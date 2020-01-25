20 самых дорогих российских футболистов

Два года назад на «Чемпионате» выходил подобный текст, поэтому можете сравнить цены футболистов раньше и сейчас.
20. Ильзат Ахметов (22 года), ЦСКА
7,5 млн евро (здесь и далее — данные Transfermarkt)
На момента ухода из «Рубина» стоимость Ахметова была 400 тыс. евро. За полтора года цена полузащитника ЦСКА возросла до 7,5 млн евро.
Ильзат Ахметов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
19. Игорь Акинфеев (33 года), ЦСКА
8 млн евро
Два года назад трансферная стоимость вратаря ЦСКА оценивалась в 10 млн евро, спустя два года она упала.
18. Александр Максименко (21 год), «Спартак»
8 млн евро
Максименко уже успел провести 55 матчей в основе «Спартака». Поэтому вопросов касательно его цены возникнуть не должно.
Александр Максименко
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
17. Зелимхан Бакаев (23 года), «Спартак»
8 млн евро
После возвращения в «Спартак» Бакаев закрепился в основном составе красно-белых. Полузащитнику всего 23 года, советуем европейским клубам обратить внимание на этого парня.
Зелимхан Бакаев
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
16. Иван Обляков (21 год), ЦСКА
8 млн евро
Обляков уже второй сезон является основным игроком ЦСКА. После ухода из «Уфы» его стоимость увеличилась в два раза.
15. Фёдор Смолов (29 лет), «Локомотив»
9 млн евро
Стоимость Смолова могла бы быть больше, если Фёдор удачно бы выступил на ЧМ и уехал в Европу, но этого не случилось, поэтому цена на нападающего «Локомотива» упала с 15 до девяти млн евро.
14. Андрей Лунёв (28 лет), «Зенит»
9 млн евро
Летом 2019 года Лунёв стоил 10,5 млн евро, но полученная травма весной эту цену подкорректировала.
13. Юрий Газинский (30 лет), «Краснодар»
9 млн евро
У Газинского аналогичная ситуация. Из-за травмы стоимость игрока упала на 1 млн евро.
12. Георгий Джикия (26 лет), «Спартак»
10 млн евро
Уже этой весной Джикия может провести 100-ый матч за «Спартак». Здесь можно с уверенностью сказать, что цена соответствует качеству.
Георгий Джикия
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
11. Далер Кузяев (27 лет), «Зенит»
10 млн евро
После перехода в «Зенит» трансферная стоимость Кузяева возросла на 4,5 млн евро.
10. Матвей Сафонов (20 лет), «Краснодар»
10 млн евро
Только за последний год стоимость Сафонова увеличилась больше, чем в 10 раз. Но пока слухов из Европы никаких нет.
9. Дмитрий Баринов (23 года), «Локомотив»
12 млн евро
Сейчас Баринов на пике формы. Регулярная практика в РПЛ и матчи в Лиге чемпионов повысили его ценник.
Дмитрий Баринов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
8. Роман Зобнин (25 лет), «Спартак»
12 млн евро
За два года стоимость Зобнина возросла в два раза. В текущем сезоне Роман сыграл 17 матчей.
7. Магомед Шапи-Сулейманов (20 лет), «Краснодар»
12 млн евро
Шапи всего 20 лет. Если он также будет продолжать прогрессировать, то может совсем скоро перебраться в Европу.
6. Антон Миранчук (24 года), «Локомотив»
16 млн евро
Два года назад в этом списке Антона Миранчука даже не было. Сейчас Антон — одна из молодых звёзд нашего чемпионата.
5. Фёдор Чалов (21 год), ЦСКА
16 млн евро
О возможном переходе Чалова в топ-клуб Европы говорят не первое трансферное окно. Уже были слухи со стороны: «Севильи», «Брайтона», «Челси», «Кристал Пэласа». Но пока Чалов в ЦСКА, следим за его будущем.
Фёдор Чалов
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
4. Артём Дзюба (31 год), «Зенит»
16 млн евро
Никогда в своей карьере Дзюба не стоил так дорого. Форвард «Зенит» сейчас в отличной форме, лучший бомбардир чемпионата. Правда, вряд ли уедет играть заграницу.
3. Алексей Миранчук (24 года), «Локомотив»
18 млн евро
Больше Миранчука в нашем чемпионате говорят только о Дзюбе. «Локомотив» готов отпустить хавбека. Пока что есть слухи со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».
2. Александр Головин (23 года), «Монако»
25 млн евро
Головин — главная звезда нашей сборной. Поэтому летом 2018 года «Монако» заплатил 25 млн евро за полузащитника сборной России.
1. Марио Фернандес (29 лет), ЦСКА
30 млн евро
Фернандес — самый дорогой футболист с российским паспортом. С каждым сезоном стоимость защитника только растёт, а Марио, в свою очередь, оправдывает цену своей игрой на поле.
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