«Байер» и «Боруссия» выдали лучший матч выходных. Забили все, кроме Холанда

Встреча «Байера» и дортмундской «Боруссии» стала украшением футбольного уикенда. Обе команды показали яркую, атакующую игру. Между клубами немало переплетений: Эмре Джан и Юлиан Брандт играли за «Байер», братья Бендеры – за «Боруссию». К тому же, главный тренер хозяев Питер Бош ранее возглавлял дортмундцев. Эта встреча стала дебютной для Джана в составе гостей. Первый матч за леверкузенцев провёл Эдмонд Тапсоба – молодой защитник, купленный за 18 млн евро у португальской «Витории».

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С первых минут стало ясно, что команды не намерены отсиживаться в обороне. На 6 минуте гости развернули красивую атаку: Санчо и Брандт сыграли в стенку, но Джейдон вместо удара отдал пас на Холанда. Норвежец не ожидал такого подарка от одноклубника, момент был упущен. Мяч редко доходил до Эрлинга. Тем не менее, он имел отличный голевой момент на 19 минуте – Холанд наносил удар в ближний угол, но Градецки перевёл мяч на угловой.

Уже в следующей атаке «Байер» открыл счёт. В три передачи хозяева разрезали оборону соперника, Фолланд грамотно открылся и убежал на рандеву с Романом Бюрки. Немец чётко реализовал выход 1 на 1. Едва «Боруссия» развела мяч с центра поля, как Юлиан Брандт мог сравнять счёт – снова выручил Градецки. Мяч ушёл на угловой, после которого и был забит гол. Хуммельс отклеился от оппонента и пробил головой в дальний угол. Два мяча за четыре минуты!

Команды и не думали снижать темп. Игра шла без центра поля, атаки сменялись атаками. На 34 минуте Эмре Джан забил отличный гол – он оказался на подборе и, недолго думая, пробил с 30 метров. Мяч залетел прямо в дальнюю «девятку». «Боруссия» могла отличиться ещё раз: Санчо вырезал отличную передачу на Витселя, бельгиец пробивал слёту, но неточно.

Не забиваешь ты – забивают тебе. За две минуты до перерыва «Байер» сравнял счёт. После розыгрыша углового мяч дошёл до Фолланда, который оформил дубль. Рикошетом от ноги Бюрки, мяч залетел в ворота. Первый тайм закончился со счётом 2:2.

В перерыве Брандта заменил Джованни Рейна. Юный американец стал антигероем начала второй половины – именно он нарушил правила в начале голевой атаки, которая завершилась точным ударом Санчо. После просмотра VAR, судья отменил взятие ворот. Через 6 минут Рейна имел шанс забить, однако мяч угодил в штангу.

Инициатива переходила от одной команды к другой. «Байер» мог выйти вперёд на 64 минуте – отличный удар Хаверца пришёлся в штангу. «Боруссия» лучше распорядилась своим моментом: гости разыграли быструю атаку, мяч дошёл до подключившегося Геррейру, который пробил точно в дальний угол. Дортмунд повёл в счёте 2:3.

Ненадолго игра успокоилась – командам была необходима передышка. Лучше всего она помогла «Байеру». В составе хозяев появился Леон Бейли, который освежил атаку Леверкузена. На 80 минуте ямаец оказался на углу штрафной, откуда беспрепятственно наносил удар. Так счёт стал равным – 3:3. Этим «Байер» не ограничился, и уже через минуту Ларс Бендер огорчил свою бывшую команду. 4:3 в пользу хозяев!

Судья добавил 5 минут к основному времени. Гости пытались организовать финальный штурм, но безуспешно. Люсьен Фавр сломал игру «Боруссии» своими заменами. Сначала он убрал с поля Брандта, а затем и Санчо – одних из лучших игроков команды. Вместо них вышли Рейна и Гётце, которые ничего не показали.

Благодаря такой победе в сумасшедшем матче, «Байер» приблизился к группе лидеров. Дортмундцы остались на третьей строчке. Завтра встретятся лидеры Бундеслиги – «Бавария» дома примет «Лейпциг».