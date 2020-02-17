Молодёжь на сборе «Зенита». Кто такие Шамкин и Прохин

На сборе «Зенита» в Турции наряду с теми игроками, которых прекрасно знают болельщики, работают два юных футболиста – Данила Прохин и Даниил Шамкин. Для 18-летнего Прохина это третий сбор с первой командой, а для 17-летнего Шамкина – второй. Чем же они привлекли внимание главного тренера чемпионов России Сергея Семака?

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Данила Прохин

Прохин – центральный защитник, уроженец города Кириши Ленинградской области. Говорят, в детстве он на протяжении двух лет ездил на каждую тренировку из Киришей в Санкт-Петербург до тех пор, пока его окончательно не зачислили в нынешнюю академию «Зенита». А это на секундочку примерно 2,5 часа на дорогу в одну сторону. Значит, парень целеустремлённый.

Фото: fc-zenit.ru

Данила выделяется физическими качествами. Он высок (рост – 187 см) и крепок для своего возраста, благодаря чему хорош «на втором этаже». Опасен на стандартах у чужих ворот, снимает верх у своих. Кроме того, Прохин достаточно хорошо подготовлен технически. Обладает приличным первым пасом и дальним ударом. Это спокойный, рассудительный защитник, который грамотно действует позиционно. Для выступления на уровне РПЛ ему, пожалуй, нужно стать резче при игре один в один и просто опытнее, чтобы держать концентрацию и не выключаться.



В ПФЛ, где Прохин играет за фарм-клуб «Зенита», он заметно выделяется. В нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах, выходил на поле с капитанской повязкой. Трижды сыграл за молодёжку сине-бело-голубых в Юношеской лиге УЕФА. За первую команду «Зенита» дебютировал в октябре в матче 1/8 финала Кубка России с «Томью».

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Прохин в связи с травмой Эмануэля Мамманы превратился сейчас в четвёртого центрального защитника «Зенита» после Бранислава Ивановича, Ярослава Ракицкого и Йордана Осорио. Это единственный российский игрок данного амплуа в составе команды.



«У Прохина достаточно большие шансы закрепиться в основной обойме, – говорил Семак в начале сборов. – На этой позиции нам нужен игрок с российским паспортом. Данила будет готовиться с нами, а дальше всё зависит от него».

Прохин прошёл через все юношеские национальные команды. За сборную U18 однажды оформил дубль в ворота Болгарии. В составе сборной U19 поражал ворота Эстонии и Уэльса. Семак считает, что у 18-летнего центрального защитника большой потенциал, а сам Данила, по его словам, готов много работать, чтобы заиграть в родном «Зените».

Даниил Шамкин

Шамкин с детских лет выделялся в зенитовской академии. На него ходили смотреть болельщики и специалисты, ему прочили большое будущее. До 13 лет он играл нападающего, а потом его перевели на позицию атакующего полузащитника. Ему самому больше нравится роль «десятки», но при необходимости Шамкина можно использовать впереди.

Фото: fc-zenit.ru

Даниил действительно выделяется среди ровесников умной, нестандартной игрой. Он быстро принимает решения, отдаёт острые передачи либо использует свой поставленный удар. В том, что Шамкин способен «делать разницу» как бомбардир, убедились, например, соперники «Зенита» по финальному турниру первенства России среди юношей в 2018 году. В полуфинале с ЦСКА (2:0) Даниил сделал дубль, причём один голов забил ударом через себя, а в финале с «Локомотивом» (1:0) стал автором победного мяча выстрелом с 35 метров. Кстати, Шамкин начинал в академии вместе с нынешним центральным защитником ЦСКА Вадимом Карповым, который тогда был… вратарём.



Когда Александр Кокорин отправился в расположение «Зенита-2», на сборы первой команды из фарм-клуба отправился Шамкин. Даниил проявил себя в контрольном матче с «Сабуртало» в Бенидорме: забил гол в ворота грузинской команды и поучаствовал в ещё одной голевой комбинации. Семак не мог не оценить уверенность юного футболиста.

Шамкин уже в 15 лет сыграл за зенитовскую «молодёжку», став самым молодым дебютантом в истории команды. В 16 лет забил «Тамбову» за фарм-клуб, так что Даниил ещё и самый молодой автор гола в истории ФНЛ. В нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах ПФЛ (три гола и одна голевая передача), а также в трёх матчах Юношеской лиги УЕФА (забил мяч «Лиону»).



Даниил тоже выступает за юношескую сборную России и выделяется физическими данными. Его рост – 187 см. Юному полузащитнику нужно прибавлять в игре без мяча и становиться более ловким, чтобы быстрее адаптироваться ко взрослому футболу. Но это точно один из самых одарённых выпускником зенитовской академии за последние годы. Transfermarkt включил его в топ самых талантливых игроков мира. Кстати, Шамкин выделяется креативностью не только на футбольном поле. Некоторое время назад он при помощи друзей запустил линию одежды с собственным дизайном!

По словам Даниила, он фанат необычной одежды и любит носить вещи, которые отличаются от других. Но это просто хобби, а на первом месте для Шамкина футбол. Самыми стильными игроками РПЛ он называл братьев Миранчуков и Фёдора Смолова.