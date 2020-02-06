5 топ-клубов, проспавших зимнее трансферное окно. Даже «ПСЖ» никого не купил

Продолжаем подводить итоги закрывшегося зимнего трансферного окна в топ-5 чемпионатах Европы. Ранее мы писали о самых дорогих сделках зимы. Теперь рассказываем о больших клубах, действовавших на трансферном рынке чересчур пассивно, вопреки ожиданиям.

В наш рейтинг попали только те топ-клубы, которые не совершали полноценных приобретений для главной команды или ограничились лишь одной арендой.

«Челси»

Брайан Фьябема («Тромсё ИЛ 2» — «Челси-U18»)

В декабре с «Челси» сняли злополучный трансферный бан. Тогда казалось, что лондонский клуб воспользуется возможностью и усилит свой молодой состав опытными игроками. Не раз об этом говорил и Фрэнк Лэмпард. В январе синие активно интересовались Санчо, Иско, Дембеле, Заха, Поупом и даже российским нападающим Фёдором Чаловым, а главными трансферными целями лондонцев были Кавани и Мертенс. Тем не менее ни одного из них синие так и не подписали. «Конечно, мы хотели купить игроков. Мне кажется, я чётко прояснил это за последние несколько недель. Но этого не произошло», — говорил Лэмпард. Единственная сделка, которую «Челси» всё-таки удалось провернуть, – трансфер 16-летнего норвежца Брайана Фьябемы. Впрочем, в ближайшее время он будет выступать только за молодёжную команду синих. Зимой мы ждали от «Челси» совсем другой трансферной кампании.

«Бавария»

Альваро Одриосола («Реал»)

Фото: instagram.com/alvaroodriozola

Зимой мюнхенцы следили за Хакими, Ольмо, Лемаром и Зане, но до конкретных предложений дело так и не дошло. В начале января Ханс-Дитер Флик жаловался на переполненный лазарет и говорил, что клуб должен сделать несколько приобретений. «Когда мы говорим, что нужно выигрывать все титулы, нужно понимать, что для этого необходим глубокий и качественный состав команды. Сейчас многие игроки «Баварии» травмированы, поэтому нам необходимо усиление. Думаю, что нужны как минимум два новичка — защитник и вингер. В преддверии матча с «Гертой» в моём распоряжении есть лишь десять основных полевых игроков", — отмечал немецкий тренер. Однако руководство «Баварии», видимо, считало иначе. Итог – лишь одна аренда: защитника «Реала» Альваро Одриосолы.

10 громких европейских трансферов, которые так и не состоялись Миранчук не уехал в «Милан», а «ПСЖ» не отпустил Кавани.

«Атлетико»

Янник Карраско («Далянь Ифан»)

В течение всего января «матрасники» отчаянно пытались подписать только Эдинсона Кавани. Сначала «Атлетико» предлагал за форварда 10 млн евро, а затем 15 млн. Тем не менее боссы «ПСЖ» требовали от мадридского клуба все 20 млн евро. В результате стороны так и не договорились, а уругваец остался в Париже. Уже после закрытия трансферного окна президент «Атлетико» Энрике Сересо очень недвусмысленно высказался о сорванной сделке. «Когда-нибудь расскажу, почему не состоялся переход Кавани. Не хочу ни на кого указывать, но, думаю, ситуация с родственниками и агентами — это позор. Мы здесь не для того, чтобы нас грабили или делали что-то странное», — отметил Сересо. Таким образом, зимой мадридский клуб смог оформить лишь одну сделку. До конца сезона «матрасники» взяли в аренду своего бывшего полузащитника Янника Карраско у китайского «Далянь Ифан». Маловато для топ-клуба, испытывающего серьёзные проблемы с нападением.

«ПСЖ»

Парижский клуб оказался абсолютно равнодушен к зимнему трансферному окну. Разве что некоторые сомнительные издания порой заявляли о желании французов подписать Кулибали и Шкриньяра. Немного чаще в прессе писали о возможных трансферах клуба на выход. Зимой «ПСЖ» могли покинуть Кавани и Курзава. Однако нападающий и защитник в итоге остались. Таким образом, укомплектованный и боеспособный состав парижан совсем не изменился. Вероятно, в усилении французы нуждались намного меньше остальных топ-клубов.

«Манчестер Сити»

Очевидно, что в январе «Манчестер Сити», как никто в АПЛ, нуждался в центральном защитнике. Лапорт ещё восстанавливался после травмы, а Стоунс всё чаще оказывался на скамейке запасных, поэтому отдуваться за них в обороне приходилось и до сих пор приходится 34-летнему полузащитнику Фернандиньо и очень нестабильному Отаменди. В конце ноября Daily Mail утверждал, что зимой «горожане» раскошелятся на 100 млн евро и приобретут центрбеков, а Sky Sports даже называл конкретные кандидатуры: Джонни Эванса и Чаглара Сёюнджю из «Лестера». Также ходили слухи и о возможных трансферах Деотшанкюля Юпамекано из «Лейпцига» и Рубена Диаша из «Бенфики», но в результате зимой «Манчестер Сити» так и не совершил ни одной сделки.