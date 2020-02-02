Звезду Серии А спасли психологи и главный тренер. Он хотел уйти из футбола в 24 года

«Лацио» в этом сезоне чертовски хорош. Под руководством Симоне Индзаги «орлы» взлетели на третье место в Серии А. Римский клуб много забивает и мало пропускает – разница мячей 47-19 (+28), лучше только «Аталанта» (57-28, +29). В активе «Лацио» 46 очков, впереди лишь «Интер» (48) и «Ювентус» (51). При этом «орлы» провели на одну игру меньше: из-за участия команды в Суперкубке Италии, матч 17-го тура против «Вероны» был перенесен.

Переносили не зря – «Лацио» обыграл «Ювентус» со счётом 3:1. Этот трофей стал третьим для «орлов» за два года. При Индзаги раскрылись многие игроки. Ярко проявили себя Кейта Бальде, Фелипе Андерсон и Стефан де Врей, которые уже покинули клуб. В команде остались Сергей Милинкович-Савич, Чиро Иммобиле, Хоакин Корреа и Луис Альберто. Иммобиле сейчас является лучшим бомбардиром Серии А, а Луис Альберто – лучшим ассистентом лиги. Испанский хавбек «выстрелил» и получил вызов в национальную сборную своей страны. Всё могло быть иначе, ведь два года назад Луис Альберто едва не закончил с футболом.

Неудачное начало карьеры

Луис Альберто – воспитанник «Севильи». Его дебют за первую команду случился в сезоне-2010/2011. Тогда в клубе началась тренерская чехарда. За полтора года сменилось три специалиста: команду возглавляли Грегорио Мансано, Марселино Тораль и Мичел. Ни один из них так и не дал шанса Луису – всего 9 матчей за два сезона.

В поисках игровой практики Луис Альберто отправился в «Барселону В». Вместе с ним в 2012 году за вторую команду «сине-гранатовых» выступали Адама Траоре, Жерар Деулофеу, Рафинья Алькантара и Серхи Роберто. Несмотря на отличную игру (38 матчей, 11 голов, 18 ассистов), «Барселона» решила не выкупать права на Луиса. В испанце был заинтересован «Ливерпуль», который предложил за него 8 млн евро. «Севилья» с радостью согласилась.

Брендан Роджерс пытался омолодить состав «Ливерпуля». Помимо Луиса Альберто (которому тогда было 20 лет), мерсисайдцы приобрели Мамаду Сако (23). Годом ранее в команду пришли Дэниел Старридж (23), Фабио Борини (21), Филиппе Коутиньо (20) и Нури Шахин (23). Испанский полузащитник не выдержал конкуренции, хотя Роджерс пробовал наигрывать его на разных позициях. В зависимости от расстановки правым или левыми вингером был Рахим Стерлинг, на позиции десятки или слева в атаке играл Коутиньо.

Луис Альберто провёл всего 12 матчей за «Ливерпуль» в сезоне-2013/2014. После этого хавбек дважды возвращался на родину: сначала его арендовала «Малага», затем – «Депортиво». В галисийском клубе Луис показал хороший футбол: 31 матч, 6 голов и 8 голевых передач. Казалось, что он нашёл свою игру. По окончании аренды, Луис Альберто вернулся в «Ливерпуль», но ненадолго. Испанца ждал новый этап карьеры в «Лацио».

Травмы, самобичевание, депрессия

Луис Альберто далеко не сразу заиграл в «Лацио». На старте сезона-2016/2017 он сидел в запасе, а затем получил несколько травм, которые выбили его из ритма. В общей сложности Луис пропустил 16 матчей из-за проблем со здоровьем.

Испанский хавбек вновь проигрывал конкуренцию. Большую часть матчей «Лацио» играл по схеме 4-3-3, на флангах атаки располагались Фелипе Андерсон и Кейта Бальде. Луис Альберто впал в депрессию: ему не было места в основе, а травмы лишь добивали игрока. В 24 года он хотел закончить с футболом: «Это был худший период в моей карьере. Я всё видел в чёрном цвете. Мне всё жутко надоело, я не хотел продолжать».

В надежде прийти в себя Луис Альберто проводил время с семьёй. Близкие посоветовали обратиться ему к Хуану Карлосу Альваресу Кампильо – спортивному психологу, известному в Испании. Как позже заявил сам футболист, ему потребовалось несколько недель интенсивной терапии. «Он дал мне понять, что я достаточно хорош, но могу стать ещё лучше. Это мотивировало меня продолжать. Все проблемы были в моей голове, я закрылся в себе».

В послужном списке Хуана Карлоса Альвареса Кампильо числятся следующие спортсмены:

Каролина Марин – олимпийская чемпионка по бадминтону 2016 года;

Анхела Пумарьега – олимпийская чемпионка по парусному спорту 2012 года;

Тони Фрейша – хоккеист на траве, серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года;

Мичу – экс-форвард сборной Испании, известный по выступлениям за «Суонси»;

Хулен Лопетеги – бывший испанский футболист, ныне тренер.

Кроме этого, Альварес Кампильо сотрудничает с Олимпийским комитетом Испании, футбольным клубом «Сельта» и сборной Испании по футболу. Хуан Карлос говорит, что его работа – «помогать людям выйти из туннеля». Вот что сказал он про Луиса Альберто: «У него было слишком много проблем. Луис не мог стать своим в раздевалке, ему не нравилось в Италии, не получалось адаптироваться к местному футболу. Он больше не видел себя игроком, который может выступать на топ-уровне. Моей задачей было не только заставить его поставить перед собой цель, но и убедить, что он способен ее достичь».

Новая позиция для Луиса Альберто

Индзаги искал для испанца оптимальное место на поле. По ходу своего первого года в «Лацио», Луис Альберто играл левого вингера, атакующего хавбека и оттянутого нападающего. Изначально Луиса брали на правый фланг полузащиты как замену Антонио Кандреве, который перешёл в «Интер».

Луис Альберто преобразился после помощи спортивного психолога. Под конец сезона-2016/2017 испанец начал попадать в стартовый состав. Уже тогда Индзаги начал практиковать схему с тремя центральными защитниками (3-1-4-2 или 3-5-2). Необходимость в вингерах пропала – крайние защитники закрывали весь фланг. Луис Альберто вписался в новую структуру игры «Лацио», располагаясь в центре поля под нападающим.

В 36-м туре Серии А встречались «Фиорентина» и «Лацио». Луис Альберто вышел в основе и выглядел здорово: на его счету две голевые передачи, а также 3 удара, 6 ключевых передач и 2 успешные обводки. «Орлы» проиграли (3:2), но стало понятно, что Луис Альберто может быть полезен, а позиция на фланге – явно не его.

Луис любит действовать по всей ширине атаки. Играя в центре поля, испанец получает свободу действий, а позиция на фланге лишь ограничивает его потенциал. По ситуации он может оказаться и справа, и слева. Для вингера важна скорость, но Луис Альберто – не самый быстрый игрок. Сильные стороны испанца: контроль мяча, видение поля, поиск пространства между линиями, разрезающие передачи на партнёров.

Тепловая карта Луиса Альберто в матче с «Фиорентиной» (сезон 2016/2017)

В следующем сезоне испанец стал ключевым игроком «Лацио». Чаще всего он выходил в роли оттянутого нападающего, иногда опускался на позицию «десятки». Луис Альберто раскрылся при новой схеме. В общей сложности испанец забил 12 мячей и отдал 18 результативных передач. Луис стал лучшим ассистентом чемпионата Италии сезона-2017/2018 (12 голевых передач).

Луис Альберто снова лидирует в списке ассистентов Серии А – на его счету 12 голевых передач в 19 матчах. Испанец прошёл через множество трудностей по ходу карьеры, был на грани срыва и едва не закончил с футболом. Ему удалось «перезагрузиться» и осуществить свою мечту – сыграть за сборную Испании. Большая заслуга в этом спортивного психолога Хуана Карлоса Альвареса Кампильо, который смог вернуть уверенность молодому футболисту. Вовремя для Луиса случилась и тактическая перестройка в «Лацио». Симоне Индзаги нашёл идеальную роль для испанца на поле, благодаря которой Луис Альберто раскрыл свои лучшие качества.