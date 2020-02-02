Эй, а у «Ливерпуля», кажется, есть шансы на чемпионство

В центральном матче 25-го тура «Тоттенхэм» мог приблизиться к зоне Лиги чемпионов на расстояние четырёх очков (что было бы сенсацией, учитывая соперника). А «Сити» мог увеличить отрыв от «Лестера» и комфортнее чувствовать себя на втором месте (что так себе мотивация для чемпиона Англии). От матча можно было ждать многого хотя бы потому, что это Моуринью против Гвардиолы. И он оправдал самые смелые ожидания, хотя до конца первого тайма ничто этого не предвещало.

Осторожность Моуринью, осторожность Гвардиолы

В больших матчах Жозе ставит в старт Тангангу, а не Сессеньона. Решение сугубо тактическое: Сессеньон за свою короткую карьеру успел поиграть вингера, и это объективно очень атакующий защитник. Танганга менее полезен в атаке, но и зону оставляет реже. В остальном это был типичный состав Моуринью: четыре атакующих футболиста, шесть остальных. Ло Чельсо и Орье более или менее подключаются к атакам, остальные редко переходят на чужую половину поля. Недостатки такого плана – разбитый прессинг и уязвимость к прессингу соперника в позиционных атаках. Зато такая команда мгновенно выйдет в контратаку, а на свои ворота контратаку точно не допустит.



Гвардиола сыграл по привычной схеме 4-3-3, но выбор игроков в центр полузащиты был максимально осторожным. В роли «бокс-ту-бокса» сыграли де Брёйне и Гюндоган, хотя последний в футболе Пепа чаще играл разыгрывающего опорника, то есть дальнего от чужих ворот полузащитника, который реже остальных поддерживает атаки.

Первый тайм: «Сити» проходит через фланги

Уокер и Зинченко – не самые креативные игроки в составе «Сити» (даже среди защитников), зато они постоянно открываются там, где надо. Особенно Зинченко, который за первый тайм вступил в игру 56 раз (из них 31 раз на чужой половине поля). Добавьте к этому максимально широкие позиции Стерлинга и Мареза, которые открывались прямо на боковой линии. И получается неудачная для «Тоттенхэма» ситуация, при которой Бергвейну и Сону приходится минимум времени тратить на креатив и всё время обороняться.



Использовались фланги по-разному: слева гости подолгу держали мяч, стягивая «Тоттенхэм», потом шёл перевод на Мареза, который получал пространство и только одного соперника. Если к атаке подключался Уокер, было ещё опаснее, даже несмотря на то что оба вингера «Тоттенхэма» играли низко. За первый тайм гости отдали четыре паса под удар с правого фланга.



Эпизод со смещением Стерлинга на правый фланг закончился самым опасным моментом тайма (не считая пенальти): пасом на Агуэро, который нанёс два удара подряд. Во втором – просто с метра не попал в пустой угол.

Серьёзный разбор планов и игры занял несколько абзацев. На этом всё: время переходить к безумию, которое началось в концовке первого тайма и не заканчивалось до финального свистка.

Пенальти, жёлтые, хаос

Решение, которое принял ассистент VAR, можно применить во время паузы в матче. Почему? Не спрашивайте. Наверное, это что-то английское.

Видео доступно на «Чемпионате».



В общем, арбитр Майк Дин больше двух минут не мог назначить пенальти, потому что после фола Орье на Агуэро в игре не возникла пауза. Но это только первый уровень противоречий. Если придираться, то вот: при ударе Льорис обеими ногами оторвался от линии ворот – пенальти нужно было перебивать.

Видео доступно на «Чемпионате».



Потом Стерлинг упал при попытке добивания и потолкался с Льорисом. Толкаться быстро стали стенка на стенку, и Майк Дин отреагировал философски: показал по жёлтой карточке произвольным участникам событий, Алдервейрелду и Зинченко. Хотя (просто напоминаю) Стерлинг мог быть удалён ещё на 11-й минуте за вот этот фол на Алли.

Видео доступно на «Чемпионате».



После перерыва градус безумия не снижался. В начале тайма «Сити» опять упустил великолепный шанс забить: из-за спорного фола Ло Чельсо в атаке гости смогли провести первую за матч контратаку и выбежали на защитников три в три. Паника была такой, что Танганга сбил Льориса за пределами штрафной площади «Тоттенхэма». Была целая серия ударов, последний из которых – Гюндогана по пустым воротам – отбил ногой Алдвервейрелд.



Такой хаос явно не устраивал одного из тренеров. Гвардиола настолько любит порядок, что на пресс-конференциях раскладывает диктофоны журналистов в ровную линию. Трудно представить, как сильно ему хотелось правильно расставить футболистов. Но, кроме момента в начале тайма, играла стала более закрытой. В позиционных атаках «Сити» перестал создавать моменты.



В попытке удивить соперника Марез ужасно разыграл угловой: его пас низом был перехвачен, Уинкс убежал в контратаку и упал, когда Зинченко попытался оттеснить его корпусом. Это было похоже на борьбу плечо в плечо, но Уинкс упал, а Дин трактовал это как срыв атаки и дал вторую жёлтую. «Сити» остался в меньшинстве и тут же пропустил.

Видео доступно на «Чемпионате».

Невезение «Сити»

«Тоттенхэм» разыграл штрафной, заработал угловой и забил в третьей волне атаки. «Сити» не успел перестроиться на игру в меньшинстве: Уокер застрял на левом фланге, а зону подбора не контролировал никто. Моура спокойно вырезал пас на Бергвейна. После удара мяч прошёл между двумя защитниками, стоящими почти вплотную. В общем, такой гол, который очень трудно объяснить ошибкой обороны.



В меньшинстве и проигрывая «Сити» утратил структуру атак и больше не мог настолько эффективно доставлять мяч к чужой штрафной. «Тоттенхэм» впервые в матче стал проводить позиционные атаки. Они были не слишком опасны, но одну из них сделал опасной Отаменди. Он зачем-то решил угадывать, на кого сделает пас Ндомбеле. Решил, что на Ламелу и выбросился из линии обороны накрывать Ламелу. Но пас пошёл на Сона, и пока Отаменди героически боролся с игроком в ничего не значащем эпизоде, Сон наслаждался свободой в зоне, которую должен был занимать центральный защитник. Удивительный гол.

Видео доступно на «Чемпионате».



Сон, возможно, и сам пожалел, что забил: сразу после гола он получил порцию строгих указаний от Моуринью.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

В концовке Сон зачем-то нанёс третий удар по воротам Эдерсона и испортил классную статистику хозяев: два удара – два гола. У «Сити» моментов чуть больше: четыре Big Chance по определению Opta, 16 ударов из штрафной, ну и пенальти. И можно вспомнить, как Алдервейрелд вынес мяч из пустых ворот.

Или не невезение?

Если на секунду отвлечься от статистики ударов и xG (кстати, там разгром: 0,4 на 3,2 в пользу «Сити»), то можно усмотреть некую систему в том, как команда Гвардиолы опять не добилась результата. Не забила пенальти – опять. В четвёртый раз из шести попыток с начала сезона. Никто в Англии не бьёт пенальти хуже. Не забила в пустые ворота? Опять, просто на этот раз для разнообразия бил не Жезус. Привезла себе гол? Да, Отаменди же играл, он в этом смысле стабилен.



В общем, ужасно несправедливый для «Сити» счёт можно было бы объяснить исключительно невезением, если бы не одно но: это случается постоянно. Чтобы избежать версии о могущественных злых силах, предположу, что дело в ментальности игроков. Возможно, им передалось состояние тренера, а возможно, серия незаслуженных неудач по ходу сезона лишила их уверенности. Да, это так себе объяснение, но попробуйте придумать лучшую причину того, что в одном из лучших составов в мире некому бить пенальти, а лучший в мире распасовщик ошибается в пасе на пять метров. Что-то подобное мы уже видели.

Первый гол сломал игру Гвардиолы. Чемпион не имеет права быть таким хрупким Нельзя победить «Ливерпуль», играя хорошо всего 16 минут.

«Сити» — команда-невротик. Не забивает свои моменты, зарабатывает ненужные предупреждения и удаления, психует в защите и создаёт себе проблемы в неопасных ситуациях. Этот матч – как короткий пересказ всего сезона.



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В материале использованы данные Opta и Understat.



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