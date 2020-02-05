Вот почему «Локомотив» требует с экс-гендиректора 144,5 млн! Он выплатил себе премию

28 января стало известно, что «Локомотив» подал в суд на бывшего генерального директора Илью Геркуса: клуб требует с него немаленькую сумму — 144 663 966, 93 рубля.

«Локомотив» подал в суд на бывшего гендиректора Илью Геркуса. Похоже, всё серьёзно Претензии исчисляются десятками миллионов рублей.

Пока исковое заявление оставлено без движения до 2 марта – согласно ст.128 Арбитражного процессуального кодекса РФ, такое решение суд выносит, если заявление подано с нарушением требований, установленных ст. 125 и 126 (первая регулирует форму, вторая – приложенные документы). В данном случае «Локо» не приложил уведомление о вручении копий искового заявления другим участникам дела и не оплатил государственную пошлину. У истца или его представителя есть время до указанной даты, чтобы всё исправить, и тогда заявление будет передано в производство арбитражного суда. Если же нет, то все поданные документы будут возвращены обратно.

Кроме этого документа, в картотеке арбитражного суда больше ничего нет – все данные пока доступны лишь участникам дела. Клуб намеренно не раскрывает деталей, а Илья Геркус в своих интересах молчит. После новости об иске он опубликовал пост в «Инстаграме», в котором ожидаемо не признал даже «теоретическую возможность каких-либо претензий». А чуть позже заявил, что готов сделать встречный иск к клубу – правда, для этого сначала нужно выиграть это дело.

На наши звонки и смс бывший генеральный директор «Локо» не ответил.



Мы попытались узнать, из-за чего клуб подал в суд на бывшего генерального директора и что послужило основанием для обвинений.

Аудит

Когда Василий Кикнадзе зимой 2018 года возглавил клуб, он инициировал аудит. Это ежегодная процедура, обязательная для акционерных обществ. Но в отдельных случаях её можно провести по необходимости — в данном случае причиной стала смена руководства. Как правило, аудит проводит независимая группа, которая проверяет и анализирует все финансовые отчётности на предмет их достоверности и соответствия порядку ведения бухучёта. Этот процесс длился около трёх месяцев, и за это время Кикнадзе не дал ни одного интервью. Когда всё закончилось, он поговорил со СМИ и объяснил своё молчание тем, что ему нужно было время во всём разобраться, а также намекнул, что от старого руководства ему достались некоторые проблемы. Но какие, не уточнил.

«Это были три тяжёлых месяца. Аудит завершён, сделаны определённые выводы, — сказал он в конце марта прошлого года. – Нужно ещё раз сесть и поговорить с Ильей Леонидовичем, в ближайшее время займёмся этим. Пока я сказал бы, что это разговор на двоих, и наша встреча — это вопрос обсуждения экономических и финансовых параметров».

Новый босс «Локо» вышел из тени. Интервью обо всём: Сёмине, Фернандеше, будущем А ещё Кикнадзе сказал, что после проведённого аудита ему есть о чём поговорить с Геркусом.

По итогам проверки был сформулирован ряд вопросов к Геркусу. Как сказал Кикнадзе в последнем интервью «Известиям», контакт с бывшим генеральным директором был, но они так ни к чему и не пришли: «Обмен мнениями был через юристов в письменном виде. Мы не пришли к единому пониманию и трактовке обсуждаемых вопросов. Думаю, разговор ещё продолжится. У меня есть официальное заключение аудита и сформированные на его основе вопросы. Будут реализованы определённые процедуры, но это больше дело юристов и аудиторов».



Спустя несколько дней после публикации этого интервью на сайте московского Арбитражного суда появилась запись о подаче искового заявления о взыскании убытков в размере почти 145 млн рублей.

Премии и странные траты

Первое, что нужно знать: предметом этого иска не являются трансферы «Локомотива» в период правления Геркуса. Второе – сумма, заявленная в иске, многосоставная, то есть в неё включены расходы по разным статьям.



По нашей информации, большая её часть (около 120-125 млн) – это премии за чемпионство-2017/2018. Причём не игрокам. Несколько источников утверждают, что Геркус тогда выписал круглую сумму себе и некоторым топ-менеджерам, а документы на выплату этой суммы не были подписаны советом директоров «Локомотива».



Оставшаяся часть – это неочевидные по своей необходимости траты/заказы, на исполнение которых были заключены контракты с неоднозначными контрагентами. Организация предматчевых шоу (как некоторые считают) сюда не относится.

Геркус не единственный, кто вызвал вопросы по итогам аудита

Согласно информации источников, после проверки вопросы возникли и к генеральному директору компании «Финресурс» Андрею Березняку. Тема та же – деньги клуба, которые куда-то исчезли.



Компания «Финресурс» начала работу с «Локомотивом» ещё при Ольге Смородской, которая руководила клубом с 2010 по 2016 год. Писали, что при ней стадион, манеж, база и даже некоторые сотрудники клуба числились на балансе именно этой организации. Сделано это было якобы для того, чтобы к «Локомотиву» не было претензий по финансовому фэйр-плей. Когда Football Leaks опубликовал расследование о том, что через «Финресурс» отмывались деньги клуба, Смородская пояснила: компания была не фиктивной, а являлась полноценным спонсором клуба и проходила все проверки. 25 августа 2016 года (сразу после ухода Смородской из «Локомотива») генеральным директором компании стал Березняк. В феврале 2017 года «Финресурс» учредил компанию «Финресурс-маркетинг», во главе которой встал всё тот же Березняк, но пробыл он там до февраля 2018-го. А вот из «Финресурса» ушёл только спустя год – как раз после того, как из «Локомотива» был уволен Геркус.

«Барбоза просил 9 миллионов чистыми». Большое интервью с Геркусом Илья Геркус – про Семина, зайца, гитару и KPI.

«Финресурс» и «Финресурс-маркетинг» выполняли разные заказы «Локо» — от питания до рекламы (данные об этом есть на сайте госзакупок).

Что важно понимать во всей этой истории

Давайте разложим всё по порядку.



— Клуб – это не один Кикнадзе. Да, он его генеральный директор, но все глобальные решения принимаются совместно с советом директоров, а порой только им. И выдача премий сотрудникам, и подача иска – всё это в одинаковой мере должно утверждаться членами СД. Так что конкретные вопросы и недовольства невыполненными соглашениями могут быть не только у Кикнадзе, но и у СД.



— Аудит нужен был руководству, чтобы ясно понять, какие процессы происходили в клубе при прошлых руководителях.



— По имеющейся информации, «Локомотив» мог обойтись и без этого иска, если бы Геркус охотнее отвечал на вопросы, возникающие у нового руководства клуба. Но так как последний ситуацию никак не комментирует и, по словам клуба, не даёт ответов, то теперь его позицию по выдвинутым вопросам можно будет услышать только в суде.