Россия чуть не проиграла сборной мира. Как прошёл первый день Кубка Легенд

На Малой спортивной арене «Лужников» сегодня стартовал ежегодный Кубок Легенд. В прошлом году на юбилей турнира (ему тогда исполнилось десять лет) организаторы привезли легенду итальянского футбола – Франческо Тотти. Главной звездой сегодняшнего дня стал Андрей Аршавин, который впервые принял участие в турнире. Кроме него впервые на малой арене сыграли чемпион мира 2002 года бразилец Эдмилсон, один из лучших футболистов в истории сборной Турции Хамит Алтынтоп, немецкий вратарь Роман Вайденфеллер, испанец Альберт Риера, кубанский француз Джибриль Сиссе, и голландцы Рафаэль Ван Дер Ваарт и Деми Де Зеув, хорошо известный всем по «Спартаку».

Кубок Легенд – рай для любителей получать автографы и фотографироваться со звёздами. Особой популярностью в этот день у болельщиков пользовались Аршавин и Ван Дер Ваарт. Были и те, чьи кумиры чуть-чуть постарше – Андрею Тихонову, Дмитрию Аленичеву и Егору Титову болельщики тоже не давали прохода. Легенды «Спартака» всегда будут популярны.

Россия

Сборная России – постоянный фаворит турнир. Кто-то даже относится к этому с иронией, но так уж получилось, что все десять кубков выигрывали именно наши футболисты.



В этот раз всё снова началось с победы России – голландцев хватило лишь на один тайм, после которого счёт был 3:3. Во вторые двадцать минут в ворота Вестерфельда влетело семь мячей, а в наши – только один. Лучшим в составе Нидерландов был дебютант турнира – Ван Дер Ваарт. Любимчик Геннадия Орлова из «Тоттенхэма» оформил хет-трик, а один из мячей был словно из старой компьютерный игры FIFA Street Ball – голландец забил, сам себе отдав голевую передачу от рекламного щита. Ван Дер Ваарту ответил его бывший одноклубник по «шпорам» — Павлюченко. Роман уже забивал на Кубке Легенд через себя, а сегодня отличился ударом пяткой в нижний угол.

Второй матч россияне проводили против сборной мира, и вот здесь мы могли рассчитывать на сенсацию. После первого тайма счёт был 5:3 в пользу игроков из сборной звёзд, а один из мячей в ворота Филимонова отправил Андрей Воронин. На какой-то момент даже показалось, что матч перестал быть товарищеским – всё из-за Филимонова, который старался перекричать всю арену, «вставляя» партнёрам. После одного из таких эпизодов, когда Александр в очередной раз накричал на Аленичева, Дзаккардо отправил мяч в ближний угол ворот Филимонова. Сразу после гола уже Аленичев начал выговаривать вратарю, поэтому Филимонову пришлось замолчать, хотя хватило его всего на несколько минут.

Во втором тайме Россия выправила ситуацию благодаря красноярским легионерам – сначала дубль оформил Аленичев, а затем забил Титов. При счёте 8:6 в пользу России один мяч отыграл Воронин, но на большее у сборной мира не хватило времени. Наши футболисты вновь вышли в финал, хотя в этот раз в таком итоге можно было сомневаться – сравнять счёт у наших легенд получилось только за 10 минут до финального свистка.

«Мы чуть не совершили сенсацию, но в итоге проиграли команде России, потому что она всегда сильнее. Это команда, которая любит играть в футбол, поэтому против них тяжело действовать. Тем не менее, мы провели отличный матч», — сказал после игры Джанлука Дзамбротта в беседе с нашим корреспондентом Даниилом Бороздиным. Сенсации теперь можно ждать только завтра.

Лучшим же в составе сборной звёзд был Стипе Плетикоса, который взял несколько выходов один в один и пару раз вытащил мяч из девятки. Естественно, почти каждое действие бывшего голкипера «Спартака» в «Лужниках» встречалось овацией.



С трибун за матчами России наблюдал главной тренер национальной команды Станислав Черчесов. Здесь могла бы быть шутка про то, что Черчесов просматривал игроков для основной команды, но о чём они разговаривали с Кевином Кураньи узнать не удалось, так что обойдёмся без предположений.

Станислав Черчесов и Кевин Кураньи Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как провёл день Андрей Сергеевич?

Внимания со стороны прессы и болельщиков у него было достаточно. Сначала Андрей отказывался от общения с журналистами, зато потом ответил на все вопросы, отказавшись говорить только о своей жене.

На Аршавина подали заявление в полицию. Он угрожал своей жене В этой истории очень много знакомых сюжетов.

Сначала Андрей сказал, все его партнёры сегодня «умерли» уже после первого матча. При этом сам он чувствовал себя великолепно, правда, не настолько хорошо, чтобы возобновить карьеру. Прокомментировал Аршавин и приход Дюкова в РФС, и шансы «Зенита» в Лиге Европы.



«Надеюсь, избрание Дюкова — шаг вперёд для российского футбола. Он порядочный человек, работает всегда на благо футбола и всегда отвечает за свои слова.

Первые слова нового президента РФС. Деньги, Кокорин и крымский футбол Большая пресс-конференция Александра Дюкова после выборов.

«Вильярреал» — это не хороший и не плохой соперник для «Зенита». Европейская команда, которая находится наверху турнирной таблицы. Но «Зенит» тоже не последний клуб Европы, поэтому шансы равны», — сказал Аршавин.

Всё, что нужно знать о соперниках «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы В год двойного европейского триумфа «Зенит» тоже соперничал с «Вильярреалом». Добрый знак?

На поле Андрей вышел с сыном, и это – однозначно самый милый момент дня.

Предлагаем вам просто посмотреть.

На поле Андрей забил всего дважды, но, как это часто бывает с Аршавиным, именно его гол стал решающим в одном из матчей. В специальную больницу сегодня никому ездить не пришлось, но несколько раз Аршавин брал игру на себя, пытаясь в стиле Марадоны пройти по несколько соперников сразу. Получалось достаточно неплохо. В какой-то момент второго матча после стыка Аршавин и сам прилёг на поле, вспоминая английские газоны, но быстро поднялся и продолжил матч.

А что остальные?

В первой игре сборные Португалии и Германии забили на двоих 15 мячей, Кураньи и Фернандо Мейра оформили по хет-трику, но в итоге сильнее были немцы. В другом матче группы А испанцы обыграли португальцев 10:9, после чего Германии и Испании предстояло сыграть за выход в финал. Вот так сборная Испании готовилась к финалу:

Но всё было зря. Германия выиграла 8:7 и вышла в финал, где завтра сыграет с Россией. Испанцам не помог даже Фернандо Хинер, хотя на его футболке и красовалась надпись «Гинер».