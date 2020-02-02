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Красота дня — жена полузащитника «Атлетика» Ибая Гомеса Ингрид Бетанкор

Ингрид Бетанкор
София Михайлова
Ради Ибая Ингрид оставила телевидение и столицу
Баскский ответ Касильясу и Рамосу.
Футбол / Испания 0

Брачные союзы спортивных журналисток и футболистов довольно распространены в Европе. Например, жёны Икера Касильяса и Серхио Рамоса ещё до замужества снискали популярность в Испании благодаря работе на телевидении. В этой сфере нашёл супругу и воспитанник «Атлетика» из Бильбао Ибай Гомес. Когда они познакомились, Ингрид Бетанкор работала на испанском телеканале Marca TV.

Как признаётся девушка, спорт присутствует в её жизни с самого детства: занятия плаванием, танцами и верховой ездой входят в повседневную рутину Ингрид. Ребята познакомились в баре Мадрида. Больше года они были лучшими друзьями, без конца болтая по телефону. Ради более серьёзных отношений Ингрид оставила любимое дело в столице и переехала в Бильбао. Спустя три года после знакомства футболист сделал девушке предложение.

Сейчас Ингрид – мать двоих детей. Девушка ведёт блог в «Инстаграме» и канал на YouTube, где рассказывает о правильном питании и материнстве.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/ingridbetancor

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