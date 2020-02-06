«Динамо» запретили регистрировать игроков. Подробности

Как Шейдаев играл в «Динамо»

Нападающий сборной Азербайджана перешёл в «Динамо» в июле 2019 года, подписав контракт на один год. За это время Рамиль провёл девять официальных матчей, за которые отметился всего одной голевой передачей. Уже в октябре в московском клубе задумались о расторжении договора с нападающим, потому что Шейдаев явно не оправдывал ожиданий. 9 января «Динамо» официально объявило, что игрок покидает клуб.

8 игроков, которые ещё могут оказаться в топ-клубах. Даже после закрытия трансферного окна Свободные агенты, ваше время пришло.

Что говорил сам Шейдаев

«Уход из «Динамо» даёт мне шанс заново проявить себя. Уход из «Динамо» прошёл совершенно нормально. Всех поблагодарил за работу и спокойно ушёл. Переход в «Динамо» нельзя назвать ошибкой. Кто бы не согласился перейти в «Динамо», когда поступило такое предложение? У меня были амбиции, но в «Динамо» всё пошло не так, как я хотел. Это в том числе касается и отсутствия забитых мячей. Можно сказать, шанс проявить себя в „Динамо“ был, а можно и по-другому сказать: сначала дали шанс, а потом совсем перестали, и всё. Что касается планов на вторую часть сезона, пока не могу ответить на этот вопрос», — говорил Шейдаев Azerisport.

Что случилось сейчас

5 февраля палата РФС по разрешению споров запретила московскому «Динамо» регистрировать новых игроков из-за нарушений при расторжении контракта с нападающим. Было принято решение частично удовлетворить заявление Шейдаева о признании расторжения трудового договора без обоснованных причин, а также о взыскании компенсации за расторжение трудового договора. Запрет на регистрацию новичков может быть снят с «Динамо» в случае исполнения обязательств перед Шейдаевым, установленных решением палаты РФС по решению споров.

По нашей информации, суть претензий Шейдаева в следующем: изначально клуб должен был выплатить форварду три месячные зарплаты, которая составляла € 50 тыс. в месяц. Стороны были близки к договорённости, однако в последний момент клуб изменил решение и расторг контракт в одностороннем порядке. Палата по разрешению споров обязала «Динамо» выплатить Шейдаеву всю зарплату до конца контракта.