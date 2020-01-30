Быстров vs Квинси и еще 5 драк футболистов на тренировке

В футболе драки встречаются нечасто, но если происходят, то обсуждают их долго. Накануне на тренировке мюнхенской «Баварии» столкнулись защитник Жеромо Боатенг и полузащитник Леон Горецка.

Инициатором драки стал 24-летний хавбек, который довольно грубо сфолил на защитнике. Боатенг не выдержал и ударил одноклубника по лицу. Первым отреагировал Роберт Левандовски, подбежав к партнёрам и оттащив защитника. Позже главный тренер Флик вмешался в ситуацию и поговорил с Жеромом. Но футболисты не общались между собой до конца тренировки.

Это не первая драка, которая произошла на тренировке мюнхенцев. До этого повздорили другие игроки — Левандовски и Коман. Вспоминаем другие подобные инциденты.

Левандовски и Коман

Когда: апрель, 2019

Решить спор на тренировке эти бравые парни захотели с помощью кулаков. Драку между поляком и французом пришлось разнимать Никласу Зюле и Жерому Боатенгу. Причиной потасовки послужило недовольство Левандовским низкой концентрацией у Комана во время работы на тренировке. Поляк позволил себе несколько грубых ремарок в адрес Кингсли, французу это не понравилось, после чего завязалась драка.

Также Левандовскому не нравилось, что Кингсли слишком часто использует дриблинг в своей игре. Плюс ко всему Коман очень травматичный футболист, поэтому часто избегает борьбы. Возможно, это стало одной из причин накопившегося негатива Роберта в отношении молодого партнёра.

Тренер немцев Нико Ковач заявил, что оба футболиста жалеют о своём поведении: «Я говорил с ними после тренировки. Оба извинились, и они сожалеют о своём поведении. Штрафов не будет, этот вопрос уже решён. На тренировках есть эмоции». На этом историю и замяли.

Ананко и Кебе

Когда: октябрь, 2002

На одной из тренировок Ананко совершил грубый подкат против сенегальца. Тот воспринял это как повод для драки. Тот случай был не единственным, наш защитник частенько пытался по-футбольному «проучить» спартаковского легионера, и подобное порождало конфликты, после которых Олег Романцев вынужден был выгонять обоих футболистов с тренировки.

В интервью «Чемпионату» Ананко рассказывал, что Кебе в “Спартаке” творил много странных вещей: “Кебе однажды закрылся в комнате в Тарасовке и отказывался выходить, хотя нам надо было всей командой куда-то ехать. С ним вообще очень много странных вещей случалось. Однажды на обед пришёл в своей национальной одежде – все в шоке были… Он у нас как-то и с ножом за кем-то бегал по автобусу. Вася Баранов после того, как нас с Кебе ещё пару раз разняли на тренировке, мне сказал, чтобы я табличку повесил на дверь комнаты, в которой жил. Чтобы Кебе, если решит с ножом ночью прийти, не ошибся дверью».

Ананко: однажды Кебе пришёл на обед в национальной одежде — все в шоке были

Неуравновешенный характер Кебе отражался на многих игроках красно-белых. В далёком 2001-м сенегалец караулил сербского легионера москвичей — Славко Матича. За “Спартак” он, правда, не провёл ни одного официального матча, зато сумел настроить Кебе против себя так, что тот решил кинуться на него с ножом!

“С Кебе они прямо в автобусе подрались, катались в проходе. На следующий день Кебе вырядился в свою халабуду, засунул под неё тесак для ритуальных жертвоприношений — и так в автобус и шагнул. Хотел того серба зарезать”, — вспоминал экс-полузащитник красно-белых Максим Калиниченко.

Спахич и Асильдаров

Когда: апрель, 2006



Боснийский легионер «Анжи» и «Локо» славился не только своей качественной игрой на поле, но и трудным характером. Его он продемонстрировал, будучи игроком «железнодорожников». Самая известная стычка у Спахича произошла с Шамилем Асильдаровым. Босниец несколько раз на тренировке грубо врезался в партнёра. Тот предупредил Спахича: «Ещё раз попробуешь — я тебя освежу». Слов на ветер Шамиль не бросал, ведь он бывший борец. Эмир не прислушался к его словам и снова сыграл грубо — Асильдаров одним ударом сшиб его с ног.



По рассказам очевидцев, босниец упал и заплакал, а позже улетел домой, сказав, что не вернётся, пока Асильдаров будет в команде. Нападающий тогда только начал осваиваться в «Локомотиве», но вскоре команду покинул. Сам Асильдаров не верит, что его уход как-то связан с той стычкой. Рассказывает, что они после этого пожали руки и больше претензий друг к другу не имели.

В России Спахич дрался с партнёрами и хамил персоналу. Сейчас у него проблемы Летом футболист, поигравший и в «Локомотиве», и в «Байере», едва не разбился в аварии.

Спахич был капризным футболистом и конфликтовал не только с партнёрами по команде. Будучи игроком “Локо”, Эмир успел поконфликтовать с водителем клубного автобуса, который якобы не там припарковал автобус. Водитель попросил игроков пройти через подземный переход, все футболисты согласились. Кроме Спахича.

Быстров и Квинси Овусу-Обуйе

Когда: сентябрь, 2006

В 2006 году конфликт в «Спартаке» привёл к драке между Владимиром Быстровым и ганским нападающим Квинси, которая случилась прямо на открытой тренировке команды, которую снимали журналисты. Быстров с Квинси обменялись ударами руками и ногами, но нанести друг другу значительные повреждения не успели – их разняли вратарь и подоспевшие футболисты. Тренеры не стали разбираться, кто прав, а кто виноват, немедленно удалив обоих драчунов с поля. Из-за чего повздорили футболисты, осталось загадкой, но провокатором в драке был россиянин.

Через несколько лет Квинси заявил, что у него никогда не было конфликта с Быстровым, а та драка — просто стечение обстоятельств.

“Запомните: у меня были хорошие отношения с Быстровым. Просто иногда обстоятельства складываются таким образом, что в один день вы на виду у всех ссоритесь, отвешиваете друг другу пару-тройку пинков, а вечером миритесь, ходите друг к другу в гости, вместе смеётесь и радуетесь жизни. Что-то остаётся на виду, что-то нет”.

Тогдашний главный тренер Владимир Федотов объяснил суть конфликта: “В конце сезона у футболистов накопилась усталость не только физическая, но и психологическая. Она, к сожалению, выливается порой в такие непривлекательные формы. Случаются срывы. Не оправдывая ребят, отмечу, что во времена моей молодости подобные ситуации случались намного чаще, так как футбол был жёстче. Конфликт между Быстровым и Квинси полностью исчерпан”.

Балотелли и Манчини

Когда: январь, 2013



В 2013 году произошла знаменитая драка итальянцев между Роберто Манчини и Марио Балотелли. На одной из тренировок команды Марио совершил грубый подкат против Скотта Синклэйра. После этого наставник «горожан» в ярости подбежал к форварду, схватил его за футболку и потребовал, чтобы он покинул поле. Балотелли наотрез отказался выполнять требование главного тренера.

После этого началась потасовка. Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы не подоспевшие помощники Манчини, которым удалось разнять драчунов. Балотелли направился в раздевалку и уже через 10 минут покинул базу клуба на своём автомобиле.



Эта история поставила крест на дальнейшей карьере Супер Марио в клубе. В ближайшее трансферное окно итальянец был продан в «Милан».

Ну а здесь — рассказ Дмитрия Комбарова о массовой драке в «Спартаке», зачинщиком которой был Тино Коста. На занятиях красно-белых в разные периоды было неспокойно.