/Getty Images

Возраст: 33 года

Нынешний клуб: «Барселона»

Стоимость в 2015 году: 35 млн евро

Нынешняя стоимость: 800 тыс. евро

Арда Туран стал звездой благодаря трудолюбию. В «Атлетико» он по-настоящему пахал на поле. Турок был неуступчив на каждом метре поля, где бы ни находился. Симеоне нужны бойцы, Арда как раз был одним из них.



Сезон-2014/2015 почти ничем не запомнился для «Атлетико». Команда не смогла защитить чемпионский титул, но некоторые игроки выделялись по ходу сезона. Среди них был Арда Туран. Удачный сезон и стабильная игра позволила турку перейти в «Барселону».



На данный момент карьера Турана складывается максимально неудачно. Он провёл несколько сезонов в аренде за турецкий «Башакшехир». За эти два года вокруг него произошло достаточно скандалов, осенью он даже получил условный срок за драку в клубе. «Барселона» пытается найти ему новый клуб.

Достижения Турана за последние пять лет: чемпионат Испании 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018; Суперкубок Испании 2016.

Возраст: 31 год

Нынешний клуб: «Бавария»

Стоимость в 2015 году: 40 млн евро

Нынешняя стоимость: 15 млн евро

Жером Боатенг выступает за немецкую «Баварию» с 2011 года, сыграв в общей сложности больше 150 игр за клуб.



Сезон-2014/2015 запомнится немцу надолго, именно в этот период защитник забил свой первый мяч в Лиге чемпионов, причём своему бывшему клубу из Манчестера. Во всех турнирах, в которых команда принимала участие, Боатенг отыграл без помарок, вызывался в сборную Германии.



Сейчас немец продолжает выступать за немецкий клуб. При Коваче защитник не всегда выходил на поле, а вот Флик, в свою очередь, доверяет Джерому, поэтому с игровым тонусом у немца проблем нет.



Трофеи Боатенга за последние пять лет: чемпион Германии 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/2018, 2018/2019; кубок Германии 2015/2016; Суперкубок Германии 2016, 2017.

Возраст: 33 года

Нынешний клуб: «Шанхай СИПГ»

Стоимость в 2015 году: 45 млн евро

Нынешняя стоимость: 8,5 млн евро

В питерском «Зените» Халк был одним из лидеров клуба. Бразилец много забивал, отдавал голевые передачи, навязывал соперникам силовую борьбу. Халк удачно выступал не только в чемпионате России, но и в еврокубках.



В сезоне-2014/2015 помог «Зениту» завоевать чемпионство, став лучшим бомбардировок ЧР. За сезон он наколотил 15 мячей.



С лета 2016 года защищает цвета китайского «Шанхай СИПГ», куда перешёл из «Зенита» за почти 56 млн евро. Последние три сезона бразилец забивает не меньше десяти мячей за сезон. Вместе с ним клубе из легионеров выступают Одил Ахмедов, Оскар и Марко Арнаутович.

Достижения за последние пять лет: чемпионат России 2014/2015; кубок России 2015/2016; Суперкубок России 2015; чемпион Китая 2018; чемпион Суперкубка Китая 2019.

Фото: Matt Roberts/Getty Images

Возраст: 33 года

Нынешний клуб: «Галатасарай»

Стоимость в 2015 году: 45 млн евро

Нынешняя стоимость: 6 млн евро

В последний день летнего трансферного окна в 2014 году Фалькао, будучи игроком «Монако», перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Сезон 2014/2015 выдался тяжёлым для колумбийца. Все ждали от него невероятной игры, но этого не случилось. Всему виной — травмы, которые преследовали Радамеля весь чемпионат. Сложно показывать стабильный футбол, когда тебе чуть ли не каждый месяц-два нужно набирать форму заново. Сезон был провален, на счету нападающего было всего четыре мяча. Фалькао вернулся в «Монако».



Осенью прошлого года Радамель в статусе свободного агента перешёл в турецкий «Галатасарай». За девять матчей в нынешнем сезоне он сумел поразить ворота соперника пять раз. Болельщики, устроившие ему летом невероятный приём, явно ждут от него большего.



Достижения за последние пять лет: чемпион страны в сезоне-2016/2017.

Возраст: 34 года

Нынешний клуб: «Реал»

Стоимость в 2015 году: 55 млн евро

Нынешняя стоимость: 15 млн евро

В стан «сливочных» хорват перебрался летом 2012 года. За талантливого футболиста испанский клуб заплатил 35 млн евро.



С первых игр за «Королевский клуб» Модрич стал системообразующим игроком команды. Хорват — находка для тренера, он может создать для партнёра момент из ничего, отдать хитрый пас, обыграть на ровном месте или же ударить из неудобной позиции. Лука является умным игроком, это не раз отмечали его тренеры по ходу карьеры. Сезон-2014/2015 он проводил на привычно высоком уровне. Правда, он получил травму, поэтому пришлось пропустить половину сезона. Это не помешало полузащитнику стать лучшим игроком своей страны по итогам сезона.



Модрич предан Мадриду, за который продолжает выступать до сих пор. Доверие боссов и тренера заставляют хорвата не думать о предложениях других клубов. Но возраст не может не сказываться на его трансферной стоимости.



Достижения за последние пять лет: лучший футболист сезона-2017/2018 по версии УЕФА, чемпионат Испании 2016/2017; Суперкубок Испании 2017, 2019/20; Лига чемпионов 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018; Суперкубок УЕФА 2016, 2017; клубный ЧМ-2016, 2017, 2018.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Возраст: 32 года

Нынешний клуб: «Монако»

Стоимость в 2015 году: 50 млн евро

Нынешняя стоимость: 10 млн евро

Летом 2014 года «Челси» объявил о подписании Сеска Фабрегаса из «Барселоны» за 33 млн евро. Срок контракта был рассчитан на 5 лет.



Сезон 2014/2015 для испанца сложился максимально удачно. «Челси» стал чемпионом Англии и обладателем Кубка английской лиги. Сеск Фабрегас был одним из лучших в том составе синих. Испанец в чемпионате отдал 18 голевых передач, став лучшим ассистентом лиги и забив три мяча. Фабрегас помог вернуть чемпионство в Лондон, правда, следующий сезон «аристократы» провалят.



Сейчас Фабрегас выступает вместе с Александром Головиным за «Монако». Испанец перешёл в клуб зимой 2019 года за 9 млн евро. Учитывая результаты его команды, успешным его выступление во Франции не назовёшь.



Достижения за последние пять лет: чемпионат Англии 2014/2015, 2016/2017; Кубок Англии 2017/2018; Кубок английской лиги 2014/2015; Лига Европы 2018/2019.

Возраст: 30 лет

Нынешний клуб: «Реал Мадрид»

Стоимость в 2015 году: 80 млн евро

Нынешняя стоимость: 40 млн евро

Гарет Бэйл перешёл в «Реал Мадрид» из «Тоттенхэма» за 100 млн евро в 2013 году. Этот трансфер сделал валлийца самым дорогим игроком в истории на тот момент. Именно после перехода Бэйла начнётся переворот в мире трансферов.



Бэйл много старался: создавал, забивал, отдавал. В дуэте с Криштиану они наделали много шума не только в рамках чемпионата Испании, но и за его пределами. В сезоне-2014/2015 Гарет забил 13 мячей в 31 матче за «сливочных».



Самая главная проблема игрока — его травматичность. Какие только повреждения он не получал. За семь лет в клубе он травмировался больше 20 раз.



Каждый год СМИ продают Гарета из «Реала». Это было на фоне не очень здоровых отношений агента с клубом, также сам Бэйл конфликтовал как с боссами, так и с тренерским составом. Полузащитник не раз покидал стадион, не дождавшись финального свистка.



По ходу нынешнего сезона Гарэт Бэйл провёл уже 12 матчей, даже забил два мяча. Сейчас Бэйл травмирован.



Достижения за последние пять лет: чемпионат Испании 2016/2017; Суперкубок Испании 2017, 2019/20; Лига чемпионов 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018; Суперкубок УЕФА 2016, 2017; клубный ЧМ 2016, 2017, 2018.

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Возраст: 34 года

Нынешний клуб: «Дерби Каунти»

Стоимость в 2015 году: 45 млн евро

Нынешняя стоимость: 4,5 млн евро

Уэйн Руни — легенда «Манчестер Юнайтед». За «красных дьяволов» англичанин выступал целых 13 лет.



В сезоне-2014/2015 Руни стал новым капитаном команды. Уэйн был лидером клуба, забивал важнейшие мячи по ходу сезона. Луи ван Гал использовал Руни не только на позиции нападающего, англичанин мог сыграть атакующего полузащитника или же под нападающим. Уэйн Руни стал лучшим бомбардиром клуба по итогам сезона, забив 14 мячей во всех турнирах.

В настоящее время Уэйн Руни является играющим тренером английского «Дерби Каунти». На днях Руни забил первый мяч за свою новую команду.



Достижения за последние пять лет: Кубок Англии 2016; Кубок английской футбольной лиги 2016/2017; Лига Европы 2016/2017; Суперкубок Англии 2016; клубный ЧМ 2016.

Возраст: 34 года

Нынешний клуб: «Ювентус»

Стоимость в 2015 году: 120 млн евро

Нынешняя стоимость: 75 млн евро

Криштиану Роналду является одним из лучших футболистов мира. За свою карьеру он успел стать легендой сразу трёх клубов, среди которых «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид». Свои лучшие годы он провёл за «Королевский клуб».



В сезоне 2014/2015 португалец провёл очередной роскошный сезон, в котором забил свой 500-й гол в карьере. Всего в сезоне-2014/2015 в 36 играх он поразил ворота соперника 35 раз. В том сезоне он стал лучшим бомбардиром испанского гранда за всю историю клуба, обогнав Рауля.



Сейчас Криштиану Роналду выступает за «Ювентус», в который он перешёл из «Реала» летом 2018 года за 117 млн евро. Слабо верится в то, что когда-то за него ещё заплатят сумму, хотя бы близкую к той.



Достижения за последние пять лет: чемпионат Испании 2016/2017; Суперкубок Испании 2017; Лига чемпионов 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018; Суперкубок УЕФА 2017; клубный ЧМ 2016, 2017; чемпионат Италии 2018/2019; Суперкубок Италии 2018.