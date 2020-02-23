В двух последних домашних матчах «Херенвен» пробил 69 раз. И набрал лишь 2 очка!

Две недели назад в домашнем для себя матче чемпионата Нидерландов «Херенвен» принимал «Венло» и не сумел победить — ничья 1:1. В этой новости не было бы совершенно ничего необычного и примечательного, если б не статистика: «Херенвен» пробил по воротам соперника 31 раз, а забил всего однажды. 31 — это рекорд по количеству ударов по воротам для «Херенвена» за последние десять лет. Последний раз похожая статистика для фризской команды случилась в сезоне-2010/11, когда в центре полузащиты играл Расмус Эльм, а в чужой штрафной царствовал Бас Дост.

Пропустили от «Венло» фризы по всем законам жанра с пенальти, затем сумели сравнять счёт, а за последние 20 минут создали четыре классных момента, но так и не сумели забить. Анимированная визуализация ударов впечатляет.

Но спустя пару недель «Херенвен» перекрыл собственное достижение. Команда в следующем домашнем матче Эредивизии принимала терпящий тотальное бедствие «Ден Хаг» и к 40-й минуте получила 0:2. Более того, пропущенные голы получились одинаковыми: Джон Госсенс дважды подал со штрафного почти из одной точки — навес на дальнюю штангу замкнул Омар Богле, а навес на ближнюю срезал в свои ворота Родни Конголо. Итак, с «Венло» был пенальти, с «Ден Хагом» — автогол. Сумасшедшее невезение.

Фото: ANP Sport via Getty Images

И это было ещё не всё.



Пропустив два, «Херенвен» начал уничтожать гостей. В итоге хозяева настреляли 38 ударов — это рекорд голландской лиги за последние четыре года. Карта ударов выглядит ещё внушительнее, чем две недели назад. С игры «Ден Хаг» не нанёс ни одного удара из пределов штрафной.

«Мы создали кучу моментов, но ни разу не забили, а пропустили два из ничего», — жаловался после матча главный тренер фризов Джонни Янсен. Обычно такие слова от коуча звучат дежурным оправданием, но Янсену действительно нечего больше сказать. Команда не сбивалась на обстрел ворот со всех дистанций и без подготовки — за 180 минут «Херенвен» 40 раз бил из пределов штрафной (каждые четыре с половиной минуты!). xG, количество проникающих передач в штрафную — всё это было за то, чтобы команда Янсена набрала шесть очков в этих двух матчах. Но вместо этого «Херенвен» потерял четыре важнейших очка в борьбе за попадание в европейский плей-офф Эредивизии.

Обычно в таких случаях под аномалию подгоняются любые возможные оправдания — например, молодость состава (молодые игроки часто теряют концентрацию в решающие моменты и не реализуют явные моменты). В этом случае это тоже соблазнительно: у «Херенвена» один из самых молодых составов Эре, почти нет игроков старше 28 лет. Однако иногда аномалия — это просто аномалия. Фризы создавали много качественных моментов, но серьёзно недополучили в итоге.



А следующий домашний матч команда Джонни Янсена проведёт против «Аякса». Если «Херенвену» вернётся за всё невезение в матче с чемпионом страны, никто на «Абе Ленстра» точно не будет против.