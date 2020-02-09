Фактор Златана. Как возвращение Ибрагимовича уже изменило «Милан»

Когда осенью прошлого года стало известно о том, что Златан Ибрагимович не продлит контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси», СМИ начали активно тиражировать всевозможные догадки о его следующем пункте назначения. И хотя вариант с окончанием карьеры не был полностью исключен, верилось в него все же с трудом. Куда более вероятным выглядело возвращение в Европу.

Среди клубов, которые могли подписать контракт со шведом, называли мадридский «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Наполи», «Милан» и даже совсем скромную «Болонью». Если учесть возраст Ибры, то подобная востребованность просто впечатляет.

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«Милан» — логичное продолжение карьеры для Ибры

Понимая важность своего решения и то, что следующая команда, вероятно, станет для него последней, Златан не спешил с официальными заявлениями. Интрига сохранялась почти до самого нового года. Наконец, 27-го декабря все точки над «i» были расставлены. О подписании нападающего объявил «Милан» — клуб, за который Ибрагимович уже выступал с 2010-го по 2012-й.



Если нужно описать Златана одним словом, то первое, что приходит на ум, – «машина». Сегодня Ибрагимовичу 38, но он по-прежнему пребывает в отличной физической форме и способен дать фору многим молодым. Его исключительность в том, что вызовы, которые он перед собой ставит, отнюдь, не формальные. Имея за плечами потрясающую карьеру, Златан не боится рисковать и в этом отношении остается совершенным нонконформистом. Вернувшись в один из самых сложных европейских чемпионатов, Ибра всё ещё делает разницу на поле и за его пределами.



Однако современный футбол – один из самых конкурентных видов спорта. И каким бы сильным форвардом ни был Златан, его европейский камбэк мог состояться только в команду, испытывающую определенные проблемы, решать которые нужно здесь и сейчас.



Для «россонери» подписание Ибры – большая удача. Красно-чёрные остро нуждались не просто в классном нападающем, но в лидере, способном консолидировать вокруг себя коллектив и стать его стержнем. То есть, с точки зрения «Милана», Златан абсолютно беспроигрышный вариант, пусть и не в долгосрочной перспективе.



Что касается Ибрагимовича, то, думаю, для него самого слишком уж заманчива роль спасителя в клубе, котором его хорошо помнят и любят. Это, несмотря на сложности, прекрасная возможность завершить карьеру на высокой ноте, в очередной раз доказав, что историю творят личности. Кроме того, Златан неоднократно подчеркивал, что именно «Милан» он уже много лет воспринимает как свой второй дом. Поэтому в целом их воссоединение выглядит вполне логичным.



С момента возвращения шведа в Италию прошло совсем не много времени. Возможно, в случае с любым другим игроком, говорить о серьезных изменениях, которые он привнес в команду, было бы еще слишком рано. Но Златан есть Златан, и фактор его влияния в кризисной ситуации нельзя переоценить.

Златан Ибрагимович (слева) Фото: Enrico Locci/Getty Images

Изменения в составе и переход на другую схему

До трансфера Ибрагимовича «Милан» номинально использовал схему 4-3-3, которая чаще, скорее, была похожа на 4-5-1, так как вингеры играли несколько оттянуто. Их основная задача снабжать передачами центрального нападающего. Но, если в прошлом году при Гаттузо подобная расстановка еще давала какой-то положительный результат, то уже в этом дела шли значительно хуже. Футболисты средней линии, включая крайних полузащитников, раз за разом оказывались не в состоянии качественно доставлять мяч в штрафную площадку соперника. В итоге, выдвинутый форвард большую часть времени оставался отрезанным от команды. Стефано Пиоли попробовал перейти на игру с двумя форвардами, но, учитывая плохую форму Пентека и несколько иные характеристики Леао и Ребича, ни одно из тестируемых сочетаний не давало должного эффекта — в атаке «Милан» выглядел крайне неубедительно. С приходом же Ибрагимовича у тренера, наконец, появился нужный ему игрок, а вместе с ним и варианты в нападении.

В любом случае ясно одно: какую бы расстановку ни задействовал Пиоли, место в основе Златану было гарантировано изначально, и именно его появление стало одной из главных причин перехода на другую схему. Последние матчи «Милан» играет 4-4-2. Подобный модуль многими считается уже футбольной архаикой, но конкретно сейчас он дает результат, так как позволяет лучше покрывать всю площадь поля и не требует дополнительного звена между полузащитой и нападением в лице треквартисты. Футболиста, который мог бы взять на себя эту роль в распоряжении тренерского штаба просто нет.



Самое интересное, что в схеме и с одним, и с двумя нападающими из стартового состава выпадал Кшиштоф Пёнтек. При 4-3-3 и здоровом Ибрагимовиче на поле ему просто нет места, а при переходе на 4-4-2 в паре со Златаном, благодаря его характеристикам, лучше смотрится португалец Леао. В итоге поляк остался не у дел и ради всеобщего блага был безотлагательно продан в «Герту».

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Улучшение результатов и командного духа в «Милане»

С начала января, то есть уже как раз после трансфера Ибрагимовича, «Милан» провёл 7 матчей в чемпионате и Кубке Италии и не потерпел ни одного поражения. Кроме того, «россонери» впервые в этом сезоне серии А удалась серия из трёх побед. Говорить, что текущий промежуточный успех исключительно влияние Ибрагимовича, было бы преувеличением. Но его присутствие действительно благотворно сказывается на атмосфере и менталитете команды. Комментарий по этому поводу дал Арриго Сакки: «Если бы мне нужно было выбрать игрока, который может делать разницу, я бы выбрал Ибрагимовича. Мне кажется, что, не делая экстраординарных вещей, Ибра придал мужества своим товарищам и добавил индивидуальности всей команде».



Однако, помимо ментальной составляющей, одной которой было бы недостаточно, Ибрагимович отлично справляется и со своей основной работой. Его роль на поле – это отнюдь не присутствие священной коровы. Златан активно участвует в командных действиях, борется за мяч и создает опасные моменты. За 5 матчей (362 мин) в составе «Милана» Ибра забил уже 2 мяча, в то время как, например, Пёнтек за 18 матчей и 1190 минут — 4. При этом с игры из них – только один.



Конечно, ожидать от шведа того, что он будет играть лучше, чем в 28, было бы наивным. Тем не менее, даже сейчас он придает игре команды мощности и уверенности. Об этом говорят и результаты, и то, как «Милан» смотрится в 2020-м.

Влияние на имидж клуба

Возвращение Ибры действительно положительно сказывается на «Милане». И надо признать, статус шведского короля слишком высок, чтобы сфера его влияния ограничивалась лишь раздевалкой и футбольным полем. Златан – это мировой бренд и знак качества. Его появление в клубе, помимо всего прочего, еще и правильный маркетинговый ход. Когда в вашей команде есть футболист такого масштаба, то растет и всеобщее внимание к ней. Находящийся в кризисе, «Милан», возможно, как никогда нуждается этом. Златан – центр притяжения. Неудивительно, что вместе с ним увеличилась и посещаемость домашних матчей. Рукодство клуба понимает, что должно сделать все от себя зависящее, чтобы максимально вернуть болельщиков на трибуны.



Очевидно, что Ибра самостоятельно не решит всех проблем «красно-черных» (он, собственно, и не должен), но вернувшись на «Сан-Сиро», Златан в очередной раз доказывает, что личность способна изменять ситуацию вопреки обстоятельствам.