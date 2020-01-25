Дзюба — в пятёрке, Ахметов дороже Черышева, Смолова нет даже в топ-10.

Два года назад на «Чемпионате» выходил подобный текст, поэтому можете сравнить цены футболистов раньше и сейчас.

20 самых дорогих российских футболистов Спойлер: на первом месте не Смолов.

20. Ильзат Ахметов (22 года), ЦСКА

7,5 млн евро (здесь и далее — данные Transfermarkt)

На момента ухода из «Рубина» стоимость Ахметова была 400 тыс. евро. За полтора года цена полузащитника ЦСКА возросла до 7,5 млн евро.

Ильзат Ахметов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

19. Игорь Акинфеев (33 года), ЦСКА

8 млн евро

Два года назад трансферная стоимость вратаря ЦСКА оценивалась в 10 млн евро, спустя два года она упала.

18. Александр Максименко (21 год), «Спартак»

8 млн евро



Максименко уже успел провести 55 матчей в основе «Спартака». Поэтому вопросов касательно его цены возникнуть не должно.

Александр Максименко Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

17. Зелимхан Бакаев (23 года), «Спартак»

8 млн евро

После возвращения в «Спартак» Бакаев закрепился в основном составе красно-белых. Полузащитнику всего 23 года, советуем европейским клубам обратить внимание на этого парня.

Зелимхан Бакаев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Дзюбе ответил: «Ничего личного». Первое большое интервью с Бакаевым-звездой Про осенний провал Кононова, акцию фанатов, смену позиции и лидера «Спартака».

16. Иван Обляков (21 год), ЦСКА

8 млн евро

Обляков уже второй сезон является основным игроком ЦСКА. После ухода из «Уфы» его стоимость увеличилась в два раза.

9 млн евро

Стоимость Смолова могла бы быть больше, если Фёдор удачно бы выступил на ЧМ и уехал в Европу, но этого не случилось, поэтому цена на нападающего «Локомотива» упала с 15 до девяти млн евро.

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9 млн евро

Летом 2019 года Лунёв стоил 10,5 млн евро, но полученная травма весной эту цену подкорректировала.

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9 млн евро

У Газинского аналогичная ситуация. Из-за травмы стоимость игрока упала на 1 млн евро.

10 млн евро

Уже этой весной Джикия может провести 100-ый матч за «Спартак». Здесь можно с уверенностью сказать, что цена соответствует качеству.

Георгий Джикия Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Нужно поскорее забыть «Ростов». Как и весь 2019 год». Огромное интервью с Джикией Про «Спартак», Тедеско, тактику, сборную и любовь к Балашихе.

11. Далер Кузяев (27 лет), «Зенит»

10 млн евро

После перехода в «Зенит» трансферная стоимость Кузяева возросла на 4,5 млн евро.

10. Матвей Сафонов (20 лет), «Краснодар»

10 млн евро

Только за последний год стоимость Сафонова увеличилась больше, чем в 10 раз. Но пока слухов из Европы никаких нет.

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9. Дмитрий Баринов (23 года), «Локомотив»

12 млн евро

Сейчас Баринов на пике формы. Регулярная практика в РПЛ и матчи в Лиге чемпионов повысили его ценник.

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

12 млн евро

За два года стоимость Зобнина возросла в два раза. В текущем сезоне Роман сыграл 17 матчей.

7. Магомед Шапи-Сулейманов (20 лет), «Краснодар»

12 млн евро

Шапи всего 20 лет. Если он также будет продолжать прогрессировать, то может совсем скоро перебраться в Европу.

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16 млн евро

Два года назад в этом списке Антона Миранчука даже не было. Сейчас Антон — одна из молодых звёзд нашего чемпионата.

5. Фёдор Чалов (21 год), ЦСКА

16 млн евро

О возможном переходе Чалова в топ-клуб Европы говорят не первое трансферное окно. Уже были слухи со стороны: «Севильи», «Брайтона», «Челси», «Кристал Пэласа». Но пока Чалов в ЦСКА, следим за его будущем.

Фёдор Чалов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

16 млн евро

Никогда в своей карьере Дзюба не стоил так дорого. Форвард «Зенит» сейчас в отличной форме, лучший бомбардир чемпионата. Правда, вряд ли уедет играть заграницу.

18 млн евро

Больше Миранчука в нашем чемпионате говорят только о Дзюбе. «Локомотив» готов отпустить хавбека. Пока что есть слухи со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».

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25 млн евро

Головин — главная звезда нашей сборной. Поэтому летом 2018 года «Монако» заплатил 25 млн евро за полузащитника сборной России.

1. Марио Фернандес (29 лет), ЦСКА

30 млн евро

Фернандес — самый дорогой футболист с российским паспортом. С каждым сезоном стоимость защитника только растёт, а Марио, в свою очередь, оправдывает цену своей игрой на поле.