7 нападающих, которые могут помочь «Барселоне» прямо сейчас

Каталонцы в последние дни «бомбят» новостную ленту. Месси конфликтует с руководством «Барселоны» и партнёрами по команде, в Сети обсуждают его возможный уход из клуба. Сине-гранатовые вылетели из Кубка Испании, пропустив мяч от «Атлетика» на 93-й минуте. Команда имеет большие проблемы с игрой в нападении – всего 10 голов в 6 матчах, половина из которых пришлась на матч с «Леганесом» (5:0).

Месси хочет уволить президента и дерётся с тер Штегеном. У него всё в порядке с головой? Ещё он хочет убрать из клуба Абидаля и взять Хави в качестве главного тренера.

Кике Сетьен возглавил «Барселону» в непростой момент. Так уж вышло, что до его прихода «сломались» два игрока атаки: Усман Дембеле и Луис Суарес. Уругваец показывал отличную результативность (23 матча, 14 забитых мячей и 11 ассистов), его потеря сильно ударила по команде. И Дембеле, и Суарес вылетели до мая.

«Барселона» пыталась купить форварда в январе. Рассматривались варианты с Кавани, Обамеянгом и Родриго из «Валенсии», однако ни одного из них подписать не удалось. Но, несмотря на то что трансферное окно уже закрыто, каталонцы могут рассчитывать на усиление. Для этого им необходимо получить специальное разрешение от Федерации футбола Испании. Если RFEF одобрит покупку, сине-гранатовым придётся искать нападающего в пределах страны. Кто может перейти в «Барселону»?

Анхель Родригес («Хетафе»)

28 матчей, 13 голов, 2 ассиста

Трансферная стоимость – 4 млн евро

Неочевидный вариант. Тем не менее пресса считает Анхеля кандидатом на переход в «Барселону». Родригесу 32 года, по стилю игры напоминает Суареса: при скромном росте (всего 171 см) он хорошо борется за мяч, много двигается в поисках свободного пространства и обладает голевым чутьём. Анхель не является твёрдым игроком основы «Хетафе» – из 42 матчей всего 23 в стартовом составе. Вряд ли его можно считать заменой Суаресу, даже временной.

Анхель Родригес Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

23 матча, 10 голов, 4 ассиста

Трансферная стоимость – 5 млн евро

Нападающий иного плана. Если сравнивать с Родригесом, то Перес намного меньше вступает в верховые единоборства (3,5 против 1,2 в среднем за матч) и бьёт по воротам (2 против 1,4), но чаще идёт в обводку (1,1 против 1,6). Лукас больше похож на Гризманна – он много обостряет, на его счету в среднем 1,6 ключевой передачи за игру. Нужен ли «Барселоне» игрок, который фактически дублирует Антуана?

23 матча, 20 голов, 1 ассист

Трансферная стоимость – 5 млн евро

Сложно поверить в то, что каталонцы будут искать усиление во втором дивизионе. Кристиану 33 года, «Жирона» готова продать уругвайца за 20 млн евро. За эти деньги можно найти варианты и получше.

Кристиан Стуани Фото: David Ramos/Getty Images

Борха Иглесиас («Бетис»)

27 матчей, 6 голов, 4 ассиста

Трансферная стоимость – 20 млн евро

Форвард штрафной площади, обладает мощными физическими данными (187 см, 86 кг). Таких нападающих давно не было в «Барселоне», последним был Златан Ибрагимович в сезоне-2009/2010. Атака сине-гранатовых легковесная, быстрая, Борха рискует не вписаться в командную игру.

Лорен («Бетис»)

24 матча, 10 голов, 3 ассиста

Трансферная стоимость – 20 млн евро

Ещё один игрок «Бетиса». Лорен выше Борхи (188 см), но намного более разноплановый футболист. Он легче, чем Иглесиас (66 кг), поэтому быстрее и техничнее. На счету Лорена в среднем 1,7 удара за матч, что на 0,7 больше, чем у Борхи. Если и выбирать из кого-то двоих, то Лорен больше подходит «Барселоне». К тому же его возможности хорошо известны Кике Сетьену по совместной работе в «Бетисе».

Лорен Фото: Alex Caparros/Getty Images

Жерар Морено («Вильярреал»)

24 матча, 12 голов, 3 ассиста

Трансферная стоимость – 20 млн евро

Универсальный нападающий, может сыграть как в центре атаки, так и на фланге. Недавно Жерар дебютировал за сборную Испании, на его счету 3 гола и 4 ассиста. Статистика Морено в этом сезоне: 2,8 удара за матч, 1,9 удачной обводки, 4,2 верхового единоборства, 1,6 ключевой передачи. Кроме того, Жерар вступает в отбор чаще, чем кто-либо из списка – 1,9 попытки за матч (0,8 удачной). Неплохой вариант для «Барсы».

26 матчей, 5 голов, 11 ассистов

Трансферная стоимость – 50 млн евро

Нападающий высокого уровня, который заслужил свой шанс в топ-клубе. Родриго является игроком сборной Испании (22 матча, 8 голов). Он может всё: как протащить мяч сам, так и выполнить разрезающую передачу. На данный момент Родриго – лучший ассистент Ла Лиги (9 голевых передач)

Каталонцы не скрывали интереса. «Барселона» хотела арендовать Родриго в январе, но получила отказ. Высокий ценник – главная проблема возможного трансфера. Президент «Валенсии» заявил следующее: «От «Барселоны» не поступало достойного предложения. Все на рынке знали о наших требованиях. Мы не будем принимать предложения, которые не подкреплены деньгами».