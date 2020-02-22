Главные несостоявшиеся трансферы зимы в РПЛ

Сразу несколько нападающих не доехали до ЦСКА и «Локомотива», а защитник — до «Краснодара».

Зимнее трансферное окно в России закрылось, пора подводить его итоги. Ниже список футболистов, которые могли, но не приехали в РПЛ по разным причинам.

Роберт Боженик, нападающий, «Фейеноорд»



Куда мог перейти: ЦСКА, «Динамо»



Нападающий сборной Словакии в это окно перебрался из «Жилины» в Голландию, но до «Фейеноорда» он был очень близок к переходу в ЦСКА. «Армейцы» делали официальное предложение о трансфере, которое было принято руководством «Жилины», но сделке помешали агенты. Проявляло интерес и «Динамо», но дальше него дело не зашло.

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Педро Абреу, нападающий, «Фламенго»



Куда мог перейти: ЦСКА



Ещё одним вариантом для «армейцев» был нападающий Педро Абреу. ЦСКА был готов взять Абреу ещё летом, но тогда нападающий перешёл в «Фиорентину», где дела у него не заладились. ЦСКА хотел этим воспользоваться и пытался договориться об аренде с правом выкупа, но переговоры не увенчались успехом. В итоге Абреу вернулся в Бразилию и на правах аренды теперь выступает за «Фламенго».



Маркос Пауло, нападающий, «Флуминенсе»



Куда мог перейти: ЦСКА

Фото: Wagner Meier/Getty Images

Уже к концу трансферного окна ЦСКА, по нашей информации, пытался арендовать нападающего «Флуминенсе» Маркоса Пауло. «Армейцы» делали официальное предложение, вели активные переговоры, но и этот трансфер не удалось осуществить. Говорят, что сам игрок не горел большим желанием ехать в Россию.

Матей Выдра, нападающий, «Бёрнли»



Куда мог перейти: ЦСКА, «Локомотив»



Как вы уже поняли, ЦСКА и «Локо» до последнего искали нападающего. Ещё одним вариантом был чешский нападающий «Бёрнли» — Выдра. Если ЦСКА, по нашей информации, проявлял только интерес, то «Локомотив» вступал в официальные переговоры и хотел арендовать нападающего с правом выкупа. Но «Локо» не смог договориться с агентом игрока, и сделка отменилась.

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Байе Умар Ниасс, нападающий, «Эвертон»



Куда мог перейти: «Локомотив»



Когда «Локо» искал на рынке нападающего, он решил обратиться к проверенному варианту. Бывший нападающий «Локомотива» Ниасс совсем не играет в «Эвертоне», поэтому московский клуб пытался взять его в аренду. Но, по нашим данным, Ниасс отказался от перехода. Его не устроили финансовые условия контракта.



Вальдемар Антон, защитник, «Ганновер»



Куда мог перейти: «Локомотив», «Краснодар»

Фото: Martin Rose/Getty Images

Немецкий защитник «Ганновера» с русскими корнями заинтересовал в это окно сразу два российских клуба. «Локо» и «Краснодар» были готовы приобрести игрока, рассматривали различные варианты, вели переговоры, но в итоге отказались от трансфера. По нашей информации, оба клуба не устроила цена игрока.