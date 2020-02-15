Нужно ли бояться тени Клоппа? «Динамо» — одна из самых больших загадок этой весны в РПЛ

Последние две громкие новости, связанные с «Динамо» — приход на пост спортивного директора бывшего помощника Юргена Клоппа Желько Бувача и запрет на регистрацию новых игроков. Казалось бы, привычная для всех картина в «Динамо», с внутренними конфликтами и итоговыми печальными последствиями…

Но факты говорят о другом. «Динамо» начнёт вторую часть сезона с высокой стартовой позиции, хорошо поработав на трансферном рынке и без каких-то серьёзных внутренних противоречий.

Возможно, впервые за долгое время в клубе всё прозрачно и логично.

Бувач

В январе «Динамо» объявило о том, что спортивным директором станет Желько Бувач, экс-помощник Юргена Клоппа. «Тень Клоппа» — так прозвали специалиста в английской прессе. Вместе с наставником «Ливерпуля» Бувач проработал больше 15 лет.

Все сразу же вспомнили недавнее противостояние главного тренера Дмитрия Хохлова и спортивного директора Романа Широкова, которые весело и азартно ругались, в том числе и через прессу. Аналогия была бы вполне уместна, если вспомнить, что Бувач на протяжении всей своей карьеры имел отношение к тренерской работе. Версия, что «Динамо» нашло замену главному тренеру, если у молодого Новикова что-то пойдёт не так, выглядела уместно.

Если не знать, что Бувач человек не публичный и к работе главным тренером вовсе не стремящийся. Его стихия – аналитика, наука. Разрабатывать тренировочные методики он умеет и хочет, а управлять командой с бровки – не его. Об этом уже подробно писал коллега Антон Михашенок.

Бувач в «Динамо» — интересно, но странно. Он гораздо больше тренер, чем директор Тот случай, когда громкий трансфер — не гарантия успеха.

В «Динамо» Бувач будет заниматься селекцией, причём в его обязанности будет входить поиск игроков для всей клубной вертикали, начиная с академии.

«Его знания футбольного рынка и умение разглядеть в игроках нужные качества совершенно точно помогут «Динамо» не только с точки зрения стратегического становления основной команды, но и развития академии, нашей молодежки и всей вертикали динамовских команд.

Желько приходит к нам в качестве спортивного директора со всеми надлежащими полномочиями. Будет работать в тесном контакте с тренерским штабом основной команды, но без какого-либо участия в тренировочном и игровом процессах. Здесь все полномочия как были, так и остаются у Кирилла Новикова», — прокомментировал назначение Бувача председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв в интервью Sport24.

Новиков

Кирилл Новиков — пока главное тренерское открытие нынешнего сезона. Раньше он был известен в футбольном мире как грамотный и образованный специалист, который отлично умеет работать с молодёжью, а теперь, с разу же воспользовался полученным шансом на высшем уровне. Когда Новиков принял команду, она шла на 15-м месте. При новом наставнике «Динамо» выдало шестиматчевую беспроигрышную серию, в том числе были обыграны ЦСКА, «Ростов» и «Локомотив», и на зимний перерыв команда ушла на восьмом месте. До еврокубков — 10 очков.

Новиков сумел быстро перестроить игру команды, вписать в игру команды летних новичков, в том числе дорогостоящего Филиппа и наладить атмосферу в раздевалке. Через месяц после назначения Новиков избавился от приставки «и.о». В декабре клуб продлил контракт с тренером ещё на один сезон, до 2021 года. В январе в тренерский штаб Новикова вошёл его отец, легендарный защитник «Динамо» Александр Новиков. Кроме того, руководство клуба организовало для тренера заграничную стажировку.

Всё говорит о том, что в клубе всерьёз рассчитывают на тренера в долгосрочной перспективе. Во-первых, свой воспитанник. Человек, который и играл за «Динамо», и работал в клубе на различных тренерских должностях. Во-вторых, Новиков исповедует скоростной и атакующий футбол, который не может не нравится болельщикам.

«Мне хочется играть в более скоростной, быстрый футбол, с прессингом и высокой интенсивностью», — говорил Новиков в интервью сайту «Динамо».

Трансферы

Зимой «Динамо» усилилось Дмитрием Скопинцевым и Николаем Комличенко. Это футболисты, которые подходят под игру Новикова и приобретение которых руководство клуба согласовало с главным тренером. Скоростной, умеющий качественно сыграть на нескольких позициях Скопинцев мощный центрфорвард Комличенко на данный момент должны дать новому главному тренеру больше возможностей для тактического маневра. Тем более, что в этом смысле Новиков вообще не консерватор и под его руководством «Динамо» играло и в пять защитников, и в четыре.

На данный момент, трансферная компания «Динамо» окончена, тем более, что клубу запрещено регистрировать новых игроков. Так решила Палата по разрешению споров. Вот здесь подробности.

«Динамо» запретили регистрировать игроков. Подробности Всё дело в Шейдаеве и условиях расторжения контракта с нападающим.

Вопрос с Шейдаевым клуб намерен решать в суде.

Руководство

Руководители клуба нечасто выступают публично и о громких задачах публично не говорят. Но очевидно, что если в клубе всё будет идти как идёт сейчас, мы впервые за долгие годы будем следить не за скандалами внутри клуба, а за его игрой.