«Не знаю, что делать. С собою, что ли, кончать?» Самые жёсткие санкции в истории футбола

Отстранение «Манчестер Сити» от выступления в еврокубках за нарушение финансового фэйр-плей войдёт в историю футбола как одно из самых суровых наказаний. Чемпион Англии не сможет выступать на международной арене в течение двух сезонов. Эта история – повод вспомнить самые жёсткие санкции к клубам или сборным в разные годы.

«Сити» ждут необратимые последствия. А вот как клубы РПЛ пострадали из-за санкций УЕФА «Динамо» даже вылетело в ФНЛ.

Англия без еврокубков

Англичан уже выкидывали из Европы. Это случилось после финала Кубка европейских чемпионов между «Ювентусом» и «Ливерпулем» в 1985 году на стадионе «Эйзель» в Брюсселе. За час до начала игры фанаты «красных» перелезли через ограждения на трибуну итальянских болельщиков. Те попытались спастись бегством, и в результате обрушилась опорная стена трибуны. Погибли 39 человек, ранения получили около 600. Тем не менее матч решили не переносить, а сыграть во избежание дальнейших беспорядков. Все английские клубы были отстранены от еврокубков на пять лет, а «Ливерпуль» – на шесть. Эту трагедию назвали «Самым тёмным часом в истории ФИФА».

Расформирование ЦДСА

Сборная СССР отправлялась на Олимпиаду-1952 с задачей завоевать первое место, но уступила в 1/8 финала сборной Югославии. Первый матч завершился вничью 5:5, а в переигровке югославы победили со счётом 3:1. После этого было принято решение расформировать ЦДСА – действующего чемпиона страны. В приказе говорилось, что «команда ЦДСА неудовлетворительно выступила на Олимпийских играх, проиграв матч югославам, чем нанесла серьёзный ущерб престижу советского спорта и советского государства». Старшего тренера ЦДСА и сборной Бориса Аркадьева сняли с работы и лишили звания заслуженного мастера спорта за неудовлетворительную подготовку. «Не знаю, что делать. С собою, что ли, кончать?» – об этих словах Аркадьева в разговоре с женой рассказала в интервью «Футбольной правде» дочь тренера Светлана. Состав сборной СССР состоял из игроков разных команд, а поражение на Олимпиаде, как говорят, стало лишь основанием для высоких покровителей других клубов устранить конкурента. Впрочем, в 1954 году ЦДСА была возрождена уже под именем ЦСКА.

ЮАР 24 года без международного футбола

Сборная ЮАР на протяжении 24 лет не принимала участия в крупных международных соревнованиях. Причём это касалось не только футбола. В 1966 году все спортивные федерации приняли решение дисквалифицировать южноафриканцев по причине апартеида. Ещё более суровое наказание вынесла африканская конфедерация, запретившая сборной этой страны выступать на Кубке Африке с 1957-го по 1992-й. Однако, несмотря на сложную историю, именно ЮАР стала первой африканской страной, принявшей чемпионат мира в 2010 году. На том турнире хозяева опередили в группе Францию, но заняли третье место и не смогли выйти в плей-офф.

Скандал со ставками в Италии

Тотонеро-1980 – первый громкий скандал в истории итальянского футбола, связанный со ставками и договорными матчами. До конца 1990-х в Италии помимо государственной лотереи Тотокальчо существовал нелегальный рынок ставок Тотонеро. Некоторые игроки были связаны с ним. Сдавали матчи в обмен на крупные денежные вознаграждения. Весной 1980 года итальянская полиция начала расследование и выяснила, что представители «Милана», «Лацио», «Наполи», «Перуджи», «Болоньи», «Авеллино», «Таранто» и «Палермо» организовывали «договорняки». Президент «Милана» Феличе Коломбо заработал пожизненную дисквалификацию, а два десятка игроков команд были отлучены от футбола на сроки от трёх месяцев до шести лет. Федерация отправила «россонери» в Серию В.

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Югославия без Евро-1992

Евро-1992 выиграла сборная Дании, которая вообще-то не должна была ехать на этот турнир. В отборочной группе датчан опередила на одно очко сборная Югославии. Однако затем в дело вмешалась политика. Из-за войны на Балканах УЕФА «забанил» югославскую команду. На самом деле очень сильную. Достаточно вспомнить, что в 1991 году «Црвена Звезда» завоевала Кубок европейских чемпионов. Датчане узнали о своём участии в чемпионате Европы всего за несколько дней до его начала, тем не менее сотворили чудо. Сперва вышли из группы со второго места, после чего одолели в полуфинале Нидерланды по пенальти и в финале Германию – 2:0.

«Марсель» теряет золото и место в элите

В 1993 году суровое наказание заработал победитель Лиги чемпионов «Марсель». Всё началось с того, что футболист «Валансьена» Жак Глассман рассказал руководству клуба о подкупе со стороны «провансальцев». Президент «Марселя» Бернар Тапи через своего игрока Жана-Жака Эйдели передал Глассману и его одноклубникам Кристофу Роберу и Хорхе Бурручаге взятку в размере 250 тыс. франков за сдачу матча. По итогам расследования выяснилось, что Тапи организовывал и другие «договорняки». «Марсель» был лишён чемпионского титула, отстранён на год от еврокубков и отправлен во второй дивизион, а Тапи получил восемь месяцев тюрьмы.

Шубы от киевского «Динамо»

Киевское «Динамо» выбросили из Лиги чемпионов сезона-1995/1996 прямо по ходу группового этапа. После первого матча украинцев с «Панатинаикосом» судья Антонио Лопес Ньето сообщил о попытке подкупа. По словам испанского арбитра, ему в качестве подарка доставили в гостиничный номер две дорогие шубы, а на официальном ужине предложили взятку в размере $ 30 тыс. УЕФА аннулировал результат игры, а место «Динамо» в группе отдал датскому «Ольборгу». Киевлян дисквалифицировали на два сезона, а фигурантов дела Игоря Суркиса и Василия Бабийчука пожизненно отстранили от футбола. Но в апреле 1996-го после апелляции украинского клуба все наказания были отменены.

«Ювентус» в Серии В

Знаменитый коррупционный скандал в итальянском футболе, получивший название «Кальчополи». По результатам расследования различные наказания понесли «Милан», «Фиорентина», «Лацио» и «Реджина», но крепче всего досталось «Ювентусу». За организацию договорных матчей и работу с судьями «старая синьора» была отправлена в Серию В, а, кроме того, лишилась двух чемпионских титулов, завоёванных в 2005-м и 2006-м годах. Руководители туринского клуба Лучано Моджи и Антонио Джираудо были отстранены от футбола на пять лет. «Ювентусу» потребовался всего один сезон, чтобы опять занять место в Серию А, а на вершину команда вернулась в 2012 году. С тех пор «старая синьора» не отдаёт золото.

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«Глазго Рейнджерс» в четвёртом дивизионе

Самый титулованный шотландский клуб, 54-кратный чемпион страны «Глазго Рейнджерс» был исключён в 2012 году из Премьер-Лиги по причине финансовых проблем. На тот момент общий долг клуба составлял 100 млн фунтов стерлингов, включая 9 млн налоговых задолженностей перед государством. Спас «Рейнджерс» консорциум Чарльза Грина, вот только начинать пришлось с четвёртого по уровню дивизиона – низшей профессиональной лиги Шотландии. За четыре года команда из Глазго вернулась в элиту. Сегодня «Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда борется за чемпионство с «Селтиком». Перед новым годом даже удалось обойти вечного соперника, но сейчас светло-синие отстают на 10 очков при игре в запасе.