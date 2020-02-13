Что бывает, когда в средний клуб приходят сумасшедшие деньги? Начинается хаос

Берлинская «Герта» — главный ньюсмейкер Бундеслиги последних месяцев. С приходом в клуб Ларса Виндхорста, инвестора с неоднозначной репутацией, в главном клубе столицы начались американские горки. Сперва на тренерскую позицию был выписан Юрген Клинсман — сразу стало очевидно, что это имиджевый контракт: под Клинси вполне могли пойти дорогие игроки. Второй шаг — слухи о том, что «Герта» скупит половину Европы и частичная реализация этих планов: представить, что клуб берёт нападающего у «Милана» ещё пять лет назад нельзя было даже в бреду.

При этом на поле «Герта» рассыпается всё сильнее и сильнее после ухода с поста главного тренера Паля Дардаи. Выросший внутри клубной системы Анте Чович не справился, Клинсман тоже не тянул — в итоге звёздный немец из Калифорнии, забывавший в Штатах свою лицензию, ушёл в отставку. И объявил о ней максимальной американским способом — через пост в фейсбуке. А когда уже сам клуб объявил о решении Клинсмана в инстаграме, сообщение лайкнул, к примеру, Ондржей Дуда — его Клинси фактически выдавил из состава, заставив уйти в аренду в «Норвич». Всё это заставляет клуб ежедневно переворачиваться с ног на голову.

Новый топ-клуб в Германии. «Герта» идёт по пути «РБ Лейпциг» Берлинская «Герта» нашла инвестора. На обновление состава потрачено более 100 млн евро.

Сегодняшняя пресс-конференция с участием руководства клуба и Виндхорста подняла ещё больше пыли. Во-первых, Виндхорст заявил, что в бизнесе, хоть и футбольном, такие поступки, как у Клинсмана, не делаются — «это мог сделать тинейджер, но не взрослый». Во-вторых, Виндхорст отметил, что не исключает возвращения Клинсмана в клуб в будущем, но буквально через несколько минут брифинга президент «Герты» Вернер Гегенбауэр противоречит инвестору: «Дороги назад для Клинсмана нет». В-третьих, менеджер «старой дамы» Михаэль Преец, похоже, единственный, кто сохранил благоразумие во всей этой истории, и он напоминает: «Нам нельзя забывать, что мы находимся в борьбе за выживание» (Преец знает, о чём говорит: при нём клуб не раз отправлялся во вторую Бундеслигу). Но проходит пара минут, и Виндхорст уже витает в облаках и говорит, что нет причин, по которым команда из столицы Германии не может быть среди топ-клубов Европы.

И так все 47 минут пресс-конференции.

Проблема, с которой столкнулась «Герта», связана с деньгами, идеализмом, но полным непониманием футбольных процессов от инвестора. Виндхорст, хоть и говорит о том, что готов вкладываться в клуб дольше пяти-десяти лет, делает всё, чтобы добиться результата как можно быстрее — но так не бывает. В этом контексте совершенно неверны сравнения «Герты» с «Лейпцигом», которых достаточно в последнее время и в русскоязычных текстах. РБЛ во главе с мудрецом Ральфом Рангником начал строить клуб снизу, вложив огромные деньги в академию и развитие молодёжного департамента. Более того, до сих пор для «Лейпцига» остаются невозможными трансферы дороже 30 млн евро, и даже близко к этой отметке клуб подбирается редко.

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«Герта» же сделала это дважды только за нынешнюю зиму. Помимо 27-миллионного Кшиштофа Пёнтека клуб выкинул 25 млн евро за капитана молодёжной сборной Франции Люку Тузара, который перейдёт из «Лиона» лишь летом, и пока не совсем понятно, в какую лигу — от последнего места «старую даму» отделяют лишь семь очков. Виндхорст решил, что максимально агрессивные траты смогут быстро вывести клуб поближе к Лиге чемпионов, но пока они приблизили «Герту» только к финансовой катастрофе — в случае, если вылет случится. Более того, даже называемый в прессе главный кандидат на место Клинсмана косвенно говорит о том, что никакого стратегического планирования у нового проекта нет. Бруно Лаббадия — специалист по выживанию в Бундеслиге, но команду уровня Лиги чемпионов с ним точно не построить.

А Нико Ковач, человек с берлинским прошлым и большой любовью к «Герте», клубу отказал — и вряд ли только потому что решил подольше отдохнуть после отставки из «Баварии». В «Герту» идти максимально опасно: ожидания будут завышенными, финансовые вливания — тоже, а баланс состава и общий клубный план слишком хаотичны. Перед фактически стыковым матчем в борьбе за место в лиге с «Падерборном» команда остаётся не только без главного тренера, но и в целом зависшей между небом и землёй.

Легендарный для «Герты» Паль Дардаи, отвечая осенью на вопрос об амбициях Виндхорста, напоминал, что бывали случаи, когда деньги не приводили ни к чему хорошему. Похоже, сейчас в столице Берлина реализуется ровно такой сценарий.