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Красота дня — итальянская телеведущая Джорджия Росси, фото

Итальянская телеведущая Джорджия Росси
София Михайлова
После ЧМ в России Джорджия проснулась знаменитой. Теперь она работает на Берлускони
Одна из ярчайших футбольных ведущих Италии.
Футбол / РПЛ 0

Очаровательными девушками в, казалось бы, сугубо мужских передачах в Италии давно никого не удивишь. Эффектные красотки ведут футбольные ток-шоу и программы наряду с представителями «сильного пола». Считается, что присутствие в кадре симпатичной корреспондентки повышает рейтинг передачи и способствуют их досматриванию до конца.

Одна из самых видных девушек-ведущих на итальянском спортивном ТВ – Джорджия Росси. Она родилась 5 июня 1987 года в Риме. После окончания средней школы начала учиться на журналиста. Первый журналистский опыт получила в 17 лет, работая в местной газете. Уже через три года Джорджия стала ведущей на итальянском телеканале. Позже работала на клубном ТВ «Лацио», следом трудилась на Sky Sport и Rai Sport. Всемирную известность девушке принесли передачи «Tiki Taka Russia» и «Balalaika», которые она вела во время чемпионата мира в России. Сейчас Джорджия работает на канале Mediaset, принадлежащем семье Берлускони.

О личной жизни Джорджии известно не так много. В 2013 году итальянские СМИ приписывали ей роман с футболистом Миралемом Пьяничем, но итальянка опровергла эти слухи: «Однажды я встретила его в Милане после игры, и журналисты тотчас заподозрили роман, которого никогда не было». Сердце Джорджии на сегодняшний день занято, она встречается с известным телевизионным журналистом Алессио Конти. В Италии поговаривают, что именно Конти привёл Джорджию в Mediaset.

В «Инстаграме» на Джорджию подписано свыше 350 тыс. человек. «Фолловеры» считают дни до отпуска итальянки, поскольку в эти дни её лента пестрит сногсшибательными снимками.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/giorgy0506

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