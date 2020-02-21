Россия не выиграла впервые за 12 лет! Как прошёл первый день Кубка Легенд

В пятницу на Малой спортивной арене «Лужников» стартовал ежегодный турнир Кубок Легенд. В первый раз в истории турнира в нём участвуют целых восемь команд, и впервые на малую спортивную арену «Лужников» вышла сборная Турции.
В этом году турнир длится не два дня, как раньше, а целых три. И хотя будний день не предполагал аншлага, к игре сборной России болельщики на трибуны подтянулись. Многие даже пытались завести трибуны — но получалось не очень. Как и у наших легенд на поле.
За Россию дебютировал Самедов, но помочь не сумел — впервые в истории турнира наши потеряли очки.
Сборная России — ежегодный победитель турнира и его главный фаворит. В этом году нашим ветеранам досталась группа смерти: Испания, Португалия и новичок турнира — Турция. Именно матчем с турками для России и открывался турнир.
В этом году за нашу сборную дебютировал Александр Самедов, который только прошлым летом завершил карьеру. Но не обошлось и без потерь — россияне остались без Павлюченко и Аршавина. На правах фаворита Россия открыла счёт, но Турция отыгралась достаточно быстро — забил Ахмет Дурсун. После первого тайма Россия выигрывала 4:2 — дважды отличился Головской и по разу Аленичев и Зырянов. Второй тайм наши тоже начали ударно и к 26-й минуте громили турок со счётом 5:2.
Казалось бы — вот и очередная спокойная победа сборной России. Но за несколько минут Турция забила дважды: сначала отличился Шунлу, а потом и знаменитый капитан Хамит Алтынтоп. В итоге первый камбэк на турнире всё-таки случился — мяч в ворота Филимонова отправил Дурсун. Времени забить больше у хозяев уже не было — игра завершилась вничью. Так Россия впервые в истории турнира не смогла на нём кого-то обыграть.
Александр Филимонов после игры не скрывал своего разочарования:
— Эмоции просто неудовлетворительные! Мы все матчи выигрывали, а тут сыграли вничью. По большому счёту, сами упустили преимущество в счёте.
— Но ведь главное на этом турнире не счёт?
— Для кого как. Если я выхожу на футбольное поле, то у меня даже на тренировке превалирует желание выиграть.
Морьентес похоронил Португалию. Теперь именно Испания — фаворит матча с Россией
Ещё на автограф-сессии испанец Альберт Риера грозился остановить ежегодного чемпиона — сборную России: «Уровень турнира с каждым годом становится всё лучше. Приезжает очень много звёзд. Будем все вместе радоваться турниру. Как всегда, Россия является фаворитом, но в этот раз хотим сделать всё, чтобы они не стали победителями. В этом году постараемся выиграть мы». А один из представителей Португалии, Фернанду Мейра, был просто рад вернуться в столицу России: «Мы постараемся показать хороший футбол».
Так уж получилось, что первый матч друзьям пришлось сыграть друг против друга. Фаворитами были испанцы, в этом году у них собралась по-настоящему сильная сборная: в помощь к Гаиске Мендьете, который выступал в прошлом году за команду звёзд, приехал легендарный Фернандо Морьентес. С самого начала матча испанцы взяли игру под свой контроль, Мендьета классным ударом открыл счёт, а к перерыву Испания выигрывала уже 4:0.
Во втором тайме игра успокоилась — португальцы смирились с поражением, а испанцы копили силы на завтрашние матчи. За три минуты до конца встречи португальцы всё же забили — Родригес отправил мяч в свои ворота. А потом португальцы почти отыгрались — за минуту до конца игры счёт был уже 4:3 в пользу Испании. Но Морьентес на последних секундах добил Португалию — 5:3.
Голландцы успели пропустить 12 мячей за матч, а Кураньи — забить пять
В другой группе сборная Германии обыграла Францию со счётом 10:6, половину голов в ворота французов отправил бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи. А главным разочарованием дня стала сборная Нидерландов. Голландцы умудрились пропустить 12 мячей от сборной звёзд — Яри Литманен оформил хет-три, Ивица Олич и Георгис Карагунис забили дважды, а ещё один мяч на счету Андрея Воронина.
Так что персональные болельщики Литманена и Матерацци (а были на трибунах и такие) должны были остаться довольными. Как и те, кто получил заветный автограф легенд прошлого. Автографы — это вообще то, зачем многие приходят на матчи Кубка Легенд каждый год. Сегодня в эпицентре внимания были Морьентес и Марко Матерацци. А за сборную России отдувался лучший игрок матча Константин Головской. Но уже завтра толпы будут бегать и за остальными футболистами.
Также завтра зрителей ждут и самые жаркие матчи — Россия впервые в истории имеет реальные шансы не выйти в финал. Этому кубку долго не хватало такой интриги.
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