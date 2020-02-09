В чемпионате Мексики используют трёхзначные номера на футболках. Зачем это нужно

Болельщики привыкли видеть привычные всем номера на футболках футболистов. Голкиперы чаще всего используют первый номер, а если футболист хочет удивить общественность, или же любимое число в клубе занято, может выбрать необычный номер, например, 66 или 99. В любом случае, больше двух цифр на футболках игроков мы не видим.

Мексика давно в этом вопросе опережает футбольный мир: там используют трёхзначные номера. Зачем это нужно?



Почему используют трёхзначные номера в чемпионате Мексики?

В чемпионате Мексики под трёхзначными номерами выступают футболисты из молодёжной системы клубов (U15, U17, U20 и за редким исключением — U13). Команды высшего дивизиона имеют, как минимум, три молодёжные команды. Молодые футболисты получают трёхзначные номера в определённом диапазоне: чем ниже возраст команды, тем выше номер футболистов.

Фото: Manuel Velasquez/Getty Images

По ходу сезона талантливых футболистов могут привлекать к работе с главной командой. За основную команду футболист будет продолжать играть под тем же номером, что и в молодёжке. Тем самым это упрощает процедуру регистрации игрока за первую команду. Если игрок закрепится в основной обойме, то со следующего сезона он имеет право взять себе двухзначный номер. Вот такое интересное применение придумали в Мексике. Болельщики с трибун сразу различают своих воспитанников, а больше всего радуются скауты: следить за талантливыми и перспективными футболистами, у которых три числа на спине, гораздо проще.

Молодые игроки с трёхзначными номерами на футболках нынешнего сезона чемпионата Мексики

В нынешнем розыгрыше чемпионата достаточно талантливых игроков с тремя цифрами на спине, например в четвёртом туре мексиканской лиги MX в стартовых составах своих клубов появилось сразу четыре игрока с необычными номерами. В матче «Пачука» — «Тигрес» в стартовом составе появился 21-летний крайний защитник Хуан Мартинес под номером 187. Молодой игрок провёл все 90 минут, а эта игра стала для него третьей в основном составе клуба.

В составе «Пуэблы» в матче против «Некаксы» в стартовом составе вышел защитник Диего Заго также под номером 187. Для талантливого мексиканца этот матч стал дебютным в высшей лиге.



Сразу два игрока команды «Атлас» в матче против «Тихуана» провели очередные игры в основе: Анхель Маркес и Кристофер Трехо. Маркес появляется на поле уже в четвёртой игре подряд и даже успел отличиться в первом туре чемпионата, тогда он сравнял счёт в матче и зажёг свой 218 номер на табло. Трехо всего 20 лет, но он уже провёл целых 18 матчей за основную команду. Матч последнего тура не стал исключением: 186-й номер команды отыграл 82 минуты.



В каждой команде элитного дивизиона есть молодые игроки, заявленные под трёхзначным номером. Суммарно в заявку всех клубов на чемпионат попали 116 воспитанников. Лидерами в этом списке являются «Пумас», «Пачука» и «Сантос Лагуна» — эти клубы имеют по 10 молодых футболистов в составе на нынешний сезон. Меньше всего воспитанников у «Хуареса», «Крус Асуль» и «Тихуаны»: всего по два.



Но в мексиканском чемпионате не только молодые футболисты выступали под трёхзначным номером. В 1996 году Хесус Арельяно из «Монтеррея» провёл матч под 400-м номером в честь юбилея города. А форвард «Чиваса» Адольфо Баутиста несколько сезонов выступает под сотым номером.

Игроки, которые выходили с трёхзначным числом на футболке за пределами Мексики

Ситуация с трёхзначным номером уникальна. Трудно представить себе сегодня подобное за пределами чемпионата Мексики. Но в футбольной истории было пару случаев, когда игроки выходили на поле с тремя цифрами на спине.

Фото: Friedemann Vogel/Getty Images

— Андреас Херцог является рекордсменом по количеству матчей за сборную Австрии. В ноябре далекого 2002 года он вышел в составе своей сборной на матч против Норвегии с числом 100 на спине. Повод был весомый: эта игра стала для Херцога сотой в составе национальной сборной. Лишь статус товарищеского матча позволил Андреасу выйти под таким номером.



— Рожерио Сени, побивший не один рекорд в своей долгой карьере, однажды вышел на игру в футболке с трёхзначным номером. Повод позволял легенде своеобразно отметить великий для вратаря день в истории: бразилец проводил 618-ю игру за родной «Сан-Паулу».